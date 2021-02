684c0facd2

Iván Roca debe renunciar Priscila González Badilla Miércoles 10 de febrero 2021 11:45 hrs.

Esta semana fuimos testigos del caso de un hombre de 33 años que quedó en prisión preventiva acusado de violación reiterada a una niña de 12 años, en la comuna de Lota. El individuo, Jurgen Roca Aguayo, de oficio tatuador, es hijo del concejal UDI Iván Roca, de la misma comuna. Sin dejar de condenar con fuerza el actuar de este hombre adulto sobre una niña a la que saca 21 años de ventaja, llama la atención la “defensa” que esbozó el padre del imputado en su cuenta de Facebook. Es claro que en su posteo victimiza a su hijo y lo expone como alguien aparentemente sin discernimiento de lo que puede o no puede hacer: “Día a día está expuesto a mantener una relación en forma irresponsable con una menor de edad”, dice en las primeras líneas. “Aunque tenga el cuerpo de una joven mujer será acusado sí o sí de violación”, continúa. De esta manera, exime de responsabilidad al hombre y lo señala como una víctima de las circunstancias. Y luego continúa peor, con el siguiente consejo dirigido a madres y padres “DE UNA MUJER MENOR DE EDAD. CONTROLELA. EDUQUELA. ENCIERRELA […] SOLO ASÍ EVITARÁ EL SUFRIMIENTO A LA FAMILIA (sic)”. Es decir, la única manera de contener las consecuencias derivadas de la violación, es corregir tempranamente a las niñas. Nada nuevo en cuanto a la manera en que aprendemos a ser hombres y mujeres en nuestra sociedad, ¿no? Pero sorprende lo explícito que es en sus palabras y que las utilice como una defensa irrestricta a su “pobre” hijo, aparentemente sin voluntad, sin saber distinguir las conductas impropias, sin entender que relacionarse afectiva y sexualmente con una niña de 12 años es un acto de abuso, porque entre ellos las diferencias de poder son enormes. ¿Quién es el que debería escuchar consejos de crianza? ¿Quién es el que ha criado a un hijo que está hoy acusado de violación reiterada? Las violaciones no se detendrán encerrando a las niñas, ni restringiendo sus libertades, sino empujando los cambios culturales que vayan precisamente en la dirección contraria a lo señalado por el concejal: entendiendo que la violencia contra las mujeres es real y la ejercen los hombres, socializados en una cultura que les señala que las mujeres y las niñas somos objetos que están a su disposición, para su goce. Más que hablarle a los padres, el concejal debe entender que su hijo violó a una niña, que en ningún caso es ella quien tiene la responsabilidad, sino su hijo de 33 años. Para continuar evidenciándose como un hombre profundamente machista, continuó la jornada del 9 de febrero con más declaraciones: “Parece que a la gente le falta comprensión lectora cuando no entienden una palabra, una frase y quieren utilizarla. Aquí no hay menoscabo ni a la niña ni al varón, sino que estoy hablando con los padres. Quizá ellos se molestan, porque a lo mejor lo que estoy diciendo es la verdad que pasa hoy en día”, señaló a El Desconcierto. Cabe destacar que precisamente fue la madre de la niña quien realizó la denuncia en la Policía de Investigaciones. Como es común en estos casos, Roca Aguayo negó los hechos que se le imputaron en primera instancia. En la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, hemos dicho en innumerables ocasiones “Agresores de mujeres, fuera de cargos públicos”. Si bien el concejal Roca no es el autor de los delitos, sí demuestra no comprender en absoluto cómo opera la violencia contra las mujeres, y no necesitamos que ningún hombre en un espacio de poder entorpezca nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Sus propias compañeras de partido, Isabel Plá (vicepresidenta de la UDI, ex Ministra de la Mujer) y Mónica Zalaquett, actual Ministra de la Mujer, son quienes esperan que el tribunal supremo de la UDI aplique las máximas sanciones. Zalaquett además indicó en su cuenta de twitter que “La posición de nuestro Gobierno es clara, tolerancia cero a cualquier tipo de violencia contra las mujeres”. Lo de Roca es una clarísima manifestación de la violencia. En la misma entrevista, el concejal Roca dice que “del punto de vista político esto de una u otra forma trae consecuencias”, con lo que tanto el concejal como las feministas estaríamos de acuerdo. Es un hombre público y su voz se amplifica hoy por todo el país. Por las víctimas de violación, por el derecho efectivo a una vida libre de violencia, no podemos tolerar que continúe ocupando un lugar en el Concejo Municipal de Lota ni en ninguna otra parte. La consecuencia debe ser que Iván Roca deje el cargo de inmediato. *La autora es administradora pública, magíster en Estudios de Género. Docente adjunta a la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins. Integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

