Carabineros Crimen Organizado y Delincuencia Nacional Política seguridad Facultad de Derecho de la Universidad de Chile iniciará trabajo para determinar ruta de armas en el país Esto en el marco de un acuerdo marco suscrito por el decano Pablo Ruiz-Tagle, junto al subsecretario de Prevención del Delito. El académico destacó que el objetivo es dar a conocer las características del armamento y determinar su uso. Raúl Martínez Martes 18 de abril 2023 18:02 hrs.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, firmaron un convenio marco que permitirá a ambas instituciones abordar en conjunto una serie de materias y que hoy apuntará a determinar el origen, uso, transformación y tráfico de las armas que hay en el país. El titular de la subsecretaría, Eduardo Vergara, destacó el acuerdo que dijo podrá ayudar a tener un trabajo más efectivo con nuevas herramientas. “Nos va a permitir no solamente caracterizar, sino que también categorizar, nos va a permitir avanzar con mayor especificidad sobre los orígenes de las armas que están en el país, ya sean que ingresan o que terminan de los mercados legales a los ilegales y que son usados para cometer delitos”, precisó la autoridad. A eso agregó que se podrá “diseñar nuevas políticas públicas con efectividad. Nos interesa avanzar con un sistema y un registro que contenga esta información y esté a disposición de las distintas instituciones”. Vergara puntualizó que “lo que hemos visto es que hemos llegado a que cerca del 55 por ciento de los delitos cometidos con armas corresponden al robo con violencia”, mientras que el 50 por ciento de los homicidios son con armas de fuego. Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios, Pablo Ruiz-Tagle, subrayó que “las universidades estamos comprometidas con el pensamiento crítico, con el estudio y vamos a trabajar en serio para que en el tema del control de armas, en el tema de la seguridad de nuestro país pueda progresar”. El académico profundizó en el sentido de que “nosotros como universidad pública estamos comprometidos con que las políticas de Estado, particularmente la seguridad que afecta a las personas que tienen menos recursos, que viven en sectores marginales de una manera desproporcionada, sean realmente personas que tienen al menos nuestra colaboración de que estas políticas mejoren”. El trabajo que levantará la Universidad de Chile apunta a “hacer un registro, un análisis de la procedencia, cuál es la lógica para tomar medidas preventivas, tanto del lugar de donde vienen las armas como a dónde van, las transformaciones que se hacen, todo lo que podamos hacer”, señaló Ruiz-Tagle. El docente precisó además que la información la proporcionarán las policías “y desde ahí nos vamos a poner a trabajar en serio para hacer propuestas que pueden ser administrativa o también de cambio de la legislación”. El trabajo de la Facultad de Derecho estará a cargo de los académicos Claudia Cárdenas y Patricio Rozas. Plan Calle sin Violencia: “No es necesario aumentar las cifras sino que focalizar las estrategias” Abordado por los cuestionamientos respecto del Plan Calle sin Violencia, el subsecretario Eduardo Vergara precisó que se deben tomar en cuenta varios factores, especialmente aquellas experiencias que han demostrado ser eficientes en el combate a la delincuencia. “Si hay algo que hemos visto en América Latina es lo que da resultado y lo que no da resultado. Y la responsabilidad de quienes gobiernan no es gobernar con frases, no es gobernar con amenazas, sino tener la capacidad de llevar adelante planes, programas y acciones estratégicas que se sustenten en evidencia”, comentó Vergara. El subsecretario explicó que “si bien el plan Calle sin Violencia aborda 46 comunas, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito estamos llevando adelante un plan que se llama Estado Presente y que permite abarcar una cantidad superior de comunas”. Además, precisó que “no es necesario aumentar las cifras sino que focalizar las estrategias. El mejor ejemplo es lo que se ha llevado adelante con el Plan Centauro o la focalización de la recuperación de los espacios públicos. Todos sabemos que tanto nuestros Carabineros como la PDI son un número finito y la tarea del Gobierno es maximizar el rol de las policías”. Además, adelantó que en los próximos días el Ejecutivo presentará modificaciones a la Ley Orgánica de Municipios que “apuntan justamente a fortalecer el rol de los inspectores de seguridad municipal, a entregarles nuevas funciones para liberar a las policías para que las policías no solamente estén donde más se les necesita, sino que estén cumpliendo una labor en el marco de lo que mejor saben hacer”. Vergara sostuvo que “el debate no es de cifras, sino que de eficiencia en las funciones policiales. Hay más de dos centenares de funciones que ejercen las policías. Pero muchas de estas funciones las podrían suplir personal civil y administrativo, personal preventivo en los municipios o que la seguridad privada haga un mejor trabajo”. “Si llevamos el debate solo respecto a contingente y cifras nos vamos a entrampar en una discusión que al menos la evidencia nos ha mostrado que no es fructífera”, concluyó la autoridad.

