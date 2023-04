2bdc8723e1

Nacional Política seguridad Jorge Correa Sutil: “La agenda de seguridad que se debate en el Congreso es bastante superficial” El exsubsecretario del Interior afirmó que la Ley Nain Retamal y el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza no resolverán el problema de seguridad que se vive en el país y llamó a un acuerdo amplio que permitan recuperar los barrios. Diario UChile Viernes 14 de abril 2023 19:04 hrs.

El abogado y exministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, afirmó que la agenda de seguridad que debate el Parlamento es bastante superficial porque sólo discute el uso de la fuerza por parte de Carabineros, tanto en la Ley Nain Retamal como en las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), y ese no es el tema central, sino la falta de estrategia para enfrentar al narcotráfico. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exsubsecretario del Interior, señaló que “el mal uso de la fuerza de carabineros en la protesta fue un tema importante y hay mucho que hacer”, pero “pensar que las reglas sobre el uso de la fuerza van a incidir de manera gravitante frente a la delincuencia, no es cierto”. El constitucionalista indicó que el tema no es el uso de las armas por parte de la policía, sino que el problema es “la delincuencia, el uso de las armas y el control de las poblaciones por parte de las bandas (delictuales)”. Desde su punto de vista, “la Ley Nain Retamal no aporta mayor certeza a Carabineros para el uso de las armas en los casos en los que deban usarla. Más bien viene a superponerse al Código Penal, al Código de Justicia Militar, con una regla que no termina de estar clara porque se presume, pero sólo se presume cuando hay agresión. Entonces, hay que probar la agresión y estamos en el mismo caso de la legítima defensa”. Correa Sutil agregó que lo importante de esta norma, “es que los carabineros no deben perder ni su cargo, ni su sueldo, mientras no termine el sumario y eso es importante para los policías y para restablecer su confianza”. Sobre las reglas del uso de la fuerza contempladas en el proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento, el abogado afirmó que se trata de la “clásica importación desde las Naciones Unidas con unos principios muy rimbombantes, pero que no se aterrizan las reglas. Lo que queremos es que los carabineros usen las armas confiadamente en los casos en los que deba hacerlo y no las use en otros casos. Hay que fijar reglas y no principios, ni tantas prohibiciones, sino más bien casos en los que van a estar exentos de responsabilidad”. En concreto, indicó que “no me gustan esas dos normas, no me parecen mayormente relevantes, salvo en cosas secundarias y sobre todo no me parece que estemos discutiendo la agenda de seguridad que tenemos que discutir”. Frente al llamado “fast track legislativo” en materia de seguridad, Jorge Correa Sutil indicó que aborda problemas prácticos, como la expulsión de extranjeros y dos aspectos importantes que son el Ministerio de Seguridad y la Ley de Inteligencia. En el caso de la nueva secretaría de Estado, precisó que es importante sólo en la medida que se haga bien, sino “será una burocracia inútil que no sirva para nada, pero concentrar la capacidad del Estado de dirigir a las policías con equipos de profesionales potentes, reclutados por medio de la Alta Dirección Pública, con profesionalismo, con dedicación y con permanencia en las funciones, fuera de un ministerio político, porque las unidades a cargo de la seguridad han sido botines políticos”. Correa indicó que el problema que enfrenta el país es que no hay estrategias para erradicar el narcotráfico en las poblaciones, “porque ahí están las armas, está la escuela de los delitos”. Por ello indicó que además de este punto, también se debe abordar el tema de las cárceles. “Si abordamos eso, creo que abordamos la raíz del problema; si no lo hacemos, estamos jugando a discutir sobre el tema nacional más importante, pero no estamos yendo a él”. En esa línea, mencionó la falta de estrategia de Carabineros para entrar a las poblaciones tomadas por el narcotráfico “porque es difícil patrullar en las poblaciones y carabineros no lo sabe hacer y hay que tener una estrategia. Creo que tenemos que enfrentar el problema de las cárceles y no hay un proyecto de ley”. A eso sumó la deserción en el sistema educativo, ya que “tenemos 300 mil niños fuera del sistema escolar (…) y la mayoría están en las grandes urbes y muchos están en las poblaciones tomadas por el narcotráfico siendo soldados de los narcos a los 13 años y esos problemas nos van a explotar en la cara en 10 años más y no los estamos enfrentando, no hay ningún proyecto de ley sobre cómo devolver los niños a las escuelas”. Finalmente, el abogado indicó que el “negocio de la reyerta” entre la oposición y el Gobierno por el tema de la seguridad, es muy malo. “El negocio de la confrontación es muy malo porque sino abordamos este problema nos va reventar en la cara sucesivamente a este gobierno, al próximo que probablemente sea de derecha y al subsiguiente. A todos nos conviene tomarnos en serio el problema y enfrentarlo, sentarnos y decir cuál es el tema principal (…) no discutamos lo que nos tiramos por la cara, discutamos cómo diablos hacemos con los pocos recursos que tenemos para salir vivos de esta cuestión”. Revisa la entrevista aquí:

