Nacional Política seguridad ¿Seguridad en riesgo?: Las contradicciones que deja la salida de la oposición de la mesa transversal En el oficialismo instaron a la derecha “a tomarse en serio” la crisis que atraviesa el país. En tanto, en Chile Vamos negaron haber consensuado medidas previo a su retiro de la instancia liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá. Natalia Palma Viernes 6 de enero 2023 14:29 hrs.

Sigue sacando ronchas en el Gobierno y la oposición la discusión sobre seguridad, tras el retiro de este último sector de la mesa transversal que abordaba estas materias, producto de la decisión dada a conocer a fines de diciembre del presidente Gabriel Boric de indultar a 13 personas, entre ellos al ex frentista Jorge Mateluna. Pese a los reiterados llamados de la ministra del Interior, Carolina Tohá –quien encabeza la instancia- a Chile Vamos para retomar los diálogos, pocos han sido los resultados, por lo que persisten las dudas sobre la posibilidad de ver resultados concretos desde el punto de vista legislativo antes del receso de febrero. El diputado del Partido Socialista y miembro de la mesa de seguridad, Raúl Leiva, destacó la complejidad de la crisis que atraviesa el país y reiteró sus críticas a la oposición de no continuar las conversaciones, pese a haber alcanzado con anterioridad “avances significativos”. “Ellos han anunciado que se bajan de esta mesa, confundiendo dos temas que son absolutamente disímiles. Los indultos nunca han estado dentro de la política de persecución criminal, son facultades extraordinarias que, como siempre se ha señalado, son criticables sobre todo en la oportunidad y en algunos de los casos específicos, pero en materia de seguridad debemos seguir avanzando”, expresó el parlamentario. Además, recordó los resultados de última encuesta CEP, que arrojó que el 60% de la población puso a la delincuencia como la principal preocupación, por lo que insistió en la reincorporación de Chile Vamos. “De no hacerlo, hay que seguir trabajando y legislando en el Congreso Nacional y que los proyectos de ley o los puntos de vista que habíamos acotado lisa y llanamente el Ministerio (del Interior) los envíe, les ponga las urgencias más altas para poder tramitarlas a la brevedad y que ahí sean ellos quienes tengan que responder a la ciudadanía por esa falta de disposición a conversar sobre un acuerdo de seguridad”, añadió. En tanto, el diputado UDI, Henry Leal, descartó tajantemente volver a la instancia de negociación, señalando que “esa mesa ya está muerta, enterrada y sepultada, no hay ninguna posibilidad de retomarla. Nosotros siempre vamos a estar disponibles para respaldar proyectos de ley que vayan en la dirección de dar protección a los ciudadanos y combatir la delincuencia, los votos al menos de la bancada de la UDI siempre van a estar y han estado disponibles”. “El Gobierno tiene la solución, es el que tiene la iniciativa para darle urgencia o suma urgencia a los proyectos de ley. Si le pone urgencia, vamos a tener que debatirlo y resolverlo rápido. En eso no nos perdemos, el problema es que no estamos para construir acuerdos en un sentido cuando el Gobierno va en otro”, manifestó el gremialista. Además, negó que en la mesa se hayan consensuado 79 puntos sobre diversas materias relativas a seguridad, según lo informado por fuentes de Interior a La Tercera. “Lo desmiento categóricamente. El Gobierno primero cuando formó la mesa nos juntó a todos, pero después hizo cuatro subcomisiones, de manera tal que algunos diputados estábamos en algunas comisiones (…) y en esas subcomisiones había varios partidos que no estaban. Entonces no es así”, dijo. En ese sentido, afirmó que “había avances, pero ni siquiera habíamos consensuado un texto en un borrador” y añadió que “en los proyectos que el Gobierno presentaba siempre teníamos acuerdos, pero los nuestros que presentábamos siempre había un ‘pero’ del Partido Comunista. Eso era todo, pero no había 79 puntos de acuerdo”. Por su parte, la diputada de Convergencia Social, Lorena Fries, cuestionó en duros términos los dichos del diputado UDI, expresando que “eso es una tremenda falsedad, en tanto el diputado Leal como en su momento el diputado (Andrés) Longton han puesto todas las trabas. Primero, condicionaron el acuerdo por Ley Antiterrorista, después por estado de excepción en la Macrozona Norte, ahora es por el tema de los indultos; también que no se estaba haciendo suficientemente rápido, después llega demasiado rápido. Entonces, la verdad es que quieren imputarle a Apruebo Dignidad algo que no es y por eso justamente vamos a seguir adelante con la agenda”. Asimismo, fue enfática en señalar que sí hubo consenso en la mesa sobre puntos en materia de seguridad. “Me da rabia que la gente no sea honesta con las cosas que dice. Efectivamente, fuimos viendo cada una de las medidas e, incluso, aquellas que estaban en duda se discutieron por nosotros, por los asesores legislativos, por el equipo técnico y pasaron a ser medidas de acuerdo. Lo que pasa es que Chile Vamos nunca quiso ni siquiera decir que había un preacuerdo, porque no están en esa lógica. Una cosa es decir ‘mire preferimos no acordar esto por no confiamos en el Gobierno’, eso me parece más honesto que decir que no había acuerdo” En esa línea, detalló que estos puntos refieren a temas “que tienen que ver con prevención del delito, con protección a las víctimas, con control y sanción a nuevos delitos, haciéndose cargo de los distintos contextos, medidas de institucionalidad, parte de ellas obviamente que han sido presentadas a propósito del Presupuesto 2023 (…) Fuimos yo creo que de una generosidad tremenda por acoger el máximo de medidas, incluso, cuando nos parecía que eventualmente no se ajustaban mucho a reglas jurídicas, pero entendimos que era por el bien de la ciudadanía”. “Si tengo conflictos con algunas medidas lo voy a decir, pero creo que se requiere un acuerdo transversal y yo invito nuevamente a todos los actores de la derecha a que nos tomemos en serio el tema, busquemos acuerdo y en aquellos puntos donde no los haya, somos libres las bancadas de presentar proyectos”, enfatizó Fries.

