Minería Nacional Política seguridad Presidente Gabriel Boric tras anuncio de Estrategia Nacional del Litio: “Podemos construir un país más justo” En el marco de su visita al norte del país, el mandatario defendió los lineamientos de la propuesta impulsada por el Ejecutivo, calificándola como “una tremenda oportunidad”. Además, comunicó una serie de medidas en materia de seguridad para Calama. Fernanda Araneda Viernes 21 de abril 2023 15:20 hrs.

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric, entregó más detalles sobre la Estrategia Nacional del Litio, esta vez, desde las Ruinas de Huanchaca, comuna de Antofagasta. De acuerdo al mandatario, viajar hasta el norte del país era de vital importancia “porque la historia nos ha enseñado que si no hacemos esto desde los territorios, con las comunidades, conversando con los parlamentarios, las autoridades locales, si no hacemos esto en conjunto con la gente que conoce mejor que nadie el terreno que habitan, las cosas no van a funcionar”, señaló. En esa línea, Boric reiteró que la ley que crea la Empresa Nacional del Litio será enviada al Congreso el segundo semestre de 2023, luego de un proceso participativo. “Como pilar de esta Estrategia Nacional del Litio estamos convocando un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los salares. Acá todos son importantes, en la medida en que tengamos como voluntad conjunta la de avanzar y no estancarnos”, dijo. Por otra parte, el Presidente puso énfasis en que la Estrategia Nacional del Litio considera el desarrollo de valor agregado para que nuestro país no sólo se encargue de la extracción del mineral. “En el Centro de Investigación Avanzado del Litio de la Universidad de Antofagasta, que acabo de visitar, me demostraron concretamente que acá en Chile podemos tener valor agregado, podemos producir baterías acá, en nuestro país. No tenemos que solamente exportar el material en bruto, eso es parte importante de nuestra nueva política de desarrollo”, manifestó. Asimismo, Boric confirmó que el Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares se emplazará en la Región de Antofagasta. Según el Presidente, esto va a permitir “retener el talento, talento que tenemos en nuestros jóvenes estudiantes y que muchas veces se ven en la obligación de migrar fuera de Chile, a veces al mundo privado, porque no somos capaces de ofrecerles un camino”, aseguró. A todo lo anterior, la autoridad agregó que la extracción y explotación del litio es una oportunidad para constituir un país más igualitario. “Chile no tiene por qué ser un país tan desigual, en donde hayan unas condiciones para ricos y otras condiciones para las grandes mayorías. Podemos construir un país más justo, más digno y esta es una tremenda oportunidad para avanzar en aquella dirección”, expresó. Medidas para Calama Por otra parte, el mandatario se refirió a la compleja situación de la ciudad de Calama, manifestando que empatiza “personalmente con el dolor de los ciudadanos”. En ese contexto, Boric anunció la llegada de 26 nuevos funcionarios policiales, tres furgones Z, dos radiopatrullas y un bus para fortalecer la labor de Carabineros en dicha ciudad. “A esto se suma lo que ya habíamos anunciado hace algunos días, que es la incorporación de Calama, además de Antofagasta, al Plan Calle Sin Violencia, que vamos a implementar a la brevedad. Esto nos va a permitir una persecución penal más efectiva de los homicidios y delitos violentos, mayor presencia policial en el territorio y sacar de circulación las armas ilegales e irregulares”, indicó. En ese sentido, recalcó que “como Gobierno no estamos solamente haciendo promesas, estamos haciendo lo que no se hizo en mucho tiempo. Nos estamos ocupando con medidas concretas de corto y mediano plazo, de combatir el delito y de recuperar, por sobre todo, los espacios públicos para la ciudadanía”.

