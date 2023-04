135c3a6133

81e5a2307d

Nacional Política Claudio Orrego y plan Calle Sin Violencia: “Se debe entender que el crimen organizado es por definición intercomunal” Tras las críticas por la exclusión de comunas con alto riesgo, el gobernador de la RM afirmó que en la iniciativa no se consideró el conocimiento territorial ni el alcance de este tipo de problemáticas en las distintas esferas de poder. Diario UChile Lunes 17 de abril 2023 12:10 hrs.

Compartir en

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que el plan Calle Sin Violencia adolece de pertinencia territorial, es muy de “escritorio” y no considera que “la dinámica del crimen organizado no es comunal, sino macro territorial”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la autoridad analizó la situación de inseguridad y la implementación del plan que contempla la intervención de 42 comunas del país para hacer frente a la violencia y el crimen organizado. Orrego si bien indicó que le parece bien que se refuerce la labor policial, “hay algo que le falta al programa que es la pertinencia regional”. Esto, debido a que a su juicio se puede entender que, por ejemplo, sea intervenida la ciudad de Punta Arena o Temuco y no el resto de las comunas, pero no en el caso de la Región Metropolitana “que es una sola ciudad, donde los límites comunales son absolutamente invisibles” y por tanto, dijo que no se comprende que esté incluida Lo Espejo, pero no Pedro Aguirre Cerda, comuna donde hace unos días “tuvimos cerca de mil balazos en la población La Victoria”. Por ello indicó que en regiones o ciudades como Santiago, “tendría más sentido una aproximación de ciudad, más que de algunas comunas”. Asimismo, Orrego lamentó una “falta de deferencia e inteligencia” de parte del Gobierno hacia su figura de autoridad regional, debido a que se le comunicó el plan cuando ya todos tenían la información, enterándose por Twitter. En esa línea, indicó que dada su experiencia como exalcalde y exministro “algo podría aportar” y por eso manifestó que “llama mucho la atención que comunas como Quilicura que, puede que haya bajado el número de homicidios en los últimos 12 meses, pero cuando uno ve la historia de poblaciones como la Parinacota o la Cardenal Silva Henríquez, donde he estado y la gente anda con mucho temor, no estén dentro del programa, pero sí está la comuna vecina como Renca, de la que no conozco ningún barrio como el que menciono”, precisó la autoridad. Por lo mismo, recalcó que “hay una cuestión muy de escritorio, de veamos las cifras objetivas, pero hay dos cosas que se dejan fuera: el conocimiento territorial, es cosa de estar en los barrios para darse cuenta del nivel de temor y del copamiento de organizaciones criminales y, segundo, esta situación más bien sistémica del crimen organizado”. También señaló que uno de los problemas es que existen cuatro fiscalías en la Región Metropolitana donde cada una tiene sus casos de homicidios o narcotráfico, pero no se comparte mucho la información. Por ello, precisó que como Gobierno Regional financiarán a la Fiscalía Nacional con una Unidad de Análisis que permita tener toda la información agregada con uso de inteligencia artificial. “La dinámica del crimen organizado no es comunal, sino macro territorial y en este caso, el programa que se ha anunciado tiende a una cosa más bien tradicional como si fueran bandas de tal o cual población. El narcotráfico y el crimen organizado en la Región Metropolitana, es por definición intercomunal y si me hubieran preguntado, habría dado este elemento de análisis, ya que las comunas que no fueron incluidas no entienden por qué quedaron fuera”, aseveró. Por otra parte, Orrego afirmó que junto con la necesidad de implementar planes más integrales, es necesario analizar el tema de la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en distintas esferas de poder. “Nos pasa lo mismo que ocurrió con el quiebre de la democracia hace 50 años. Veíamos como en toda América Latina iban cayendo las democracias bajo dictaduras militares y golpes de Estado, pero decíamos Chile es inmune, a nosotros no nos va a pasar, somos los ingleses de América Latina y tuvimos 17 años de dictadura. Ahora nos pasa lo mismo con el narcotráfico, ha ido carcomiendo junto con corrupción, como en otros países, y nosotros decimos que no nos pasa”, expresó. En esa línea, recordó las declaraciones de autoridades aduaneras que señalaron que no había que exagerar y que no era tan grave el tema del narcotráfico, las cuales posteriormente fueron desestimadas en un informe de la ONU, que reportó que Chile es el tercer país exportador de droga y que el puerto de San Antonio no tiene escáner para fiscalizar los container que salen de ese terminal marítimo. “Cuando la máxima autoridad del servicio de aduanas chileno dice eso y no tenemos escáner en el principal puerto, estoy convencido que el narco está funcionando, está financiando, el narco está exportando ¿Y qué están haciendo algunas de nuestras autoridades? Que esto no es grave, que no somos Colombia, Perú, Ecuador, pero honestamente creo que ya están acá”, cuestionó. Es por ello que hizo hincapié en que “lo que quiero decir es que el narco llegó, ya sabemos que hay crimen organizado, que hay representantes del Tren de Aragua, del Cartel de Jalisco, del Cartel Nueva Generación. Entonces, qué más tiene que pasar para que de verdad demos la alarma, de que tenemos hoy día una infiltración del narco que debe estar y debe haber corrompido distintos grupos políticos, judiciales, y no es que esté acusando y metiendo a distintos grupos en el mismo saco, pero tiene que estar enquistado en algún lugar, de lo contrario cuesta entender que al final lo único que podemos hacerle es demoler una ampliación de una casa”.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que el plan Calle Sin Violencia adolece de pertinencia territorial, es muy de “escritorio” y no considera que “la dinámica del crimen organizado no es comunal, sino macro territorial”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la autoridad analizó la situación de inseguridad y la implementación del plan que contempla la intervención de 42 comunas del país para hacer frente a la violencia y el crimen organizado. Orrego si bien indicó que le parece bien que se refuerce la labor policial, “hay algo que le falta al programa que es la pertinencia regional”. Esto, debido a que a su juicio se puede entender que, por ejemplo, sea intervenida la ciudad de Punta Arena o Temuco y no el resto de las comunas, pero no en el caso de la Región Metropolitana “que es una sola ciudad, donde los límites comunales son absolutamente invisibles” y por tanto, dijo que no se comprende que esté incluida Lo Espejo, pero no Pedro Aguirre Cerda, comuna donde hace unos días “tuvimos cerca de mil balazos en la población La Victoria”. Por ello indicó que en regiones o ciudades como Santiago, “tendría más sentido una aproximación de ciudad, más que de algunas comunas”. Asimismo, Orrego lamentó una “falta de deferencia e inteligencia” de parte del Gobierno hacia su figura de autoridad regional, debido a que se le comunicó el plan cuando ya todos tenían la información, enterándose por Twitter. En esa línea, indicó que dada su experiencia como exalcalde y exministro “algo podría aportar” y por eso manifestó que “llama mucho la atención que comunas como Quilicura que, puede que haya bajado el número de homicidios en los últimos 12 meses, pero cuando uno ve la historia de poblaciones como la Parinacota o la Cardenal Silva Henríquez, donde he estado y la gente anda con mucho temor, no estén dentro del programa, pero sí está la comuna vecina como Renca, de la que no conozco ningún barrio como el que menciono”, precisó la autoridad. Por lo mismo, recalcó que “hay una cuestión muy de escritorio, de veamos las cifras objetivas, pero hay dos cosas que se dejan fuera: el conocimiento territorial, es cosa de estar en los barrios para darse cuenta del nivel de temor y del copamiento de organizaciones criminales y, segundo, esta situación más bien sistémica del crimen organizado”. También señaló que uno de los problemas es que existen cuatro fiscalías en la Región Metropolitana donde cada una tiene sus casos de homicidios o narcotráfico, pero no se comparte mucho la información. Por ello, precisó que como Gobierno Regional financiarán a la Fiscalía Nacional con una Unidad de Análisis que permita tener toda la información agregada con uso de inteligencia artificial. “La dinámica del crimen organizado no es comunal, sino macro territorial y en este caso, el programa que se ha anunciado tiende a una cosa más bien tradicional como si fueran bandas de tal o cual población. El narcotráfico y el crimen organizado en la Región Metropolitana, es por definición intercomunal y si me hubieran preguntado, habría dado este elemento de análisis, ya que las comunas que no fueron incluidas no entienden por qué quedaron fuera”, aseveró. Por otra parte, Orrego afirmó que junto con la necesidad de implementar planes más integrales, es necesario analizar el tema de la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en distintas esferas de poder. “Nos pasa lo mismo que ocurrió con el quiebre de la democracia hace 50 años. Veíamos como en toda América Latina iban cayendo las democracias bajo dictaduras militares y golpes de Estado, pero decíamos Chile es inmune, a nosotros no nos va a pasar, somos los ingleses de América Latina y tuvimos 17 años de dictadura. Ahora nos pasa lo mismo con el narcotráfico, ha ido carcomiendo junto con corrupción, como en otros países, y nosotros decimos que no nos pasa”, expresó. En esa línea, recordó las declaraciones de autoridades aduaneras que señalaron que no había que exagerar y que no era tan grave el tema del narcotráfico, las cuales posteriormente fueron desestimadas en un informe de la ONU, que reportó que Chile es el tercer país exportador de droga y que el puerto de San Antonio no tiene escáner para fiscalizar los container que salen de ese terminal marítimo. “Cuando la máxima autoridad del servicio de aduanas chileno dice eso y no tenemos escáner en el principal puerto, estoy convencido que el narco está funcionando, está financiando, el narco está exportando ¿Y qué están haciendo algunas de nuestras autoridades? Que esto no es grave, que no somos Colombia, Perú, Ecuador, pero honestamente creo que ya están acá”, cuestionó. Es por ello que hizo hincapié en que “lo que quiero decir es que el narco llegó, ya sabemos que hay crimen organizado, que hay representantes del Tren de Aragua, del Cartel de Jalisco, del Cartel Nueva Generación. Entonces, qué más tiene que pasar para que de verdad demos la alarma, de que tenemos hoy día una infiltración del narco que debe estar y debe haber corrompido distintos grupos políticos, judiciales, y no es que esté acusando y metiendo a distintos grupos en el mismo saco, pero tiene que estar enquistado en algún lugar, de lo contrario cuesta entender que al final lo único que podemos hacerle es demoler una ampliación de una casa”.