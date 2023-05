6d9a961838

Académicos y parlamentarios cuestionan "uso político" de crisis en la frontera norte La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez, enfatizó que "se requieren medidas efectivas y profundas y no de acciones populistas o de un abordaje electoral" frente a la presencia de dirigentes de oposición en la frontera norte. Natalia Palma Miércoles 3 de mayo 2023 19:49 hrs.

Es en medio del complejo escenario migratorio que se vive en la frontera con Perú que ayer martes el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, descartó una tensión diplomática con autoridades del vecino país y con Venezuela y llamó a “no hacer uso electoral” de la crisis. Esto último, luego de los emplazamientos proferidos por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien en una visita al complejo fronterizo de Chacalluta, enmarcada en una gira a la Región de Arica y Parinacota junto a candidatos al Consejo Constitucional, criticó al gobierno del Presidente Gabriel Boric por estos hechos. “Una vez más, el Gobierno llega tarde y, además, llega mal. Esta es una crisis humanitaria que hay que enfrentar y será a través de vuelos humanitarios, será por transporte terrestre humanitario, pero esto es inaceptable. El Presidente tiene que hacerse presente y enfrentar la situación de una vez”, expresó el ex abanderado presidencial, justamente a sólo días de las elecciones del 7 de mayo. En conversación con Radio Universidad de Chile, la especialista en temas migratorios y académica de la Universidad de Tarapacá, Nanette Liberona, si bien lamentó el uso de esta problemática con fines electorales, dijo no parecerle “una novedad”. En esa línea, comentó que “en general, en las distintas sociedades de acogida o de recepción de población migrante se le acusa de los distintos problemas propios que tienen las sociedades. Entonces, siempre han actuado como chivo expiatorio de distintas clases políticas”. “En lo puntual, me parece que es súper dañino, porque en el fondo la situación que se está viviendo es consecuencia de una política en la que todos están de acuerdo, tanto el Gobierno como la oposición, no ha habido cambios en las políticas migratorias desde 2018″, señaló. Mientras, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, cuestionó el objeto con que personeros de derecha visitan las fronteras a días de los comicios. “La verdad yo me pregunto de qué sirve el desfile de candidatos y excandidatos de oposición a la frontera”. A juicio de la parlamentaria “el gobierno del Presidente Boric se está haciendo cargo de una crisis migratoria heredada de administraciones anteriores que, además, se agudizó profundamente durante el gobierno del expresidente Piñera, gobierno en el cual varios de quienes desfilan el día de hoy formaron parte. Entonces, es muy importante de que esta crisis la miremos con responsabilidad y con humanidad, cosa que me parece a algunos les ha faltado”. Por lo mismo, la representante de la Región de Antofagasta destacó como esencial “que entendamos que esta problemática tiene un carácter continental, que requiere medidas efectivas y profundas y no de acciones populistas o de un abordaje electoral o del gallito político de corto plazo si queremos responder adecuadamente a la situación que viven nuestros compatriotas en todo el norte del país”. También defendió los dichos del canciller Van Klaveren, expresando que “creo que hay una reflexión que tenemos que hacer todos quienes creemos en la democracia de cuáles son los límites de la ventaja electoral que puede buscar sacarse con un tema determinado. Acá el ministro de Relaciones Exteriores lo decía muy bien en su llamado a no politizar, por ejemplo, las relaciones diplomáticas que se están estableciendo con Venezuela, con Perú para solucionar la crisis humanitaria. A mí me parece que hay determinados límites que uno no puede atravesar y creo que eso hoy día está algo desdibujado”. “Nos preocupa la situación de niños no acompañados” Por su parte, en un punto de prensa la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, presentó sus primeras apreciaciones tras su visita en terreno al paso fronterizo en Colchane, en donde adelantó la elaboración de un informe en materia de trata y tráfico de mujeres y niños migrantes y de condiciones laborales en frontera de funcionarios públicos. Así, por ejemplo, mencionó que “en materia de tráfico y niños nos preocupa la situación de niños no acompañados y vamos ahora a revisar los protocolos que existen para ellos y para los niños que ingresan con personas que no son sus familiares directos”, añadiendo que si bien aún no hay un número estimativo sobre cuántos serían los menores afectados, algunos de ellos se encontrarían en residencias del SENAME por lo que comunicó un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Mejor Niñez para determinar esa cantidad. Asimismo, detalló que en relación a las condiciones laborales de funcionarios públicos en la frontera “nos preocupan muchísimo los extensos turnos que tiene el personal tanto de Carabineros como del SAG, Migraciones y Policía de Investigaciones. En este minuto, la mayoría de los funcionarios que se encuentran en fronteras, además de hacer la labor propia de su cargo, están realizando mucha labor humanitaria, rescatando personas de los bofedales, recibiendo personas que vienen después de largas caminatas en muy malas condiciones. Por lo tanto, ellos requieren espacios de contención afectiva que sólo pueden darla sus familiares”.

