Derechos Humanos Nacional Política Pueblos originarios Isabel Godoy y representación indígena en proceso constituyente 2.0: “Ratifica la posición excluyente de la clase política hacia los pueblos originarios” La ex convencional del pueblo Colla afirmó que no se sienten parte del acuerdo al que llegaron los partidos políticos con la Ley 21.533 ya que viola el Convenio 169 sobre Consulta Indígena, por lo que presentarán un recurso de protección. Osciel Moya Plaza Jueves 9 de febrero 2023 16:58 hrs.

La ex convencional Isabel Godoy Monardez, representante del pueblo Colla, afirmó que la escasa o nula participación de los pueblos indígenas en el nuevo proceso constitucional “habla de la exclusión que hemos vivido los pueblos originarios” y que la Ley 21.533, que establece el procedimiento para elaborar y aprobar la nueva Constitución, viola el Convenio 169 de la OIT que establece, entre otros, la consulta indígena por lo que presentarán un recurso de protección. La dirigenta afirmó que esta exclusión la han vivido “durante toda la dominación primero española y luego cuando se forma la nación chilena, donde somos mirados como minorías y con menosprecio, porque se nos menosprecia la cultura, la religión y la participación política. Además, era difícil que nombraran en el Consejo de Experto a un indígena, si se nos considera incapaz de opinar, como lo dijo Jaime Ravinet que señaló que en el proceso anterior, había gente que no estaba a la altura, cuando en realidad se trató de un proceso político para cambiar la Constitución”. Además, indicó que durante el proceso anterior los pueblos “vivimos el maltrato en la Convención y ustedes fueron testigos de cómo se nos trató y ninguneó” y se levantó un “falso patriotismo” y un racismo haciendo creer “que nos queríamos apoderar de Chile, como si fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra”. Por ello, Isabel Godoy afirmó que “no nos sentimos parte del acuerdo al que llegaron los partidos políticos con la Ley 21.533 porque no viene más que a ratificar la marginación y la posición excluyente que tiene la clase política hacia los pueblos originarios. Pueblos que hemos sido reconocidos por ley, la Ley Indígena, y por los distintos convenios internacionales, principalmente el Convenio 169 (OIT) que no se está respetando. Se está vulnerando el principio del convenio y la Consulta Indígena”. La ex convencional añadió que “algunos somos críticos de este proceso, de cómo se dio y la forma cómo excluye a los pueblos y las fórmulas a la que llegaron para determinar ellos, desde sus miradas, quiénes debían integrar el Consejo Constitucional”, donde “se impuso una vez más el colonialismo y el paternalismo que existe en Chile, la discriminación, el racismo y el menosprecio hacia las capacidades que podemos tener los dirigentes indígenas”. Godoy indicó que pese a este escenario adverso para los movimientos sociales, recordó que el acuerdo del 15 de noviembre los partidos también se cerraron entre cuatro paredes para definir la Convención pero que con la movilización social se pudo cambiar el rumbo para conseguir los escaños reservados y la paridad de género. Sin embargo, afirmó que desde el 4 de septiembre se vive un clima de profunda decepción y “no me extrañaría que nuevamente se vuelva a rechazar el texto constitucional porque va a estar escrito por los mismo de siempre, va a estar escrito por quienes son parte del problema. Solución a los problemas hecho por quienes son parte del problema, no vemos que pueda haber algo positivo en aquello”. La dirigenta indicó que, dado este escenario, los pueblos recurrirán a los tribunales de justicia por la vulneración del Convenio 169 de la OIT, aunque reconoció que será una acción difícil por “el sesgo racista de las instituciones chilenas”.

