Nacional Política Alberto Undurraga: “La crisis todavía no se ha superado” El presidente de la Democracia Cristiana hizo un balance de la Junta Nacional de la colectividad donde se mandató por parte de los dirigentes de todo el país a recuperar las confianzas y construir un mensaje único. Diario Uchile Lunes 14 de noviembre 2022 15:34 hrs.

Todavía falta trabajo por hacer para superar la seria crisis en la que está sumida la Democracia Cristiana. Al menos así lo estableció el presidente de la colectividad, el diputado Alberto Undurraga, quien de todas formas se mostró optimista al respecto luego de la Junta Nacional que se realizó durante el fin de semana. El dirigente político comentó que durante el encuentro los representantes de todo el país que participaron vía telemática de la convocatoria, apuntaron a dos grandes temas: recuperar la confianza y tener una sola voz de la DC frente a temas relevantes para el país. “Nos mandataron para ir superando la crisis en la que nos encontramos. Yo diría que hay dos grandes tareas, una de ellas recuperar las confianzas internas y que la Democracia Cristiana pueda ser un espacio cómodo para todas y todos nuestros dirigentes y militantes”. Además, indicó que se requiere que “en cada una de las materias que le importan a la ciudadanía, tener un mensaje único y diferenciador”, especialmente en materia de seguridad, económico y también sobre el proceso constituyente que dijo seguirá siendo encabezado a nombre de la DC por los actuales representantes entre los que se cuentan el senador Francisco Huenchumilla. Undurraga comentó de todas formas que “la crisis todavía no se ha superado del todo” y hará falta más trabajo para superar las dificultades que dejaron durante el desarrollo de la Junta Nacional del fin de semana a 70 militantes en estado de reflexión y que tuvieron como corolario la renuncia del diputado Miguel Ángel Calisto que se había presentado como candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas a nombre de la oposición como carta de Chile Vamos. Consultado por los temas que están cruzando la agenda nacional, el diputado se refirió a la discusión de los partidos políticos por avanzar hacia una nueva convención. “Lo más importante es lograr un acuerdo para destrabar el proceso constituyente y de esa forma poder tener la nueva constitución que represente a todas y todos”, precisó. Por otra parte, comentó la decisión del presidente Gabriel Boric de no aplicar la Ley Antiterrorista en los casos de violencia en la Macrozona Sur. “Un presidente no puede negarse a utilizar herramientas que existen. Otra cosa es que tengamos que reformarlas y mejorarlas. Pero si hay una herramienta como la Ley Antiterrorista que existe en nuestra legalidad, hay casos en que no puede negarse el Presidente a utilizarlas”, subrayó el titular de la DC. Alberto Undurraga también comentó los dichos del presidente Gabriel Boric quien en una entrevista el fin de semana sostuvo que llegar a La Moneda significó un desafío mayor al que esperaban. “Otra cosa es con guitarra”, señaló el jefe de Estado. Al respecto, el ex ministro de Obras Públicas dijo que “a mí me parece bien ese reconocimiento que hace el Gobierno, porque gobernar tiene sus dificultades, pero sobre todo requiere acuerdos”. En ese sentido recordó que el Ejecutivo no tiene mayoría en el Parlamento y que “para sacar adelante las distintas reformas requiere acuerdos con aquellos que no estamos en el Gobierno, requiere acuerdos para la reforma de pensiones, para la reforma tributaria, requiere acuerdos en seguridad y me parece muy bien que el Presidente lo reconozca”. Además, agregó que “en materia de seguridad tenemos que lograr un acuerdo amplio para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en todos los niveles”, otro de los temas que dijo son de profunda preocupación para su colectividad.

