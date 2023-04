0f3e9f92b1

Carabineros Crimen Organizado y Delincuencia Catalina Pérez: “Si la democracia y la justicia no hacen sentido se genera un caldo de cultivo para salidas autoritarias o populistas” La diputada de RD hizo un llamado a buscar soluciones en conjunto con todas las fuerzas políticas para enfrentar el clima de inseguridad que se ha instalado en el país y descartó una ausencia de la figura del Presidente de la República en el debate. Diario UChile Martes 11 de abril 2023 11:46 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, se refirió al debate en torno a la agenda de seguridad y los llamados al Gobierno para que retome la iniciativa en la materia. “Es importante poner en la agenda y el debate público las propuestas que desde el Gobierno se están levantando. Lamenté mucho cómo pasó inadvertido el gran acuerdo nacional en materia de seguridad que el Presidente de la República suscribe con los alcaldes y gobernadores”, expresó la parlamentaria respecto de las deficiencias que han existido para poder relevar las propuestas del Ejecutivo en la materia. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de si estas propuestas han sido bien defendidas por el oficialismo, la diputada de RD afirmó que “falta mayor ahínco en el levantamiento de esas soluciones en el debate público. Espero que todos tengamos claro que si venimos haciendo lo mismo que lo que se hacía en el pasado no vamos a tener respuestas diferentes y lo que necesitamos hoy es entender que frente a un fenómeno criminal que ha ido en aumento, que es nuevo en algunos casos, necesitamos soluciones que no pasen exclusivamente por el aumento de penas, sino que por una política más integral que permita en lo efectivo poner fin a la impunidad”. Respecto de la redacción final de la ley Naín-Retamal, la legisladora sostuvo que “vamos a ir viendo los efectos de la ley a medida que nos enfrentemos al caso a caso. Nosotros teníamos dos grandes aprensiones, una que tenía que ver con las normas de legítima defensa privilegiada donde a nuestro juicio se traspasaba la carga de la prueba a la víctima y en segundo lugar una serie de normas que creemos los tribunales de justicia no van a aplicar porque creemos que defensores o abogados van a reclamar un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad como ya pasa en otras legislaciones”. En ese sentido, la diputada Pérez añadió que “la ley ya se promulgó, el debate en lo legislativo se cierra y queda conocer la jurisprudencia que los tribunales aplicarán al respecto, pero queda sobre todo en el debate público y legislativo nuevas medidas que realmente protejan a Carabineros“. La parlamentaria reconoció que “estamos en un escenario muy complejo porque habitamos un momento de mucha incertidumbre, donde las expectativas de la ciudadanía se ponen en cuestión (…) Se está incubando un creciente malestar frente al sistema que les pega a todos, no solo al Gobierno. Pareciera que tenemos un sistema democrático, un sistema de justicia que no da respuestas a ese malestar que genera una sensación de impunidad frente al delito y eso golpea a la democracia en general” “O nos sentamos a pensar todos juntos cómo generamos soluciones distintas para poder enfrentar adecuadamente este problema o nos sentamos a esperar cómo el delito inunda nuestras poblaciones. La democracia no hace sentido y, por tanto, se genera un caldo de cultivo para salidas autoritarias o populistas que no se harán cargo del problema“, recalcó la diputada Catalina Pérez. Sobre el debate en torno a decretar o no estado de excepción en la Región Metropolitana, la parlamentaria expresó que la medida “tiene aplicaciones y resultados distintos en función de cada uno de los territorios. Una medida de este tipo en la Región Metropolitana no tendría los efectos esperados y eso lo ha dicho con claridad la ministra de Interior. No es un reparo a la figura sino que a la efectividad que pueda tener. Creo que la salida no es el estado de excepción sino que estrategias como la de recuperación de barrios”. La representante del Frente Amplio descartó que el Presidente sea una “figura ausente” en el debate sobre seguridad y agregó que tanto Boric como “los ministros y los subsecretarios tienen roles diferentes a la hora de enfrentar y proponer política pública. El Presidente es un liderazgo de Estado, que está presente, vigilante, orientador de la política que debemos llevar no solo en materia de seguridad pública sino que también en materia de seguridad social y económica”. Finalmente, respecto de las declaraciones de los alcaldes de Ñuñoa y Maipú respecto de una supuesta incapacidad del sector para gobernar, la diputada Catalina Pérez explicó que “la situación que está viviendo el país y la respuesta que estamos teniendo desde lo público no está condicionada por la experiencia. Está condicionada por un fenómeno que atraviesa nuestro país de manera muy fuerte y que requiere de una respuesta distinta a la que han tenido otros gobiernos”. Por lo mismo, sostiene Pérez, “lo que espera hoy la ciudadanía de nosotros es que nos pongamos a trabajar, que seamos capaces de poner agendas sobre la mesa, enfrentar complejidades como la que tenemos sin apuntarnos de lado a lado respecto de los errores del contrario y poniendo por delante las respuestas y los acuerdos”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

