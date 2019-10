Programación de Santiago a Mil comprende 100 espectáculos de 26 países

99eb79dc60

El Festival Santiago a Mil se realizará entre el 3 y el 26 de enero de 2020, desarrollando una programación que cruza múltiples focos a través de disciplinas como el teatro, la danza, la música, la performance, el circo y las artes visuales. En total, en esta oportunidad, se presentarán 100 espectáculos confirmados –60 nacionales y 40 internacionales-, provenientes de 26 países, entre ellos, el Líbano, Grecia, Estados Unidos, Cuba y Venezuela.

El Festival Santiago a Mil se realizará entre el 3 y el 26 de enero de 2020, desarrollando una programación que cruza múltiples focos a través de disciplinas como el teatro, la danza, la música, la performance, el circo y las artes visuales. En total, en esta oportunidad, se presentarán 100 espectáculos confirmados –60 nacionales y 40 internacionales-, provenientes de 26 países, entre ellos, el Líbano, Grecia, Estados Unidos, Cuba y Venezuela. La Fábrica de Creación será una de las importantes líneas de esta versión. Marcada por el regreso del chileno-alemán Antú Romero, quien fue parte de los 25 años de Santiago a Mil con una versión contemporánea de La Odisea, este foco permitirá presentar una coproducción entre Chile, México, Uruguay y Alemania que recreará La Flauta Mágica/ Die Zauberflöte. En esta especial adaptación, el compositor chileno Horacio Salinas (Inti Illimani) estará a cargo de la música, mientras que la cantante mexicana Julieta Venegas, hará lo suyo con las letras de las canciones. Por su parte, el dramaturgo y guionista nacional Guillermo Calderón se sumará al guión. El samoano Lemi Ponifasio (Birds with skymirrors, I am Mapuche) también volverá a pisar suelo chileno para presentar Love of death (Amor a la muerte) junto a MAU Mapuche, la compañía que formó en Chile en 2015 y el trabajo con la cantante mapuche Elisa Avendaño Curaqueo y la bailarina de flamenco Natalia García-Huidobro. Los títulos internacionales de La Fábrica de Creación también contemplarán el debut de la francesa Séverine Chavrier con Las Palmeras Salvajes de William Faulkner, texto que describe la irresistible pasión de dos seres (Claudia Cabezas y Nicolás Zárate) que van contra el mundo y condenados a un triste final. Y la participación del belga y director artístico de KVS de Bruselas, Michael De Cocks quien, junto a la actuación de la chilena María José Parga, estrenará a nivel mundial Mañana es otro país. Desde Latinoamérica, participará el reconocido argentino Lisandro Rodríguez y su nuevo título La Condición Humana. Una obra con elenco local, donde el director toma como referencia las raíces del neoliberalismo chileno para preguntarse qué es el ser humano en tiempos de un libre mercado desatado. También de Argentina, el aclamado creador Daniel Veronese traerá Encuentros breves con hombres repulsivos (coproducción con Finis Terrae) de Foster Wallace, esta vez con casting nacional a cargo de Francisco Reyes y Marcelo Alonso quienes, en un juego de roles, se inmiscuirán en la condición masculina contemporánea y la falta de comunicación entre los géneros. Dentro de esta línea, y en la senda de fomentar la realización de espectáculos que constituyan un aporte al desarrollo de la escena local, también se sumarán coproducciones de Fundación Teatro a Mil ya estrenadas como Emergenz de José Vidal & Cía., Dragón de Guillermo Calderón, Pedro y el Lobo de Teatro y su Doble, Plata Quemada de Teatrocinema, Tragicomedia del Ande de Tryo Teatro Banda, Estado Vegetal de Manuela Infante, La desobediencia de Marte dirigida por Álvaro Viguera y 2118 Tragedia Futurista y Paloma Ausente de La Patogallina, además del estreno de El Horacio de Néstor Cantillana. Imagen principal: Emergenz.

