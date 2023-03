027291fb6c

Nacional Política Salud María Soledad Barría y “FONASA Premium”: “No es la iniciativa que uno esperaría para un fondo nacional de salud” La exministra de Salud y académica de la Universidad de Chile valoró la actitud del Ejecutivo frente a la llamada crisis de las isapres, pero cuestionó la iniciativa que convertiría a FONASA en una suerte de isapre estatal. Fernanda Araneda Viernes 17 de marzo 2023 18:46 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la exministra de Salud y académica de la Universidad de Chile, María Soledad Barría, se refirió a la llamada crisis de las isapres y a la implementación del “FONASA Premium”. De acuerdo a lo señalado por el director de la entidad, Camilo Cid, se trata de una iniciativa dirigida especialmente a quienes se trasladen del sistema privado al público, que dará la posibilidad de hacer un pago aparte del 7%, con el objetivo de acceder a prestaciones adicionales. Frente a ello, Barría opinó: “Yo creo que esto que está provocado por la crisis de las isapres no es la iniciativa que uno esperaría para un fondo nacional de salud”. Pese a que en general evalúa de manera positiva las estrategias del Gobierno para enfrentar la crisis de las isapres, Barría considera que la idea de convertir a FONASA en una suerte de isapre estatal, no es adecuada. Por otra parte, tampoco le gusta el nombre con el que bautizaron la iniciativa. “FONASA es un fondo solidario, que mediante el 7% del sueldo de los trabajadores y trabajadoras, da un mismo plan para todos y todas, entonces esto de tener un adicional, que se ha llamado premium, a mí me parece que está mal, porque en realidad hace pensar que el resto de los asegurados tenemos otra categoría, que no es el premium. Hay que buscar otro nombre”, dijo. “Yo entiendo que esto es producto de la crisis, para buscar que la gente que se traspase a FONASA vea una salida, y lo que FONASA haría sería intermediar con otros seguros, pero yo no estaría de acuerdo en que fuera el mismo FONASA el que manejara, y que pasara a ser una isapre estatal, por así decirlo”, opinó. De todas maneras, Barría estima que se trata de una “solución parche”, para atender la contingencia, que no se mantendrá durante el tiempo. “Hay que ser realista también. Estamos en un momento en que un 15,17% de la población está en isapre, y requiere también alguna salida. La salida definitiva está en que todos coticemos en el mismo fondo, y todos tengamos acceso a las mismas prestaciones, pero esta es una salida por la urgencia, por así decir, para dar tranquilidad, y debiera irse disminuyendo en el tiempo de tal manera que todos tengamos acceso al premium”, indicó. “Esto de hacer diferencias de planes en FONASA no es lo que uno quisiera, no debería ser el camino de fondo de una reforma a la salud, así que yo espero que esto venga a dar tranquilidad a los afiliados a isapres, pero que no sea la reforma que hemos soñado”, agregó.

