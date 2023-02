6bfc928d15

Nacional seguridad Concejala Marcela Abedrapo discrepa de Carter: “El narcotráfico no solo no se golpea con acciones como ésta, sino que muchas veces incluso se fortalece” La representante de La Florida y militante del Partido Comunista manifestó sus reparos ante la estrategia de seguridad del Alcalde. A su juicio, el Municipio debería estar concentrado en la prevención de los delitos. Fernanda Araneda Sábado 11 de febrero 2023 15:39 hrs.

Esta semana, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, encabezó la demolición de una “narco-casa”, con el objetivo de enfrentar la inseguridad que se vive en su comuna. Sin embargo, han surgido voces críticas en torno a la estrategia, entre ellas, la de Marcela Abedrapo, concejala de La Florida y militante del Partido Comunista (PC). Según Abedrapo, “el narcotráfico no solo no se golpea con acciones como ésta, sino que muchas veces incluso se le fortalece”, ya que “en el mundo de la ilegalidad es esencial la publicidad”, señala. “El mejor favor que se le puede hacer a un narco es hacerlo más conocido, y creo que lo que se ha hecho acá en La Florida favorece al narco que hoy día está en todos los titulares de la prensa escrita y televisada, que es el famoso Macaco”, precisa. De acuerdo a la concejala, el narcotráfico y los delitos de alta connotación pública deben ser tarea de organismos como la Fiscalía, las policías, o el Ministerio del Interior, y si los municipios se involucran, tiene que ser en coordinación con ellos. “En ningún caso se pudiera llegar a una contribución, si se realizan labores descoordinadas, por cuenta propia, y sin un análisis previo”, asegura. En todo caso, Abredrapo destaca que los municipios, siguiendo lo que se señala en la Ley Orgánica de Municipalidades, pueden ayudar en la prevención de los delitos. “Los recursos deben destinarse a la recuperación de los espacios públicos, y por otra parte, a generar políticas públicas destinada a fortalecer los lazos comunitarios, y para eso, hay varias herramientas”. Entre estas últimas, dice la concejala, está la educación: “Pero la educación no solamente en el aula, en la sala de clases, sino que una educación, por ejemplo, con escuelas abiertas, ligada a la organización social”. “Ese es principalmente el rol del municipio, fortalecer la red social que va a prevenir a mediano y largo plazo, futuros delitos. A corto plazo, es muy probable que no se vean los resultados, y creo que ese es el principal motivo por el cual los municipios, en particular el Municipio de La Florida, ha decidido invertir millonarios recursos en shows mediáticos como el que vimos”. Respecto a la posibilidad de que se esté usando la demolición de la “narco-casa” para desviar la atención de las irregularidades financieras en el Municipio de la Florida, Abedrapo aún no tiene una postura clara. “Podría ser que toda esta mediatización de las temáticas de seguridad, el Alcalde las esté planeando para tapar ciertos problemas financieros que sabemos que existen en la comuna, pero yo no sé si se deba solo a eso, porque si fuera por eso, hace rato lo hubiera hecho”, indica. “Lo que sí es concreto es que si quería buscar cámaras lo logró. Si es que quería centrar toda la atención de las temáticas municipales en eso, también lo logró. Podríamos estar hablando de educación, de salud, de la falta de mantención del espacio público, o de las cosas positivas, pero no, no estamos hablando de eso. Ni de lo positivo, ni de lo negativo del Municipio de La Florida, sino que de un hecho en particular, lo que evidencia una falta de preocupación en las múltiples necesidades de nuestra comuna”.

