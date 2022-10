f3cc1a3ce2

Internacional Gilberto Aranda y guerra en Ucrania: “En la fotografía del momento Rusia no está muy bien situada” El académico si bien identifica un escenario complejo para Moscú no descarta que el escenario cambie en el futuro. Además tuvo palabras para la segunda vuelta presidencial en Brasil donde ve una elección aún abierta. Diario UChile Jueves 13 de octubre 2022 13:05 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, se refirió a diversos temas que han marcado la agenda internacional durante las últimas semanas. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la preocupación en torno a la guerra en Ucrania, el analista sostuvo que “es un tema que se sigue con mucha tensión. Las amenazas de uso de armas nucleares por parte de Putin coloca nervioso a todo el mundo y a esto se suma el déficit energético”. Respecto de la evolución que ha tenido el conflicto, el académico calificó como un fracaso la primera etapa de la invasión rusa dado que no logró uno de sus objetivo que era cambiar al gobierno de Ucrania y se refirió a la preocupación que existe en esta nueva fase, donde se ha evidenciado un proceso de recuperación de territorios por parte de los ejércitos ucranianos, respecto de la utilización de armamento nuclear estratégico. En esa línea, Gilberto Aranda añadió que “Rusia ha tenido que replantear su estrategia ya no como una operación militar específica con poco más de 100 mil efectivos, sino que ahora llamando a cerca de 300 mil reservistas y en esa dinámica es que la narrativa del uso del arma nuclear táctica es la que vuelve a ganar terreno”. El académico recordó que esto se inició “por la posibilidad de extensión de la OTAN hacia el Oriente y con esa sola enunciación se colocaba nervioso a Rusia y después de esto lo que hemos tenido es que si bien Ucrania no ha entrado a la OTAN ni a la Unión Europea, sí se ha ampliado la OTAN con las peticiones de Finlandia y de Suecia“. Respecto del rol jugado por China, Aranda afirmó que “si bien aparecía como un gran valedor ruso en un principio, hoy está con más dudas. La extensión del conflicto parece que no acomoda a China. Así que yo diría que hubo un rebaraje donde en la fotografía del momento Rusia no está muy bien situada, pero esto no se ha acabado y el punto es hasta dónde se va a comprometer esta guerra”. El analista profundizó en la naturaleza del conflicto y señaló que “se abre una nueva Guerra Fría, pero entre los puntales no está Rusia. Rusia es una potencia regional y por su capacidad nuclear más que regional, pero en lo económico, este bipolarismo, si es que hubiese, es entre Estados Unidos y China”. Segunda vuelta en Brasil y las opciones de Lula y Bolsonaro Sobre el balotaje presidencial en Brasil, el académico del Instituto de Estudios Internacionales sostuvo que “lo que sabemos a partir de las encuestas es que Lula va tomando cierta ventaja, sin embargo, dado que fue una sorpresa lo que ocurrió hace unas semanas atrás, la verdad es que me parece importante esperar el veredicto de las urnas”. En esa línea, Aranda añadió que “pase lo que pase, la derecha radical ya no es algo azaroso sino que es una tendencia que llega a Brasil y a América Latina para quedarse y que está hegemonizando a las otras derechas. Eso es lo que me llama la atención y me preocupa de los resultados en Brasil”. El analista recalcó que en caso de ganar Lula la elección tendrá un escenario a nivel legislativo muy complejo y añadió que “tendrá un cuadro muy distinto al del año 2003 que fue cuando llegó al poder por primera vez”. Finalmente, respecto del panorama general a nivel internacional con el avance de la extrema derecha, Gilberto Aranda señaló que “el avance de la derecha radical en los comicios no solo tiene que ver con lo que ha hecho esta derecha radical sino que con los giros narrativos de la izquierda, en particular en el mundo popular“.

