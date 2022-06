2243c9020e

06098d5c05

Medio Ambiente Nacional Política Diputado Félix González: “¿Estamos dispuestos a que sigan existiendo zonas de sacrificio?” El parlamentario ecologista señala que es necesario evaluar todos los lugares llamados de este modo en el país, que las normas de emisión sean las que recomienda la OMS y que las empresas se actualicen, se trasladen o cierren. Osciel Moya Plaza Sábado 25 de junio 2022 10:11 hrs.

Whatsapp Tweet

El diputado ecologista del distrito 20, Región del Bíobio, Félix González, espera que el gobierno del Presidente Gabriel Boric respalde los proyectos de ley que permite que la norma chilena sobre emisión de contaminantes, sean las que recomienda la Organización Mundial de la Salud y de esta manera, las empresas estarían obligadas a cumplir con la ley y evitar situaciones como las ocurridas en Quinteros y Puchuncaví que terminó con el cierre de la fundición Ventanas de Codelco. A juicio del legislador, la norma chilena es muy permisiva y que terminar con las llamadas zonas de sacrificio implica adoptar decisiones políticas que van contra el modelo que está construido a la medida de las utilidades de las grandes empresas. Por ello, el diputado del Comité Ecologista Verde e Independientes valoró la señal que dio el Presidente Boric con cerrar la fundición de Ventanas. “El gobierno que en la campaña se comprometió a terminar con la zona de sacrificio (…) y siempre la pregunta era hasta qué punto el gobierno está dispuesto a llegar. La medida de cerrar la Fundición de Ventanas, es una señal clara que efectivamente el gobierno quiere avanzar para proteger la salud de las personas, en este caso de Quinteros y Puchuncaví, que están pagando con su salud, las utilidades de todas las empresas contaminantes que están ahí”, indicó el legislador. Afirmó que frente a los episodios agudos que afectan la salud de las personas, la única salida era cerrar la fundición porque nadie puede vivir al lado de una fundición y “no es posible tampoco en términos reales utilizar una tecnología para evitar esa contaminación. Todos los que han planteado de que falta una inversión para aplicar tecnología de punta, la verdad que es tecnología imaginaria porque no han sabido decir qué es lo que específicamente habría que hacer para abatir todos eso contaminantes”. González indicó que también se debe evaluar con otras zonas del país que están dentro de las llamadas zonas de sacrificio, como en Mejillones, Tocopilla, Huasco y Coronel que cuentan con industrias, mineras y termoeléctricas que generan un grave daño al medioambiente. “Nosotros en el año 2018, junto a otros parlamentarios ingresamos distintos proyectos de ley y uno de ellos apunta a que todas las industrias contaminantes tengan que cumplir parámetros que no son los actuales, que son súper permisivos y que permiten más contaminación que en China, sino que se adecúe a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si se aprobara esa ley la gran mayoría de las empresas que genera este tipo de daño en la salud de las personas, simplemente o se actualizan, se trasladan o cierran. La pregunta es que si todavía estamos dispuesto a que sigan existiendo zonas de sacrificio y por lo tanto, para que haya una termoeléctrica o una planta de celulosa, la gente tiene que tragarse esa contaminación. Nosotros los ecologistas evidentemente pensamos que no” indicó el diputado. González afirmó que la decisión del gobierno de cerrar Ventanas es la línea que hay que seguir. “Creo que el gobierno lo está haciendo bien. Es algo que se ha debatido mucho tiempo, de hecho, Piñera planteó en términos retóricos el cierre de Ventanas sólo que no se atrevió a hacerlo. Esto es una discusión antigua, porque la Fundición de Ventanas no es rentable para Codelco que pierde plata. Quienes ganan ahí son los privados que van a fundir. Se habla de pequeños y medianos mineros, pero la verdad es que la gente suele pensar que se trata de pequeños pirquineros y la verdad que en minería no hay nadie que sea pequeño son todas empresas lucrativas y que en este caso Codelco, genera un subsidio a través de la Fundición de Ventanas para que los empresarios puedan fundir a un precio menor del que debía ser” El diputado explicó que “este déficit que genera la fundición es un subsidio que llega a los intermediarios que les compran el cobre a estos mineros, porque uno no va al supermercado a comprar cobre, no va a comprar 1 tonelada de cobre. Esto se vende con intermediarios, se exporta, y finalmente quien recibe esos subsidios son las grandes corporaciones” Por ello, González afirmó que quienes tienen que hacerse cargo de los costos de la fundición, “son los que están ganando dinero con eso” Puntualizó que, desde el punto de vista medioambiental, “la vida en Quintero y Puchuncaví es insostenible. Usted lo que tiene que hacer o traslada a la ciudad como pasó con Chuquicamata o traslada a las empresas contaminantes o las cierra o cambia el modelo de negocios, cambia el modelo productivo. Pero no puede dejar las cosas como están por el chantaje de un paro nacional de Codelco” En ese sentido, afirmó que se considera un “defensor del derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras de irse a huelga. Pero este en particular, a mí me parecía inmoral, porque en el fondo es mirarse el ombligo, atender los propios intereses y preocuparse nada por la gente, los niños, los adultos mayores que están llegando a los hospitales intoxicados por óxido de azufre”. Sin embargo, existen otras 16 empresas que siguen con sus faenas contaminando la zona. Frente a esto, el diputado ecologista afirmó que pedirá al gobierno que apoye el proyecto de ley presentado en el 2018 para que las normas de emisión sean las que recomienda la OMS. “Ahí van a tener que adecuarse o irse. Esa es la realidad, pero con las leyes que tenemos y con la falta de fiscalización están ahí y lamentablemente están legalmente y no debieran estar legalmente. Porque las leyes han sido diseñadas, igual que la ley de pesca a la medidas de las pesqueras, la ley eléctrica para eléctricas y así sucesivamente, es una realidad histórica las normas son súper permisivas en Chile y por eso tenemos tanta zona de sacrificio, sino no se explica”. Una de las grandes discusiones asociadas al tema de la contaminación está relacionada con la matriz energética, derivados principalmente de combustibles fósiles. Sobre el punto, el diputado González afirmó que los ecologistas presentaron un proyecto de ley para cerrar las termoeléctricas de carbón en todo Chile al año 2025, iniciativa que permanece inmóvil en el Senado. “El problema que tiene Chile en términos de energía no tiene que ver con la capacidad instalada, de hecho tenemos el doble de capacidad instalada de lo que necesitamos, sino que tiene que ver con que la política estatal energética está incompleta. En cualquier país inteligente, la política incluye cuánto y cómo se produce energía. En Chile esa decisión se la dejó al privado, que es el que decide dependiendo de sus utilidades en qué quiere invertir. Entonces nos llenamos de termoeléctricas a carbón porque era lo más rentable para los empresarios, en un país donde la electricidad es súper cara”, indicó. González puntualizó que se necesita un cambio estructural desde las políticas públicas, para que las decisiones energéticas sean las decisiones de Estado y no decisiones que toman los privados con una calculadora en la mano.

El diputado ecologista del distrito 20, Región del Bíobio, Félix González, espera que el gobierno del Presidente Gabriel Boric respalde los proyectos de ley que permite que la norma chilena sobre emisión de contaminantes, sean las que recomienda la Organización Mundial de la Salud y de esta manera, las empresas estarían obligadas a cumplir con la ley y evitar situaciones como las ocurridas en Quinteros y Puchuncaví que terminó con el cierre de la fundición Ventanas de Codelco. A juicio del legislador, la norma chilena es muy permisiva y que terminar con las llamadas zonas de sacrificio implica adoptar decisiones políticas que van contra el modelo que está construido a la medida de las utilidades de las grandes empresas. Por ello, el diputado del Comité Ecologista Verde e Independientes valoró la señal que dio el Presidente Boric con cerrar la fundición de Ventanas. “El gobierno que en la campaña se comprometió a terminar con la zona de sacrificio (…) y siempre la pregunta era hasta qué punto el gobierno está dispuesto a llegar. La medida de cerrar la Fundición de Ventanas, es una señal clara que efectivamente el gobierno quiere avanzar para proteger la salud de las personas, en este caso de Quinteros y Puchuncaví, que están pagando con su salud, las utilidades de todas las empresas contaminantes que están ahí”, indicó el legislador. Afirmó que frente a los episodios agudos que afectan la salud de las personas, la única salida era cerrar la fundición porque nadie puede vivir al lado de una fundición y “no es posible tampoco en términos reales utilizar una tecnología para evitar esa contaminación. Todos los que han planteado de que falta una inversión para aplicar tecnología de punta, la verdad que es tecnología imaginaria porque no han sabido decir qué es lo que específicamente habría que hacer para abatir todos eso contaminantes”. González indicó que también se debe evaluar con otras zonas del país que están dentro de las llamadas zonas de sacrificio, como en Mejillones, Tocopilla, Huasco y Coronel que cuentan con industrias, mineras y termoeléctricas que generan un grave daño al medioambiente. “Nosotros en el año 2018, junto a otros parlamentarios ingresamos distintos proyectos de ley y uno de ellos apunta a que todas las industrias contaminantes tengan que cumplir parámetros que no son los actuales, que son súper permisivos y que permiten más contaminación que en China, sino que se adecúe a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si se aprobara esa ley la gran mayoría de las empresas que genera este tipo de daño en la salud de las personas, simplemente o se actualizan, se trasladan o cierran. La pregunta es que si todavía estamos dispuesto a que sigan existiendo zonas de sacrificio y por lo tanto, para que haya una termoeléctrica o una planta de celulosa, la gente tiene que tragarse esa contaminación. Nosotros los ecologistas evidentemente pensamos que no” indicó el diputado. González afirmó que la decisión del gobierno de cerrar Ventanas es la línea que hay que seguir. “Creo que el gobierno lo está haciendo bien. Es algo que se ha debatido mucho tiempo, de hecho, Piñera planteó en términos retóricos el cierre de Ventanas sólo que no se atrevió a hacerlo. Esto es una discusión antigua, porque la Fundición de Ventanas no es rentable para Codelco que pierde plata. Quienes ganan ahí son los privados que van a fundir. Se habla de pequeños y medianos mineros, pero la verdad es que la gente suele pensar que se trata de pequeños pirquineros y la verdad que en minería no hay nadie que sea pequeño son todas empresas lucrativas y que en este caso Codelco, genera un subsidio a través de la Fundición de Ventanas para que los empresarios puedan fundir a un precio menor del que debía ser” El diputado explicó que “este déficit que genera la fundición es un subsidio que llega a los intermediarios que les compran el cobre a estos mineros, porque uno no va al supermercado a comprar cobre, no va a comprar 1 tonelada de cobre. Esto se vende con intermediarios, se exporta, y finalmente quien recibe esos subsidios son las grandes corporaciones” Por ello, González afirmó que quienes tienen que hacerse cargo de los costos de la fundición, “son los que están ganando dinero con eso” Puntualizó que, desde el punto de vista medioambiental, “la vida en Quintero y Puchuncaví es insostenible. Usted lo que tiene que hacer o traslada a la ciudad como pasó con Chuquicamata o traslada a las empresas contaminantes o las cierra o cambia el modelo de negocios, cambia el modelo productivo. Pero no puede dejar las cosas como están por el chantaje de un paro nacional de Codelco” En ese sentido, afirmó que se considera un “defensor del derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras de irse a huelga. Pero este en particular, a mí me parecía inmoral, porque en el fondo es mirarse el ombligo, atender los propios intereses y preocuparse nada por la gente, los niños, los adultos mayores que están llegando a los hospitales intoxicados por óxido de azufre”. Sin embargo, existen otras 16 empresas que siguen con sus faenas contaminando la zona. Frente a esto, el diputado ecologista afirmó que pedirá al gobierno que apoye el proyecto de ley presentado en el 2018 para que las normas de emisión sean las que recomienda la OMS. “Ahí van a tener que adecuarse o irse. Esa es la realidad, pero con las leyes que tenemos y con la falta de fiscalización están ahí y lamentablemente están legalmente y no debieran estar legalmente. Porque las leyes han sido diseñadas, igual que la ley de pesca a la medidas de las pesqueras, la ley eléctrica para eléctricas y así sucesivamente, es una realidad histórica las normas son súper permisivas en Chile y por eso tenemos tanta zona de sacrificio, sino no se explica”. Una de las grandes discusiones asociadas al tema de la contaminación está relacionada con la matriz energética, derivados principalmente de combustibles fósiles. Sobre el punto, el diputado González afirmó que los ecologistas presentaron un proyecto de ley para cerrar las termoeléctricas de carbón en todo Chile al año 2025, iniciativa que permanece inmóvil en el Senado. “El problema que tiene Chile en términos de energía no tiene que ver con la capacidad instalada, de hecho tenemos el doble de capacidad instalada de lo que necesitamos, sino que tiene que ver con que la política estatal energética está incompleta. En cualquier país inteligente, la política incluye cuánto y cómo se produce energía. En Chile esa decisión se la dejó al privado, que es el que decide dependiendo de sus utilidades en qué quiere invertir. Entonces nos llenamos de termoeléctricas a carbón porque era lo más rentable para los empresarios, en un país donde la electricidad es súper cara”, indicó. González puntualizó que se necesita un cambio estructural desde las políticas públicas, para que las decisiones energéticas sean las decisiones de Estado y no decisiones que toman los privados con una calculadora en la mano.