Nacional Política seguridad Kast versus Insulza: El fuego cruzado entre ambos liderazgos de la comisión de Seguridad del Senado que tensa los ánimos de acuerdos Mientras el militante de Evópoli atribuye al socialista un nulo avance en esta materia y de dilatar el proyecto de usurpaciones, el ex ministro lo acusó de mentir deliberadamente y advirtió que su estilo de conducción lo terminará por perjudicar. Maria Luisa Cisternas Jueves 27 de abril 2023 18:54 hrs.

Conocidas se han hecho las últimas sesiones de la comisión de Seguridad del Senado. Al margen de la atención pública que concitan los proyectos que pasan por la deliberación de esta instancia legislativa -como son las mociones ya visadas del denominado fast track en seguridad- es patente la tensión entre los parlamentarios que la integran –o participan en ella- lo que radica en un factor adicional de su elevada mediatización. Sin perjuicio de que los desencuentros no son exclusivamente atribuibles al presidente de la comisión, Felipe Kast (Evópoli), y a su antecesor en el cargo, José Miguel Insulza (PS), es entre ambos parlamentarios donde se han concentrado las desavenencias. Y es que, en más de una oportunidad, el calor del debate ha derivado en cuestionamientos cruzados entre ambos legisladores sobre los resultados efectivos de su conducción en la instancia legislativa. Cabe destacar que a Kast, quien asumió la presidencia de esta instancia a mediados de marzo de este año, se le ha atribuido un estilo brusco y avasallador. A cargo del debate legislativo sobre seguridad pública, el parlamentario de Chile Vamos ha protagonizado roces con la senadora Yasna Provoste (DC) y Alfonso de Urresti (PS), mientras que más llamativos han sido sus desencuentros con la titular de Interior, Carolina Tohá, en la discusión en particular de la ley Naín Retamal, y con el nuevo ministro de la SEGPRES, Álvaro Elizalde, el marco del debate sobre la detención en flagrancia en lo que compete al proyecto sobre usurpaciones. Con todo, la animadversión con Insulza ha sido álgida y sostenida. “Anticipé esto desde el día en que usted asumió la presidencia de esta comisión”, ha espetado el legislador socialista contra Kast, apuntando a problemas “por la forma en que conduce las reuniones, la manera abusiva con que hace uso de la palabra cuando no le corresponde, la decisión suya de cómo se votan las cosas es totalmente impropia”. Kast: “Lo que veo es simplemente una barra brava del oficialismo” Como réplica, el militante de Evópoli ha acusado un ánimo dilatorio por parte de las bancadas de Gobierno en lo que respecta a la agenda legislativa en seguridad. Mientras, individualizando a Insulza, Kast ha asegurado que el socialista no contribuyó en nada al robustecimiento de la seguridad pública dentro del período en que presidió la comisión. Es así que, en conversación con nuestro medio, el parlamentario afirmó que “si alguien debería hacer un mea culpa y pedir disculpas por lo poco de avanzar en la comisión, es el senador Insulza, quien además no cumplió con un mandato que le dio la Sala del Senado”. “Los comités decidieron que el proyecto de usurpación debiera ser aprobado en abril del año 2022. El senador Insulza, en una actitud bastante poco democrática y bastante autoritaria, simplemente no lo puso en votación durante todo un año”, acusó. En ese sentido, aseveró que “el senador Insulza realmente está completamente equivocado cuando acusa de algún problema en la conducción (…) Yo al menos estoy cansado de ver algunas estrategias dilatorias que lo único que quieren es que no avancemos y lo cierto que este mes y medio que llevamos sesionando, hemos sacado ya siete proyectos de ley muy emblemáticos y siempre con mucha disposición al diálogo con el Ejecutivo”. Abundando en el último punto, el parlamentario relevó que “abrimos plazos a indicaciones. El proyecto de ley Naín Retamal, que fue el mismo que el Gobierno se levantó de la mesa enojado porque no aprobamos la indicación que ellos querían porque creíamos que era mala, al día siguiente resulta que se suman al acuerdo con nosotros y lo mismo que decían que era malo, el martes era bueno”. Por tanto, afirmó que “aquí no pueden decir que no ha habido actitud de diálogo ni generosidad, porque le hemos abierto indicaciones, hemos recibido invitados, recibimos un delegado presidencial de La Araucanía del Presidente Boric, al delegado presidencial de Arica. Por lo tanto, lo que yo veo aquí es una pataleta de personas que desgraciadamente no están acostumbrados a respetar a quien piensa distinto y tampoco están acostumbrados a perder en votaciones”. Bajo esta consideración es que el senador extiende su convencimiento de que “algunos que no están acostumbrados a creer de verdad en la democracia, que cuando no tienen mayoría, tienen que aceptar que no tienen mayoría y lo que les pasa a estos señores es que cuando están perdiendo votaciones o se paran de la sala enojados o insultan”. Por lo demás, al titular de la comisión dijo llamarle la atención el hecho de que los legisladores del oficialismo guarden silencio “frente a un ministro de Estado que le falta el respeto e insulta a un senador en ejercicio. Por lo tanto, lo que veo es simplemente una barra brava del oficialismo”. Insulza responde a Kast: “Está claro que está mintiendo” Consultado por nuestro medio sobre las acusaciones del titular de la comisión de Seguridad Pública, el senador PS responde y retruca: “El senador Kast fue presidente durante un año y se despacharon muy pocos proyectos por distintas razones; primero porque él se obsesionó con algunos”. “En segundo lugar, tiene la mala costumbre de citar la comisión cuando a él se le da la gana. La comisión no sesiona necesariamente en las horas que están indicadas y, por lo tanto, muchas veces los senadores no pueden ir y crea un clima parecido al que se dio el otro día en la sesión sobre el tema de usurpación, un clima de crispación interrumpiendo, hablando por encima de lo que dicen los senadores, llamándoles la atención cuando considera que repiten demasiadas cosas y va creando un mal clima. Eso lo perjudicó la vez anterior y podría perjudicarlo otra vez”, advirtió. Por lo demás, el socialista calificó de “ridícula” la acusación de que bajo su administración no se aprobó ningún proyecto relevante en materia de seguridad. “La única ley sobre probidad y respeto a los derechos humanos de Carabineros salió conmigo; la reforma a la ley de drogas salió conmigo; la nueva ley sobre crimen organizado y reglas de conducta para perseguir el crimen organizado salió conmigo; la ley sobre ciber seguridad que se aprobó ayer en la sala, salió conmigo; la ley sobre el robo de maderas que se había rechazado durante el período de Kast, se aprobó conmigo; la ley sobre el robo de cables eléctricos y otro tipo de conexiones salió conmigo también”, enumeró, acotando que “no tengo la lista completa, pero supongo que eso ya será suficiente, significativo. Está claro que está mintiendo y cuando digo mintiendo, es mintiendo. Él sabe perfectamente que no es así”. Con todo, el parlamentario descartó que esta desavenencia vaya a afectar el ánimo de acuerdos legislativos en materia de seguridad. “Yo creo que es la forma de ser del personaje, no creo que haya un tema político muy grave aquí. Es un problema de la persona quien tiene que cambiar su forma de ser, porque sino, vamos a tener siempre problemas”, adujo. Gobierno Pese a que para el Ejecutivo no es conveniente la confrontación directo con la oposición, menos aún con quienes detentan cargos clave en la viabilidad de las agendas acuciantes como es seguridad -y de ahí que el ministro Elizalde haya extendido sus disculpas al senador de Evopóli tras el impasse en la sesión sobre usurpaciones- lo cierto es que la disposición manifestada por Kast no es indiferente para el Gobierno. “Creo que el Parlamento, tanto el Senado como la Cámara de Diputados es un espacio para el diálogo. Eso es lo que espera el país y uno espera que todos quienes presiden, integren las comisiones, dirigen los poderes del Estado, favorezcan ese espíritu de diálogo”, sostuvo al respecto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

