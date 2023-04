9b107be1c6

Economía Nacional Política Andrés Herrera, director del SERNAC: “No le creemos a La Polar” Luego de presentarse ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el representante dio cuenta de una serie de medidas para reclamar una compensación a los usuarios. También informó que están analizando a otras multitiendas. Raúl Martínez Martes 18 de abril 2023 15:23 hrs.

Tajante fue el director del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera, frente a la venta de ropa falsificada por parte de la multitienda La Polar, la que reconoció haber ofrecido al público prendas adulteradas de algunas marcas. “Evidentemente, nosotros como Servicio Nacional del Consumidor, no le creemos a La Polar. Por eso es necesario ampliar la investigación para ver si existen otras marcas que pueden estar siendo comercializadas como productos no originales o falsos”, comentó el abogado. Herrera agregó que “en el caso de Columbia, desde al menos 2020 La Polar estaba vendiendo no original. En esta investigación que habría hecho La Polar, estamos hablando de marcas como Under Armour, Wrangler en que también reconocen que habían sido comercializadas ropas no originales”. El directivo precisó que de todas formas “nosotros estamos investigando porque La Polar ha sostenido que solamente respecto de las marcas Adidas y Under Armour, además de Columbia en su momento, en esos casos habría ciertos contenedores que habrían ingresado al país y habrían sido comercializados”. Respecto de las compensaciones, Herrera indicó que están emplazando a los ejecutivos de La Polar a acercarse al SERNAC y proponer un plan que salde de manera rápida el perjuicio a las personas. A eso sumó que están determinando una serie de medidas en caso de que la empresa no ofrezca una solución, entre ellas pedir a los tribunales que exija a la compañía no cobrar las cuotas de los productos que la gente compró en cuotas y que está dentro de las mercancías falsas. También subrayó que “estamos iniciando una investigación respecto al resto de actores del retail. Por supuesto no descartamos la existencia de situaciones similares a La Polar en otras tiendas. Lo que sí, todavía tenemos un número todavía bajo de denuncias y reclamos respecto de otras marcas de retail”, por lo que hizo un llamado a la gente a denunciar en caso de tener la sospecha que se trate de ropa falsificada. “Tenemos entre el 2022 y el 2023 alrededor de 13 reclamos en el caso de Hites. Es decir, no es un número tan significativo, lo que no supone descartar la existencia de situaciones irregulares. La estamos investigando”, puntualizó el director del servicio. Herrera insistió en sus críticas, ya que a su juicio “la actitud que ha tenido la empresa La Polar es completamente impúdica, es desvergonzada. Porque hace pocos días atrás decía que sus productos que comercializaba eran originales y el caso es que con una investigación con el cual no tenía ninguna noticia el SERNAC, aparece ahora que por un supuesto fraude habrían estado comercializando productos de buena fe falsos y no originales. Esto nos parece absolutamente impresentable”. Mientras, el diputado Daniel Manouchehri (PS), destacó que esta situación “es la punta del iceberg. Creemos que esta investigación tiene que realizarse a fondo. No podemos permitir que se sigan pisoteando los derechos de los consumidores. Por eso hemos pedido adicionalmente que se investigue a los proveedores de todo el retail para saber si efectivamente estamos en presencia de un modus operandi del retail”. Su par de RN Miguel Mellado agregó en tanto que “hemos pedido que se oficie a Aduanas para saber cuántos importadores igual a los señores Hites existen en Chile. Es importante aclarar a la ciudadanía que lo que está comprando tiene que estar certificado por los importadores directos y por las marcas que efectivamente compra y a veces se endeuda para comprar”. Imagen de portada: Agencia Aton

