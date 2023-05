894b1267ad

Política Proceso Constituyente Diego Ibáñez (CS): “El deseo es que se construya una mayoría transversal” El presidente de Convergencia Social afirmó que "no podemos cometer errores anteriores y hoy el llamado que hacemos es a la unidad máxima, a la unidad transversal independiente de los partidos, de los colores". Diario UChile Domingo 7 de mayo 2023 20:41 hrs.

El presidente y diputado de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, junto a su par Gonzalo Winter, se refirieron al resultado preliminar de la elección del Consejo Constitucional, en la cual se eligen a los al menos 50 miembros encargados de redactar un proyecto de nueva Constitución que deberá ser plebiscitado el próximo 17 de diciembre. A propósito de la alta cantidad de votos nulos reportados, Winter señaló que “es un efecto natural del voto obligatorio, es algo bastante lógico, es la impresión que tengo yo. Además, no manejo la cifra final, y obviamente cuando tengamos cifras completas yo puedo dar declaraciones mucho más contundentes”. En tanto, consultado por los buenos resultados preliminares que ha tenido el Partido Republicano a lo largo del país, afirmó que “hay que respetar las decisiones que toma el soberano, que es el pueblo de Chile”. “Todos vimos como la Convención Constitucional anterior fracasó. Está claro que todos queremos que este proceso resulte, que sea virtuoso, efectivo, tenga una nueva Constitución para Chile. Que esa sea respaldada y sentida como propia por una gran cantidad de chilenos necesariamente, salgan los números que salgan, va a requerir acuerdos de distintas fuerzas políticas y eso significa un cambio de actitud de todos los sectores”, sumó. El parlamentario por la región Metropolitana indicó que “aquellos como el Partido Republicano, que han crecido bajo la promesa ante su electorado de destrozar al adversario, no van a poder construir mayorías y acuerdos bajo esa promesa. La única forma de que este proceso sea efectivo es que hayan acuerdos bastantes transversales, porque o sino simplemente no va a resultar y no va a haber tercera vez”. Por su parte, Ibáñez sostuvo que “queda mucho todavía por escrutar, hoy hubo una alta participación de la ciudadanía. Creemos que independiente de los resultados el deseo de nosotros es que se construya una mayoría transversal que haga que la Constitución refleje soluciones concretas para los dolores de la gente: hablamos de mejorar las pensiones, de recuperar el derecho humano al agua, hablamos del Estado social y democrático de derecho”. “Eso parte por una práctica que deben tener quienes están dentro del Consejo, que no signifique anular a quien piense distinto. No podemos cometer errores anteriores y hoy el llamado que hacemos es a la unidad máxima, a la unidad transversal independiente de los partidos, de los colores, para poner en el centro el Estado social y democrático de derecho, que es lo que anhela el pueblo chileno cuando hoy está la ciudadanía hastiada de una política que no resuelve. Eso es lo que nosotros vamos a proponer con los candidatos”, agregó. El timonel de Convergencia Social aseveró que “es legítimo que la ciudadanía esté hoy muy distante de la clase política en general. Justamente el programa de transformaciones que nosotros empujamos es para abrochar una distancia, una fractura que existe entre lo político y lo social, que se manifiesta por ejemplo en campañas millonarias que hoy la ciudadanía no está de acuerdo, en reformas tributarias que no pueden avanzar”. Foto: Agencia Aton.

