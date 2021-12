d8cc1bc045

Nacional Emilia Schneider: "Estos discursos incitan al odio" La diputada electa insistió en su rechazo a la mofa realizada por Johannes Kaiser en un video viralizado en redes sociales donde señala que otra de las parlamentarias electas del Partido Republicano, Gloria Naveillán, deberá compartir baño en el Congreso. Diario Uchile Miércoles 8 de diciembre 2021 12:20 hrs.

Como una demostración más de la verdadera cara de la ultraderecha calificó la diputada electa y vicepresidenta de Comunes, Emilia Schneider, los dichos en un video en redes sociales por el ex militante del Partido Republicano Johannes Kaiser, donde hace mofa de su orientación sexual. En el espacio donde conversa con otra de las diputadas electas de los republicanos por la Región de la Araucanía, Gloria Naveillán, Kaiser señala que “la gracia” es que deberá compartir baño con la representante de los derechos de las diversidades sexuales. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Schneider indicó que “me parece del todo repudiable los dichos de los representantes de la ultraderecha de José Antonio Kast, no sólo porque aludan a mí, sino porque se mofan y humillan a toda una comunidad solamente por el hecho de ir al baño, solamente por el hecho de hacer respetar nuestra identidad”. La parlamentaria electa agregó que “con esto no solamente se me pasa a llevar a mí, se pasa a llevar a niñas, niños, niñes, adolescentes, familias de las diversidades sexuales que tienen que escuchar estos discursos que incitan al odio. Me parece absolutamente repudiable, pero no me sorprende, porque esta es la verdadera cara de los partidarios de la ultraderecha de José Antonio Kast”. Además, Schenieder indicó que “espero que el candidato en esta pasada no se haga el desentendido, no pida perdón así sin más, si no que le dé una explicación a la ciudadanía. Mientras tantos, desde Apruebo Dignidad vamos a seguir siendo una apuesta y un programa que busca ampliar los derechos de las personas sin discriminación, mientras José Antonio Kast abiertamente busca retroceder en los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres y de las diversidades sexuales”. Kaiser ha sido cuestionado por una serie de dichos durante las últimas semanas, entre ellos donde tiene expresiones consideradas como una incitación a la violación contra las mujeres, además de señalar que los ejecutados políticos del campo de prisioneros de Pisagua estaban “bien muertos”, entre otras declaraciones que lo llevaron a renunciar al Partido Republicano para evitar el impacto negativo de sus dichos en la campaña de José Antonio Kast.

