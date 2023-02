cc4a9eb187

Ex diputado Edmundo Eluchans (UDI) por nueva constitución: "Estoy en condiciones de dar pasos para buscar acercamientos" El candidato a consejero constitucional desdramatizó el retorno de la denominada "vieja guardia" al segundo proceso constituyente y destacó la importancia de recoger los aportes de la propuesta anterior. Natalia Palma Domingo 12 de febrero 2023 8:20 hrs.

Destacando la capacidad de llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, el ex diputado y candidato a consejero constitucional por la UDI, Eduardo Eluchans, se mostró optimista sobre el nuevo proceso constituyente, que en pocas semanas comenzará a ponerse en marcha. En conversación con Radio Universidad de Chile, el ex parlamentario consideró que “en este procedimiento se han cuidado muchos aspectos que no se tuvieron en consideración en el proceso anterior y creo que eso hace que podamos tener esperanzas más fundadas de que esto pueda ser exitoso”. “Aun así, el éxito no está garantizado porque siempre puede haber algún imprevisto, pero creo que se han tomado las medidas adecuadas. En primer lugar, no vamos a partir con una hoja en blanco, que es lo que ocurrió en la Convención pasada. Se ha dicho claramente que quienes participen en el proceso, ya sea a través del Comité de Admisibilidad, de la Comisión de Expertos o del Consejo Constitucional, tienen que ceñirse a ciertas reglas”, comentó. En esa línea, planteó que las 12 bases institucionales establecidas para este segundo tiempo “son el rayado de cancha del campo de acción dentro del cual nosotros vamos a poder participar. Todo eso me parece que está bien diseñado, por eso tengo esperanza de que este proceso sea exitoso. Yo no quiero utilizar calificativos respecto del proceso anterior, pero tengo muy serios reparos de lo que ocurrió”. En cuanto al llamado de la denominada “vieja guardia” que realizaron algunos partidos para la composición de los distintos órganos que participarán de la redacción de la nueva constitución, el también ex presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que “si soy candidato debo tener, y la tengo, una opinión favorable a que personas con experiencia y conocimiento puedan intervenir en esto”. “Creo que una de las fallas fundamentales que tuvo el proceso anterior es que había muchísima gente que no tenía ninguna experiencia en esto. Hacer una constitución es un inmenso desafío, es no solo conocer las necesidades de los chilenos, del país, que las hay y por cierto hay que tenerlo presente, pero hay que saber también que los países deben manejarse de manera responsable y para eso hay que cuidar las finanzas y escribir lo que razonablemente pueda cumplirse, porque tampoco se trata de hacer un catálogo de beneficios que se van a otorgar a los ciudadanos si después eso va a ser una frustración y no se va a poder cumplir”, afirmó. Por lo mismo, sostuvo que “la responsabilidad en el proceso creo que la pueden aportar personas que tienen experiencia y conocimiento de su participación, por ejemplo, en el Congreso Nacional o en alguna función pública en el gobierno nacional o en los gobiernos regionales”. Respecto del momento político y social con que se comenzará a elaborar la nueva Carta Fundamental, Eluchans destacó la necesidad de recoger lo que ha sido la historia constitucional del país, “pero también lo que, por lo menos como experiencia y como elemento a considerar, lo que se estableció en la propuesta de constitución que fue rechazada, porque las circunstancias en que haya sido rechazada no significa que todo lo que estaba escrito sea malo”. A juicio de la ex autoridad si bien “hubo muchas cosas equivocadas, que no se ajustaban a las necesidades de Chile, muchas cosas que no se avenían con nuestra historia constitucional, hay otras que son interesantes y esos aportes hay que recogerlos”, apuntando a la plurinacionalidad como “un rotundo error” por parte de la Convención. Asimismo, desestimó la presencia de elementos de tutelaje en el nuevo proceso, expresando, por ejemplo, que las 12 bases institucionales “no son una camisa de fuerza”. “Son un rayado de cancha lo suficientemente amplio me parece a mí para que dentro de ese rayado de cancha puedan discutirse distintas opciones y vamos a tener debate sobre esta materia y no tengo ninguna duda de que vamos a tener ideas que se van a confrontar. Ahí veremos si somos capaces de construir (el texto), porque la idea es hacer una constitución que tenga larga vida”. “Soy un hombre que tiene una posición política, tengo una trayectoria en el Congreso Nacional que es conocida y siempre he sido un hombre que busca acuerdos. No voy a renunciar por un acuerdo a cuestiones demasiado fundamentales y que son el reflejo o el espíritu fundamental de nuestro pensamiento, pero sí estoy en condiciones de dar pasos para buscar acercamientos y, a lo mejor, no llego al punto exacto que me gustaría, pero me acerca al otro y el otro se acerca a mí y a eso es lo que llamamos un punto de encuentro. Voy con ese espíritu, con esa predisposición de ánimo al Consejo Constitucional”, manifestó. Finalmente, sobre la negativa del Partido Republicano de competir en una lista única junto a Chile Vamos y de ir a los comicios mediante pactos por omisión, el ex diputado Edmundo Eluchans dijo que “es decisión de ellos, al frente pasó más menos lo mismo. La verdad es que los socialistas y la ex Concertación no se pudieron poner de acuerdo y nosotros, en Chile Vamos, somos una centroderecha. Y la coalición pudiéramos llamar más inclinada en su posición política a la ex Concertación lamentablemente, creo, no es muy mayoritaria”.

