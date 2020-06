04e8de8857

432afd6139

Covid-19 Política Daniel Jadue: “Ha habido una manipulación brutal de las cifras” El jefe comunal de Recoleta analizó el manejo del Gobierno durante la pandemia y criticó la tozudez del ministro Mañalich. También manifestó que una vez superada la emergencia sanitaria, probablemente nos enfrentaremos a una " tercera crisis que sea económica, social, política y cultural". P. López y C. Carvajal Jueves 11 de junio 2020 15:39 hrs. Me Gusta Compartir

Este jueves, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC),analizó en la primera edición de nuestro noticiario el estado actual de la crisis sanitaria y criticó duramente el manejo del Gobierno, no solo en esta emergencia, sino desde el llamado estallido social de octubre de 2019. En conversación con Patricio López, director de Diario y Radio Universidad de Chile, el jefe comunal expresó que en muchas ocasiones ha habido mala fe del Ejecutivo en la forma de conducir a la ciudadanía y comparó la situación económica post pandemia con la crisis de 1982. El sociólogo explicó que desde un inicio hubo controversia entre los alcaldes y alcaldesas y el titular de la cartera de Salud, Jaime Mañalich. “Lamentablemente, todos los que no somos partidarios de este gobierno lo vimos venir, porque desde un comienzo partimos discutiendo y no compartiendo las premisas desde las que se analiza la pandemia. Cuando en enero se nos decía que estábamos mucho mejor preparados que otros países, los que conocíamos el sistema público y sabíamos lo frágil que es, no nos convencieron esas frases. Reconozco el tremendo esfuerzo que se ha hecho por aumentar el sistema público y la incorporación de nuevas camas y ventiladores, pero cuando se discute la estrategia, nos encontramos con un ministro que partió desde una premisa que señalaba que ‘hagamos lo que hagamos, nos vamos a contagiar todos igual. Cuando uno parte una estrategia desde esa premisa, ya bajó los brazos y decidió que esto fuera un desastre”. El alcalde de Recoleta también se refirió a los datos del avance del COVID-19 que ha dado a conocer el Gobierno y aseguró que ha habido una “manipulación brutal de las cifras con un ejercicio metodológico discutible”. “El Gobierno, con una visión completamente autocomplaciente, empezaba a aplaudirse antes de empezar siquiera a resistir la crisis y a compararse con países que estaban ya en el sexto mes de manejo de pandemia. Ha habido una manipulación burda y esto por una razón bastante sencilla: todos los presidentes empresarios del mundo hicieron lo mismo, le bajaron el perfil a la pandemia, pusieron la economía por sobre la salud y vida de las personas y empezaron a tratar de administrarla corriendo detrás y no poniéndose en frente, como lo hizo exitosamente Nueva Zelanda, que en nueve semanas de pandemia la erradicó del país y volvió a reabrir su economía con mucha menos crisis que la que nosotros tendremos. Aquí no perdieron ninguna oportunidad de equivocarse, y ahora vemos con mucha impotencia un ministro que en cualquier parte del mundo habría renunciado luego de afirmar que navegaba en la oscuridad, que todas las premisas de las que partió eran falsas y que todo se cayó como un castillo de naipes; que no tenía conciencia de la pobreza y hacinamiento de los sectores populares. Cuando los alcaldes y alcaldesas le pedíamos que decretara la cuarentena para evitar que los casos salieran del sector oriente y llegaran a los sectores populares, porque nosotros conocíamos nuestra realidad, teníamos conciencia de eso, discutíamos con un muro que no sabía de qué estaba hablando, por lo tanto, estaba exponiéndonos a todos a lo que hoy estamos viviendo”. El sociólogo expresó que luego de las declaraciones del ministro Mañalich, en las que reconoció desconocer la realidad social nacional, la ciudadanía se dio cuenta que las autoridades viven en un estado desconectado de la realidad nacional. “No pierden oportunidad de equivocarse, pero no es solo este gobierno, creo que en muchos gobiernos la gente que toma decisiones permanece en una burbuja que les impide ver la realidad. Esto se puede ver en cómo se diseñó el CAE, el Transantiago y muchas cosas que terminaron fracasando porque las premisas de las que parten no se cumplen. Yendo más atrás, podemos ir al diseño del sistema de AFP y sus promesas de entrega del 100 por ciento del salario, pero había una contradicción porque cualquiera que entendiera de economía en ese época sabía que las premisas de las que partían eran falsas porque para tener esa pensión había que tener una vida laboral continua y con un buen sueldo, mientras por el otro lado, simultáneamente se aprobó un plan laboral que precarizó el empleo, así, las premisas del primer ejercicio, se destruían por las del segundo ejercicio. Efectivamente siempre se han tomado decisiones desde arriba pensando más bien en el manejo económico y con una supremacía absoluta de la discusión económica por sobre la política y sociológica”. En materia de la nueva metodología anunciada por el Ministerio de Salud para contabilizar los fallecidos, el también arquitecto explicó que forma parte de la estrategia de ocultar las cifras. “Eso va a terminar minando la credibilidad del Gobierno, pero en realidad ya no hay nada que pueda salvar la credibilidad del Gobierno. Ahora ellos podrían empezar a hacer las cosas de manera correcta y eso no los ayudaría a devolver credibilidad, porque han hecho todo lo posible porque nadie les crea”. Consultado sobre el manejo comunicacional del Gobierno, Jadue señaló no creer que el Gobierno sea confuso en su forma de informar sino que entrega comunicación certera para lograr un objetivo. “Cuando se habla de mesetas, retorno seguro o cuando un alcalde sale a abrir un mall, se confunde a la ciudadanía. ha habido una disputa ideológica en el manejo de las comunicaciones que se ve agravada por la integración vertical del poder y eso complica mucho la posibilidad de tener acceso a la información. Yo no puedo aceptar que haya una autoridad que le diga a la gente que ellos son los responsables cuando las autoridades con sus medios de comunicación de clase han sistemáticamente inducido a las personas al error y a o tomarse esto en serio”. “Esta autoridad, que cambia todos los días la forma de contar, pierde el rastro de la información. Señalaron que no se podía trabajar con la salud primaria de los municipios porque se estaría violando el secreto y es o lo propusimos los alcaldes cuando habían 1500 casos a nivel nacional. Ahora, con 145 mil, salen a decir que la salud primaria debe hacer la trazabilidad, entonces ahí hay una intención porque el ministro Mañalich no quería trabajar con la salud primaria porque si lo hacía, no podría mentir, no podría manipular la información y prefirió manejarla solo el en el afán de controlar todo el relato de la pandemia”, agregó. El jefe comunal de Recoleta también analizó el rol que ha jugado la derecha en esta crisis y la comparó con la situación que debió enfrentar el gobierno de la presidenta Bachelet para el terremoto de 2010. Respecto de la conducción del Gobierno “creo que esto ha sido con dolo y en muchas cosas hay mala fe”, dijo. “En el el 27F cuando se administró un episodio de segundos y que no es previsible, la derecha dijo que la Presidenta y la Directora de la Onemi actuaron con dolo porque no entregaron la información correcta ni administraron el conflicto con seriedad, poniendo en riesgo la vida de las personas. Si en este caso hubo dolo, ¿podría considerarse que en un manejo de pandemia, que costará probablemente 5 mil muertos, con un tiempo de administración de unos seis meses, hay dolo?“, planteó. Las proyecciones OCDE por la crisis economica dadas a conocer este miércoles inquietaron a expertos y economistas, pues auguran para Chile la mayor recesión desde 1982, con descenso del PIB de 5,6 por ciento, en caso de un segundo brote, la cifra llegaría al 7,1 puntos porcentuales. Requerido sobre el tema, el alcade Jadue señala que la crisis que viene puede ser de la envergadura de la del 82, pero se enfoca en que hay matices. “No estamos en dictadura, hoy al menos hay un contrapeso en las decisiones y el país está mejor preparado en su capacidad técnico politica, institucionalidad y además su capacidad económica para enfrentar un minuto como éste, lo que no se podía decir en los ochenta. Si bien comparto que la crisis puede ser de esa dimensión y gravedad y recuerdo la solidaridad y la resistencia y como la dictadura intentó destruir la resistencia. Todo eso hace prever que si bien la crisis será grave, ahora tendremos mejor posibilidad de superarla en un tiempo más corto”. El jefe comunal también reflexionó sobre el estado de nuestra sociedad en medio de la crisis sanitaria y señaló que una vez superada la emergencia nos volvamos a encontrar con una situación social efervescente. “Ante las pésimas decisiones del Gobierno, la posibilidad que el estallido social vuelva es cada vez mas grande. Si esto hubiese sido distinto podría haberse inducido un retorno al proceso constitucional con otra discusión, pero creo que vamos por un camino mucho más doloroso y duro. A la crisis social se suma la de la pandemia y se puede sumar una tercera que sea económica, social, política y cultural, porque con los malos manejos de la revolución de octubre y de la pandemia y si se siguen protegiendo los intereses de los grandes empresarios por sobre las necesidades de la gente, claramente habrá una crisis mucho mayor que parecerá muy similar a la del 82 que también se dio por un tema de manipulación de cifras”. “Recordemos que un viernes del invierno de 1982, el dictador Pinochet dijo que la economía estaba en perfecto estado y que el dolar no subiría, tres días después subió al doble y tres meses después quienes compraron maquinaria y adquirieron deudas en esa divisa quebraron. Los especuladores de siempre, ligados al Gobierno, compraron miles de dólares y cuando subió, se hicieron millonarios, generando una crisis social de la que casi nadie pudo escapar porque fue manejada para sus intereses personales y de clase, tal como lo hacen hoy”, concluyó.

Este jueves, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC),analizó en la primera edición de nuestro noticiario el estado actual de la crisis sanitaria y criticó duramente el manejo del Gobierno, no solo en esta emergencia, sino desde el llamado estallido social de octubre de 2019. En conversación con Patricio López, director de Diario y Radio Universidad de Chile, el jefe comunal expresó que en muchas ocasiones ha habido mala fe del Ejecutivo en la forma de conducir a la ciudadanía y comparó la situación económica post pandemia con la crisis de 1982. El sociólogo explicó que desde un inicio hubo controversia entre los alcaldes y alcaldesas y el titular de la cartera de Salud, Jaime Mañalich. “Lamentablemente, todos los que no somos partidarios de este gobierno lo vimos venir, porque desde un comienzo partimos discutiendo y no compartiendo las premisas desde las que se analiza la pandemia. Cuando en enero se nos decía que estábamos mucho mejor preparados que otros países, los que conocíamos el sistema público y sabíamos lo frágil que es, no nos convencieron esas frases. Reconozco el tremendo esfuerzo que se ha hecho por aumentar el sistema público y la incorporación de nuevas camas y ventiladores, pero cuando se discute la estrategia, nos encontramos con un ministro que partió desde una premisa que señalaba que ‘hagamos lo que hagamos, nos vamos a contagiar todos igual. Cuando uno parte una estrategia desde esa premisa, ya bajó los brazos y decidió que esto fuera un desastre”. El alcalde de Recoleta también se refirió a los datos del avance del COVID-19 que ha dado a conocer el Gobierno y aseguró que ha habido una “manipulación brutal de las cifras con un ejercicio metodológico discutible”. “El Gobierno, con una visión completamente autocomplaciente, empezaba a aplaudirse antes de empezar siquiera a resistir la crisis y a compararse con países que estaban ya en el sexto mes de manejo de pandemia. Ha habido una manipulación burda y esto por una razón bastante sencilla: todos los presidentes empresarios del mundo hicieron lo mismo, le bajaron el perfil a la pandemia, pusieron la economía por sobre la salud y vida de las personas y empezaron a tratar de administrarla corriendo detrás y no poniéndose en frente, como lo hizo exitosamente Nueva Zelanda, que en nueve semanas de pandemia la erradicó del país y volvió a reabrir su economía con mucha menos crisis que la que nosotros tendremos. Aquí no perdieron ninguna oportunidad de equivocarse, y ahora vemos con mucha impotencia un ministro que en cualquier parte del mundo habría renunciado luego de afirmar que navegaba en la oscuridad, que todas las premisas de las que partió eran falsas y que todo se cayó como un castillo de naipes; que no tenía conciencia de la pobreza y hacinamiento de los sectores populares. Cuando los alcaldes y alcaldesas le pedíamos que decretara la cuarentena para evitar que los casos salieran del sector oriente y llegaran a los sectores populares, porque nosotros conocíamos nuestra realidad, teníamos conciencia de eso, discutíamos con un muro que no sabía de qué estaba hablando, por lo tanto, estaba exponiéndonos a todos a lo que hoy estamos viviendo”. El sociólogo expresó que luego de las declaraciones del ministro Mañalich, en las que reconoció desconocer la realidad social nacional, la ciudadanía se dio cuenta que las autoridades viven en un estado desconectado de la realidad nacional. “No pierden oportunidad de equivocarse, pero no es solo este gobierno, creo que en muchos gobiernos la gente que toma decisiones permanece en una burbuja que les impide ver la realidad. Esto se puede ver en cómo se diseñó el CAE, el Transantiago y muchas cosas que terminaron fracasando porque las premisas de las que parten no se cumplen. Yendo más atrás, podemos ir al diseño del sistema de AFP y sus promesas de entrega del 100 por ciento del salario, pero había una contradicción porque cualquiera que entendiera de economía en ese época sabía que las premisas de las que partían eran falsas porque para tener esa pensión había que tener una vida laboral continua y con un buen sueldo, mientras por el otro lado, simultáneamente se aprobó un plan laboral que precarizó el empleo, así, las premisas del primer ejercicio, se destruían por las del segundo ejercicio. Efectivamente siempre se han tomado decisiones desde arriba pensando más bien en el manejo económico y con una supremacía absoluta de la discusión económica por sobre la política y sociológica”. En materia de la nueva metodología anunciada por el Ministerio de Salud para contabilizar los fallecidos, el también arquitecto explicó que forma parte de la estrategia de ocultar las cifras. “Eso va a terminar minando la credibilidad del Gobierno, pero en realidad ya no hay nada que pueda salvar la credibilidad del Gobierno. Ahora ellos podrían empezar a hacer las cosas de manera correcta y eso no los ayudaría a devolver credibilidad, porque han hecho todo lo posible porque nadie les crea”. Consultado sobre el manejo comunicacional del Gobierno, Jadue señaló no creer que el Gobierno sea confuso en su forma de informar sino que entrega comunicación certera para lograr un objetivo. “Cuando se habla de mesetas, retorno seguro o cuando un alcalde sale a abrir un mall, se confunde a la ciudadanía. ha habido una disputa ideológica en el manejo de las comunicaciones que se ve agravada por la integración vertical del poder y eso complica mucho la posibilidad de tener acceso a la información. Yo no puedo aceptar que haya una autoridad que le diga a la gente que ellos son los responsables cuando las autoridades con sus medios de comunicación de clase han sistemáticamente inducido a las personas al error y a o tomarse esto en serio”. “Esta autoridad, que cambia todos los días la forma de contar, pierde el rastro de la información. Señalaron que no se podía trabajar con la salud primaria de los municipios porque se estaría violando el secreto y es o lo propusimos los alcaldes cuando habían 1500 casos a nivel nacional. Ahora, con 145 mil, salen a decir que la salud primaria debe hacer la trazabilidad, entonces ahí hay una intención porque el ministro Mañalich no quería trabajar con la salud primaria porque si lo hacía, no podría mentir, no podría manipular la información y prefirió manejarla solo el en el afán de controlar todo el relato de la pandemia”, agregó. El jefe comunal de Recoleta también analizó el rol que ha jugado la derecha en esta crisis y la comparó con la situación que debió enfrentar el gobierno de la presidenta Bachelet para el terremoto de 2010. Respecto de la conducción del Gobierno “creo que esto ha sido con dolo y en muchas cosas hay mala fe”, dijo. “En el el 27F cuando se administró un episodio de segundos y que no es previsible, la derecha dijo que la Presidenta y la Directora de la Onemi actuaron con dolo porque no entregaron la información correcta ni administraron el conflicto con seriedad, poniendo en riesgo la vida de las personas. Si en este caso hubo dolo, ¿podría considerarse que en un manejo de pandemia, que costará probablemente 5 mil muertos, con un tiempo de administración de unos seis meses, hay dolo?“, planteó. Las proyecciones OCDE por la crisis economica dadas a conocer este miércoles inquietaron a expertos y economistas, pues auguran para Chile la mayor recesión desde 1982, con descenso del PIB de 5,6 por ciento, en caso de un segundo brote, la cifra llegaría al 7,1 puntos porcentuales. Requerido sobre el tema, el alcade Jadue señala que la crisis que viene puede ser de la envergadura de la del 82, pero se enfoca en que hay matices. “No estamos en dictadura, hoy al menos hay un contrapeso en las decisiones y el país está mejor preparado en su capacidad técnico politica, institucionalidad y además su capacidad económica para enfrentar un minuto como éste, lo que no se podía decir en los ochenta. Si bien comparto que la crisis puede ser de esa dimensión y gravedad y recuerdo la solidaridad y la resistencia y como la dictadura intentó destruir la resistencia. Todo eso hace prever que si bien la crisis será grave, ahora tendremos mejor posibilidad de superarla en un tiempo más corto”. El jefe comunal también reflexionó sobre el estado de nuestra sociedad en medio de la crisis sanitaria y señaló que una vez superada la emergencia nos volvamos a encontrar con una situación social efervescente. “Ante las pésimas decisiones del Gobierno, la posibilidad que el estallido social vuelva es cada vez mas grande. Si esto hubiese sido distinto podría haberse inducido un retorno al proceso constitucional con otra discusión, pero creo que vamos por un camino mucho más doloroso y duro. A la crisis social se suma la de la pandemia y se puede sumar una tercera que sea económica, social, política y cultural, porque con los malos manejos de la revolución de octubre y de la pandemia y si se siguen protegiendo los intereses de los grandes empresarios por sobre las necesidades de la gente, claramente habrá una crisis mucho mayor que parecerá muy similar a la del 82 que también se dio por un tema de manipulación de cifras”. “Recordemos que un viernes del invierno de 1982, el dictador Pinochet dijo que la economía estaba en perfecto estado y que el dolar no subiría, tres días después subió al doble y tres meses después quienes compraron maquinaria y adquirieron deudas en esa divisa quebraron. Los especuladores de siempre, ligados al Gobierno, compraron miles de dólares y cuando subió, se hicieron millonarios, generando una crisis social de la que casi nadie pudo escapar porque fue manejada para sus intereses personales y de clase, tal como lo hacen hoy”, concluyó.