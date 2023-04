8b1e0dabca

Carabineros Entrevista Nacional Política seguridad Raúl Leiva (PS) sobre criterio Valencia: “Aquí no se criminaliza la migración, sino que se castiga debidamente el delito” El diputado consideró legítima la postura manifestada en Apruebo Dignidad de revisar críticamente los proyectos de la agenda de seguridad. No obstante aseguró que "la línea gruesa de cada uno de ellos tienen apoyo de todos los partidos" de Gobierno. Maria Luisa Cisternas Sábado 22 de abril 2023 11:05 hrs.

Como un gran desafío consideró el arribo de Álvaro Elizalde a la SEGPRES su correligionario del Partido Socialista y presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Raúl Leiva. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el parlamentario evaluó el rol que va cumplir el otrora presidente del Senado como la principal línea de comunicación del Ejecutivo con el Congreso Nacional, en momentos que el Gobierno ha pactado con el Parlamento una agenda legislativa de 31 medidas en materia de seguridad. A juicio de Leiva, el fichaje de Elizalde “demuestra una vez más que él tiene no solo una gran pasión por lo público, sino una vocación de servicio muy importante al país”. Asimismo, rescató que el ex legislador “podría haber estado sentado tranquilamente y buscar la reelección desde el Senado y lo que ha hecho es servir a Chile donde más lo necesita”. En ese sentido, consideró que su conducción en la cartera irá a beneficiar la agenda del Ejecutivo. “El Presidente Gabriel Boric -lo tuvo con Ana Lya- requiere hoy un refuerzo importante y el ministro Elizalde sin duda va a potenciar ese trabajo. No solo por estos años de trabajo en el Senado, porque ha quedado comprobado que es una persona capaz de llegar a acuerdos y no solo dentro del propio sector, sino que fuera del sector, que es lo importante”. “Generar acuerdos con tus propios amigos no es muy difícil -aunque a veces parece que lo es más- pero generar acuerdos con la oposición es complejo y el Ministro Elizalde ha dado prueba de ello en el Senado”, acotó. En cuanto a si el nuevo ministro será capaz de ordenar los votos de las bancadas de Gobierno, el diputado advirtió que “los votos del oficialismo siempre han estado cuadrados en los proyectos del Gobierno. Hay ciertas indicaciones que han sido objeto de mayores polémicas donde han habido diferencias, que son legítimas por cierto, pero esperamos que la mayoría inmensa de las fuerzas que apoyen al Gobierno vayan apoyando los proyectos de ley y sumar más votos que es lo más importante”. De todas formas, el parlamentario dijo compartir la postura del senador Daniel Núñez (PC), quien consideró imposible pedir firmar un “cheque en blanco” para aprobar proyectos de ley del denominado fast track en seguridad, que aún se desconocen. “Somos socios (con Apruebo Dignidad) que conocemos y sabemos cómo pensamos. El senador Núñez lo que dice es que no va a dar un cheque en blanco ni va a firmar ningún proyecto de ley sin analizarlo, sin sancionarlo, sin hacer aportes a los proyectos, pero la línea gruesa de cada uno de ellos tienen apoyo de todos los partidos del oficialismo, pero claramente hay matices o diferencias que dentro del proceso legislativo tienen que quedar medianamente claras”. Recogiendo las desavenencias que se produjeron con Apruebo Dignidad en el debate sobre la Ley Naín Retamal, Leiva señaló que “ahí tenemos muchas diferencias. Yo creo que llegó el momento en que nos preocupemos más de las cosas que nos unen -también con la oposición- que profundizar las diferencias que hemos tenido al día de hoy”. “La ciudadanía exige una compromiso por la seguridad, un compromiso sin sesgo político, que permita a los chilenos y chilenas vivir más tranquilos y por eso, poder unirnos en algunos proyectos de ley me parece importante. Ahora, que existen matices, eso es legítimo, es necesario y en democracia la forma de resolver las diferencias es a través de las votaciones. Con todo, el parlamentario descartó que Apruebo Dignidad tenga complejos ideológicos en materia de seguridad. “Yo no les denominaría complejos, les denominaría formas distintas de ver las cosas. Ahora, en materia de seguridad, en la crisis que vivimos, aplicar sobre ideologización no da buenos resultados, por eso hacemos un llamado, del cual también somos parte, a la prudencia y sensatez, porque efectivamente cuando se dice que este péndulo va hacia el otro lado, también tenemos que tener mucho cuidado que en el resguardo de la seguridad haya por supuesto un compromiso importante con los derechos humanos”. En lo relativo a la moción que busca tipificar como delito la migración irregular, el ex presidente de la Comisión de Seguridad Pública, advirtió que “sin perjuicio de que parece muy popular, puede constituir o significar un gran problema”. “Este proyecto de ley lo que pretende, o uno entiende que pretende, es moderar o atenuar los flujos migratorios o generar expulsiones más rápidas”, señaló, advirtiendo que “de aprobarse este proyecto de ley que tipifica, vale decir que establece como un delito, aunque tenga una baja condena establecida, la migración, va a significar dos cosas: en primer lugar que no se va a poder hacer reconducción inmediata, vale decir cuando un extranjero entra ingresa de manera ilegal al país, va a haber que iniciar un proceso, control de detención, llevarlo a Fiscalía y no reconducción inmediata”. En segundo lugar, señaló que “lo otro importante es recordar que hasta el año 2022 estaba vigente como delito el ingreso y cuando administrativamente tu querías hacer una expulsión, se requería al amparo. Hay muchos abogados que hacían eso y efectivamente a través de ese amparo se señalaba que como es un delito, se tiene que esperar sentencia condenatoria antes de producir la expulsión, entonces lo que se pretende reparar o mejorar con este proyecto de ley hace exactamente lo contrario”. En otras iniciativas adoptadas por la derivada de seguridad respecto a migración, el diputado señaló que “yo estoy de acuerdo con el Fiscal Valencia como criterio. En qué sentido, y esto se aplica tanto en chilenos como extranjeros: si las policías efectúan la detención de una persona que no se logra individualizar, lo primero que dice ese criterio es que -y eso es exclusivo de Fiscalía- no lo citen a una audiencia siguiente, sino que se le lleve a control de detención, vale decir que se le detenga y en ese control también se deben agotar todas las instancias para identificarlo de alguna manera, saber quien es, si es chileno o extranjero y cual es su individualización”. “Ahora, si se formalizan cargos en esa audiencia de control de detención porque participó de un delito -recordar que esto no es respecto a cualquier persona que va caminando por la calle, sino que ha cometido algún delito- y se le imputa la comisión de un hecho ilícito, hay que solicitar como medida cautelar la prisión preventiva por el riesgo de fuga, porque si yo estoy imputando un delito, voy a formalizar a una persona, una de las causales que se pueden solicitar, la medida cautelar, es justamente la prisión preventiva porque no sé quién es, dónde vive y para los fines del procedimiento es necesario que esa persona esté presente”, añadió. Así las cosas, Leiva descartó que la medida radique en la criminalización de la migración. “Todo lo contrario, la migración es buena para Chile, es necesaria para nuestro país, pero con papeles y debidamente identificados, una inmigración que no delinque”, adujo. Y agregó que “este criterio no tiene nada que ver con la gente que viene a aportar, solo con los que vienen a cometer delitos y efectivamente alguien que comete un delito, sea un chileno o un extranjero, yo no lo logro individualizar debidamente, vale decir, no sé quien es, de qué manera lo voy a formalizar y voy a seguir el procedimiento si no sé donde notificarlo y no sé quién es, es fundamental tener un criterio de esa naturaleza, e insisto, aquí no se criminaliza la migración, sino que se castiga debidamente el delito”. Haciendo un balance del escenario que presenta el Congreso, el parlamentario consideró que las elecciones han deteriorado el debate público, teniendo a la vista el debate sobre seguridad y el sexto retiro de los fondos previsionales. “ “Siempre los procesos electorales complejizan la discusión parlamentaria porque esta no se objetiviza, sino que tienden a mirar le nicho electoral al cual tú pretendes representar o aspiras a que voten por ti y la presión que realiza, con un populismo de derecha exacerbado, Republicanos por ejemplo, tiene muy horcajado a Chile Vamos, que ha endurecido su posición, una posición que a mi juicio, no es todo lo sensata que uno esperaría de la derecha democrática”. Por tanto, dijo esperar “que después del siete de mayo esto cambie, vuelva a su cauce normal y volvamos a algo que nuestro país tanto necesita, que es sensatez”. Imagen: Agencia ATON.

