Jorge Bermúdez por Raúl Torrealba: “No ha sido notificado todavía porque no fue habido en su domicilio”

2b6bbfd610

32966e3712

Aún no ha sido encontrado el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, para notificarlo de los cargos en su contra por el desvío de recursos de las corporaciones Vita a cuentas bancarias personales, como logró establecer la investigación de la Contraloría General de la República. La situación la dio a conocer el jefe de este servicio, Jorge Bermúdez, luego que se conociera que el ente público acreditó el traspaso irregular de millonarios fondos durante la extensa administración que encabezó el exedil RN. La indagatoria de la Contraloría determino que Torrealba cometió “infracciones graves al principio de probidad”, ya que les habría solicitado a otras personas que depositaran dinero de las corporaciones Vita a diferentes cuentas bancarias. Ante esto, se espera que el Ministerio Público prontamente lo fiscalice por delitos relacionados a corrupción. Bermúdez afirmó que “nosotros iniciamos un sumario a propósito de transferencias que se hicieron a corporaciones privadas de la Municipalidad de Vitacura. Ese sumario ha concluido en su etapa indagatoria y concluye con la formulación de cargos, inculpando de responsabilidad a 15 funcionarios y exfuncionarios”. “Lo que viene ahora es que las personas tienen que formular sus descargos y luego, la Contraloría va a hacer una resolución donde va a ponderar esos descargos y determinar si hubo responsabilidad o no”, sumó. El contralor señaló que “quien tiene que aplicar la sanción es la municipalidad y eventualmente los mecanismos que operan en la municipalidad, por ejemplo, a través de la acusación que puede formular el consejo comunal ante el Tribunal Electoral”. En esa línea, los involucrados “tienen un plazo para poder formular los descargos desde que se realiza la notificación. De los 15 se ha notificado a 10 personas solamente, faltan cinco personas”. “El exalcalde no ha sido notificado todavía porque no fue habido en su domicilio, pero ya se realizaron las búsquedas de esas personas y se le notificará por carta certificada, lo que establece la ley”, aclaró el contralor. A propósito de las posibles consecuencias a las que se enfrenta Torrealba, indicó que “si el consejo eventualmente plantea -no digo que lo vaya a hacer- esta situación al Tribunal Electoral y el tribunal decide destituir por notable abandono, si la persona no está ejerciendo el cargo, no va a ser destituido, pero sí la sanción más grave es la inhabilidad de desempeñar cargos públicos por cinco años”. Los antecedentes recopilados por Contraloría fueron enviados al fiscal Francisco Jacir, quien encabeza la investigación penal en donde se están indagando presuntos delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos por parte del exjefe comunal. Diputado Hirsch por Caso Torrealba: “Espero que sea formalizado por la Fiscalía” Sobre este caso, el diputado Tomás Hirsch de Acción Humanista, criticó que a pesar de la evidencia que hay en contra del exalcalde de Vitacura, todavía no se le haya formalizado por fraude. “El escándalo que involucra al exalcalde Raúl Torrealba es de dimensiones que pocas veces hemos visto en la situación de las municipalidades. Esto requiere ser investigado a fondo y sancionado. Por lo mismo, yo espero que ahora que Contraloría ha emitido su informe, sea debidamente formalizado por la Fiscalía, cosa que nos llama la atención que no haya sucedido hasta ahora”, aseguró Hirsch. Mientras, el diputado comunista Luis Cuello, emplazó a RN por lo que calificó su “silencio cómplice”, al tiempo que llamó a constituir de manera urgente la comisión investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas que ya fue aprobada en el mes de marzo. “Han pasado 52 días desde que aprobamos la comisión investigadora por el fraude en Vitacura. Demando a la Mesa de la Cámara que se constituya urgentemente esta comisión ya que el Congreso no puede permanecer indiferente ante este grave caso de corrupción”. “Espero que el informe de la Contraloría obligue a la bancada de Renovación Nacional a terminar con su silencio cómplice y se disponga a entregar la información que aún no se conoce sobre estos actos mafiosos en contra del patrimonio público”, complementó el parlamentario del PC.

Aún no ha sido encontrado el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, para notificarlo de los cargos en su contra por el desvío de recursos de las corporaciones Vita a cuentas bancarias personales, como logró establecer la investigación de la Contraloría General de la República. La situación la dio a conocer el jefe de este servicio, Jorge Bermúdez, luego que se conociera que el ente público acreditó el traspaso irregular de millonarios fondos durante la extensa administración que encabezó el exedil RN. La indagatoria de la Contraloría determino que Torrealba cometió “infracciones graves al principio de probidad”, ya que les habría solicitado a otras personas que depositaran dinero de las corporaciones Vita a diferentes cuentas bancarias. Ante esto, se espera que el Ministerio Público prontamente lo fiscalice por delitos relacionados a corrupción. Bermúdez afirmó que “nosotros iniciamos un sumario a propósito de transferencias que se hicieron a corporaciones privadas de la Municipalidad de Vitacura. Ese sumario ha concluido en su etapa indagatoria y concluye con la formulación de cargos, inculpando de responsabilidad a 15 funcionarios y exfuncionarios”. “Lo que viene ahora es que las personas tienen que formular sus descargos y luego, la Contraloría va a hacer una resolución donde va a ponderar esos descargos y determinar si hubo responsabilidad o no”, sumó. El contralor señaló que “quien tiene que aplicar la sanción es la municipalidad y eventualmente los mecanismos que operan en la municipalidad, por ejemplo, a través de la acusación que puede formular el consejo comunal ante el Tribunal Electoral”. En esa línea, los involucrados “tienen un plazo para poder formular los descargos desde que se realiza la notificación. De los 15 se ha notificado a 10 personas solamente, faltan cinco personas”. “El exalcalde no ha sido notificado todavía porque no fue habido en su domicilio, pero ya se realizaron las búsquedas de esas personas y se le notificará por carta certificada, lo que establece la ley”, aclaró el contralor. A propósito de las posibles consecuencias a las que se enfrenta Torrealba, indicó que “si el consejo eventualmente plantea -no digo que lo vaya a hacer- esta situación al Tribunal Electoral y el tribunal decide destituir por notable abandono, si la persona no está ejerciendo el cargo, no va a ser destituido, pero sí la sanción más grave es la inhabilidad de desempeñar cargos públicos por cinco años”. Los antecedentes recopilados por Contraloría fueron enviados al fiscal Francisco Jacir, quien encabeza la investigación penal en donde se están indagando presuntos delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos por parte del exjefe comunal. Diputado Hirsch por Caso Torrealba: “Espero que sea formalizado por la Fiscalía” Sobre este caso, el diputado Tomás Hirsch de Acción Humanista, criticó que a pesar de la evidencia que hay en contra del exalcalde de Vitacura, todavía no se le haya formalizado por fraude. “El escándalo que involucra al exalcalde Raúl Torrealba es de dimensiones que pocas veces hemos visto en la situación de las municipalidades. Esto requiere ser investigado a fondo y sancionado. Por lo mismo, yo espero que ahora que Contraloría ha emitido su informe, sea debidamente formalizado por la Fiscalía, cosa que nos llama la atención que no haya sucedido hasta ahora”, aseguró Hirsch. Mientras, el diputado comunista Luis Cuello, emplazó a RN por lo que calificó su “silencio cómplice”, al tiempo que llamó a constituir de manera urgente la comisión investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas que ya fue aprobada en el mes de marzo. “Han pasado 52 días desde que aprobamos la comisión investigadora por el fraude en Vitacura. Demando a la Mesa de la Cámara que se constituya urgentemente esta comisión ya que el Congreso no puede permanecer indiferente ante este grave caso de corrupción”. “Espero que el informe de la Contraloría obligue a la bancada de Renovación Nacional a terminar con su silencio cómplice y se disponga a entregar la información que aún no se conoce sobre estos actos mafiosos en contra del patrimonio público”, complementó el parlamentario del PC.