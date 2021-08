Israel realiza ataques aéreos al Líbano y amenaza con intensificar la agresión

La aviación israelí bombardea de manera regular presuntas posiciones del movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza, también lleva adelante operaciones en la vecina Siria, pero ataques aéreos conocidos en el Líbano no ocurrían desde el 2014, y se produjeron a raíz de un intercambio de disparos cerca de la frontera con Siria. Hoy los ataques retornaron. “Aviones de combate del ejército tomaron como blanco puntos de lanzamiento e infraestructuras terroristas en el Líbano desde donde se dispararon cohetes”, escribió el ejército israelí en un breve comunicado. El ataque aéreo israelí, justamente en la fecha que Líbano recuerda a las víctimas de la devastadora explosión un año atrás en el puerto de Beirut, es una escalada de violencia y un reconocimiento de la amenaza que representarían Hezbolá y la presencia de milicias palestinas en el sur del Líbano, comentó el corresponsal de nuestro medio asociado RFI en Israel, Daniel Blumenthal. Israel señaló al Líbano que no dudará en destruir su infraestructura si continúan los disparos desde su territorio. El Ministro de Defensa Benny Gantz declaró que no era el primero sino el quinto ataque con cohetes desde el Líbano durante los últimos meses. “Por ello reaccionamos está noche con un ataque que puede ser considerado de advertencia, si bien significativo, pero está claro que podemos hacer mucho más que eso y esperamos no ser arrastrados allí”. Gantz agregó que el partido islamista Hezbolá y su brazo armado son los responsables por gran parte del caos que reina en el Líbano y también por las agresiones contra Israel. “Se trata de un nuevo reto regional que nos es impuesto por Irán”, agregó. El presidente libanés Michel Aoun dijo que “el uso de Israel de su fuerza aérea para atacar aldeas libanesas es el primero de ese tipo desde 2006, y sugiere una intención de intensificar los ataques” contra el Líbano. Una serie de ataques El miércoles, tres cohetes fueron lanzados desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel: dos de ellos cayeron en territorio israelí y el tercero llegó a cruzar la frontera. No se reportaron heridos, pero cuatro personas en estado de shock fueron atendidas por Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, dijo la organización. Poco después de esos disparos, el ejército israelí efectuó tres series de ataques con artillería en dirección del Líbano. Esos intercambios de disparos en la frontera líbano-israelí coinciden con un recrudecimiento de las tensiones entre el Estado hebreo e Irán (aliado de Hezbolá y enemigo declarado de Israel), a raíz de un ataque mortal contra el petrolero “Mercer Street”, un barco gestionado por la compañía de un multimillonario israelí, en el mar Arábigo. Israel, apoyado por Estados Unidos y Reino Unido, acusó rápidamente a Irán de estar vinculado con este incidente que dejó dos muertos, algo que niega Teherán, cuyo nuevo presidente, el ultraconservador Ebrahim Raisi, fue investido esta semana. Aun así, el primer ministro israelí Naftalí Bennett aseguró tener “pruebas” del papel de Irán en este asunto y prometió una respuesta israelí. “Sabemos cómo enviar un mensaje a Irán a nuestra manera”, advirtió a principios de esta semana.

La aviación israelí bombardea de manera regular presuntas posiciones del movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza, también lleva adelante operaciones en la vecina Siria, pero ataques aéreos conocidos en el Líbano no ocurrían desde el 2014, y se produjeron a raíz de un intercambio de disparos cerca de la frontera con Siria. Hoy los ataques retornaron. “Aviones de combate del ejército tomaron como blanco puntos de lanzamiento e infraestructuras terroristas en el Líbano desde donde se dispararon cohetes”, escribió el ejército israelí en un breve comunicado. El ataque aéreo israelí, justamente en la fecha que Líbano recuerda a las víctimas de la devastadora explosión un año atrás en el puerto de Beirut, es una escalada de violencia y un reconocimiento de la amenaza que representarían Hezbolá y la presencia de milicias palestinas en el sur del Líbano, comentó el corresponsal de nuestro medio asociado RFI en Israel, Daniel Blumenthal. Israel señaló al Líbano que no dudará en destruir su infraestructura si continúan los disparos desde su territorio. El Ministro de Defensa Benny Gantz declaró que no era el primero sino el quinto ataque con cohetes desde el Líbano durante los últimos meses. “Por ello reaccionamos está noche con un ataque que puede ser considerado de advertencia, si bien significativo, pero está claro que podemos hacer mucho más que eso y esperamos no ser arrastrados allí”. Gantz agregó que el partido islamista Hezbolá y su brazo armado son los responsables por gran parte del caos que reina en el Líbano y también por las agresiones contra Israel. “Se trata de un nuevo reto regional que nos es impuesto por Irán”, agregó. El presidente libanés Michel Aoun dijo que “el uso de Israel de su fuerza aérea para atacar aldeas libanesas es el primero de ese tipo desde 2006, y sugiere una intención de intensificar los ataques” contra el Líbano. Una serie de ataques El miércoles, tres cohetes fueron lanzados desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel: dos de ellos cayeron en territorio israelí y el tercero llegó a cruzar la frontera. No se reportaron heridos, pero cuatro personas en estado de shock fueron atendidas por Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, dijo la organización. Poco después de esos disparos, el ejército israelí efectuó tres series de ataques con artillería en dirección del Líbano. Esos intercambios de disparos en la frontera líbano-israelí coinciden con un recrudecimiento de las tensiones entre el Estado hebreo e Irán (aliado de Hezbolá y enemigo declarado de Israel), a raíz de un ataque mortal contra el petrolero “Mercer Street”, un barco gestionado por la compañía de un multimillonario israelí, en el mar Arábigo. Israel, apoyado por Estados Unidos y Reino Unido, acusó rápidamente a Irán de estar vinculado con este incidente que dejó dos muertos, algo que niega Teherán, cuyo nuevo presidente, el ultraconservador Ebrahim Raisi, fue investido esta semana. Aun así, el primer ministro israelí Naftalí Bennett aseguró tener “pruebas” del papel de Irán en este asunto y prometió una respuesta israelí. “Sabemos cómo enviar un mensaje a Irán a nuestra manera”, advirtió a principios de esta semana.