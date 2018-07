b6437d2b07

Corte Suprema reafirma a la Villa San Luis de Las Condes como monumento histórico El Máximo Tribunal rechazó el recurso de protección presentado por empresa inmobiliaria en contra del Ministerio de Educación. Rony Armijo Martes 24 de julio 2018 19:16 hrs.

En un fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso protección presentado por la Constructora e Inmobiliario Presidente Riesco S.A en contra del Ministerio de Educación, y declaró como monumento histórico el emblemático proyecto de viviendas sociales que la Unidad Popular construyó en Las Condes. Esto sucede, luego que el Consejo de Monumentos Nacionales le diera el status a parte del lote 18 A-1 del complejo, para así instalar un “Museo de la Ciudad”. Corte Suprema La decisión no fue unánime y tuvo votos en contra de 2 de 5 integrantes de la Tercera Sala, la del ministro Arturo Prado y del abogado integrante Diego Munita, quienes estuvieron por confirmar el fallo. “Como manifiesta en la apelación el recurrido, la omisión acusada no configura un actuar ilegal y arbitrario del Consejo de Monumentos Nacionales y en consecuencia ésta no puede ser considerada como fundamento para anular el Decreto Supremo N°135. Los procedimientos administrativos no contemplan la participación de la persona que puede ser afectada por el acto, sin perjuicio que con posterioridad pueda reclamar por éste”, dice el fallo. En esa línea, ejemplificó con la expropiación, ya que “en el procedimiento en que se dicta la resolución expropiatoria, el expropiado no participa, pudiendo con posterioridad entablar las reclamaciones que en el Decreto Ley N° 2.186 se establecen”. Por tanto, concluye que “se revoca la sentencia apelada de dieciséis de abril de dos mil dieciocho y, en su lugar, se decide que se rechaza el recurso de protección deducido por la Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco S.A. en contra del Ministerio de Educación”. Reacción de la inmobiliaria Presidente Riesco “Lamentamos que la Corte Suprema no haya ratificado lo establecido por la Corte de Apelaciones, en cuanto a que era necesario considerar la opinión de la Constructora para que fuera válido este proceso, tal como lo establecen las reglas y procedimiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para declaratoria de monumento nacional”, comunicó la inmobiliaria Presidente Riesco tras conocer la sentencia. Y añadió, “que estudia las acciones legales idóneas que permitan que prevalezca el Estado de Derecho, y se preserven los derechos de quienes de buena fe compraron al Estado un inmueble que no tenía gravamen alguno. Asimismo, continuará en comunicación con el CMN en orden a convenir una solución razonable y mejor que mantener como monumento nacional vestigios y escombros con peligro de derrumbe”.

