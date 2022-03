f9258fc51b

Derechos Humanos Manuel Vergara: “Lamentablemente este gobierno no tiene un proyecto popular” El padre de los hermanos Vergara Toledo se refirió a la conmemoración de un nuevo "Día del Joven Combatiente" y reflexionó respecto de la llegada de las nuevas autoridades y la situación política y social de nuestro país. Diario UChile Martes 29 de marzo 2022 12:35 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el padre de los hermanos Vergara Toledo, Manuel Vergara, se refirió a la conmemoración de un nuevo Día del Joven Combatiente, jornada en la que se recuerda el asesinato, por parte de efectivos de la dictadura militar, de sus hijos. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto esta conmemoración, Manuel Vergara sostuvo que “es una fecha llena de recuerdos, de memoria. Me parece correcto el término de Joven Combatiente porque es algo que está presente, que no es del pasado, es de hoy”. Respecto de la reflexión que puede hacer sobre la trascendencia de sus hijos y la propia Villa Francia, el padre de los hermanos Vergara Toledo, señaló que “cuando hay una tragedia como la que pasó con mis hijos es la familia la que tiene que estar siempre adelante. Que hayan matado a dos hermanos caló en mucha gente y hay que pensar que ese 29 de marzo también mataron a los tres profesores comunistas y además a Paulina Aguirre del MIR, entonces, ese día la dictadura mató a tres jóvenes y tres adultos y eso fue algo muy trágico. La dictadura deseaba sembrar el terror y por eso hicieron lo que hicieron”. En ese sentido, Manuel Vergara agregó que “nosotros nos dimos cuenta con Luisa que cuando hubo condenas en este caso, lo que se buscaba era eliminar el día 29 de marzo. Ahí comprobamos que, incluso ahora, la justicia tiene bastante de política y al final prima eso por sobre a la justicia misma. Se apuró y se condenó a carabineros porque en el fondo ellos querían que con el tiempo el 29 de marzo se terminara, sin embargo la fecha continúa y ya no pertenece a la familia Vergara Toledo, sino que a mucha gente en Chile”. El también dirigente social recalcó que “la Villa Francia es una ‘operación sitio’ en la cual a la gente se le entregó el sitio y se vio obligada a avanzar en conjunto en poner luz y agua, entonces, en cierta forma nos vimos obligados a ser solidarios. Acá venían varios militantes de partidos y dirigentes sindicales, entonces, eso además se juntó con lo religioso, porque en dictadura las parroquias fueron espacios de encuentro y ahí comprobamos que el cristianismo y el marxismo tienen más cosas que nos unen de las que nos separan, fue una experiencia fantástica y que creó una gran familia“. Respecto de las críticas que recibe esta conmemoración y la asociación que ciertos sectores hacen con la delincuencia, Manuel Vergara respondió que “no sé si los que critican alguna vez tuvieron ideales solidarios, incluso de hablar contra las injusticias. Es gente que está bien económicamente y que quiere vivir su vida tranquila, pero los jóvenes de hoy también quieren vivir tranquilos, también quieren vivir en paz, pero una paz basada en la justicia”. El padre de los hermanos Vergara Toledo se refirió además a la instalación del nuevo gobierno y afirmó que “en general el pueblo de Chile tiene mucha esperanza en este gobierno pero es un gobierno que no tiene un proyecto de sociedad, tiene ideas sueltas y tampoco tiene una base popular que lo sustente. Me preocupa esta situación porque la gente tiene mucha esperanza pero yo creo, honestamente, que esto no va a cambiar mucho”. En ese sentido, Manuel Vergara agregó que “estamos viviendo una situación bastante difícil, porque el gobierno no podrá cumplir todo lo que promete. Este gobierno necesita una base popular, yo se los dije una vez, pero lamentablemente no tiene un proyecto popular, un apoyo popular, porque la gente votó por ellos para que no saliera el otro pero fue el mal menor”. De todas formas, el dirigente reconoció que “la gente tiene mucha esperanza, similar a lo ocurrido con el triunfo del No porque la gente quiere que cambie este país, quiere que hayan oportunidades y vivir dignamente, entonces, la gente quiere vivir en paz, tranquila, con un ingreso, que les alcance para vivir, que se les respete y se les quiera“. Finalmente, Manuel Vergara dijo no tener conocimiento respecto de la conmemoración que el gobierno realizará para recordar este 29 de marzo y señaló que eso “no tiene mayor significado, es un saludo a la bandera, porque los Derechos Humanos no se respetan en Chile porque no hay justicia, por eso hay impunidad y como hay impunidad se sigue matando gente”.

