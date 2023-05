0d228899d8

Medio Ambiente Minería Nacional Política Comisión de Hacienda del Senado despachó proyecto de royalty minero En la instancia destacó la aprobación de un nuevo límite a la carga tributaria máxima a la gran minería. Mañana será el turno de la Sala de la Corporación que debatirá la iniciativa. Natalia Palma Martes 9 de mayo 2023 18:55 hrs.

Este martes la comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto de royalty minero. Tras un tercer reajuste por parte del Gobierno, esta mañana la instancia aprobó por unanimidad una nueva fórmula de carga tributaria potencial máxima de 46,5% a la gran minería y de 45,5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50 mil y 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF). En ambos casos, dicho límite se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA). Según detalló el Ejecutivo, esta carga tributaria potencial máxima establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty, del impuesto de primera categoría y de los impuestos finales (adicional). Es decir, si la suma de estos gravámenes supera dicho límite, el royalty se ajustará hasta alcanzar el porcentaje máximo establecido en la ley. Además, se aprobó una indicación que precisa la aplicación de la carga potencial máxima y los criterios con que se distribuirán los recursos del Fondo para Comunas Mineras de 55 millones de dólares, correspondiente a uno de los tres fondos que crea la iniciativa para distribuir entre gobiernos regionales y municipios del país. El senador del Partido Comunista y miembro de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez, dijo esperar un resultado favorable en la Sala del Senado, de manera que la iniciativa pueda continuar en su tercer trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados. “Desde ese punto de vista, las conversaciones que ha tenido el Ejecutivo con Chile Vamos se han hecho precisiones menores que no alteran la recaudación, que se mantiene en torno a los mil 500 millones de dólares en régimen. También es muy significativo que un tercio de todos los recursos que se van a captar por royalty van dirigidos a regiones, a comunas que tienen menos financiamiento y en especial a comunas mineras, lo cual nos parece que es fundamental para que se compense a quienes viven los costos de la actividad minera”, expresó. Además, el legislador calificó como un “sinsentido” el rechazo del Partido Republicano a la iniciativa, especialmente dada la alta votación que obtuvo en el norte la colectividad fundada por José Antonio Kast en la elección de consejeros constitucionales. “Hoy día ellos le dan la espalda a esos electores al señalar que van a votar en contra y le van a negar recursos tan importantes a comunas como Iquique, Antofagasta, Alto Hospicio, Tocopilla, Calama, lo cual es realmente un escándalo y más aún también a regiones que no van a ver estos recursos para el desarrollo que están en el Fondo para la Productividad y el Desarrollo contemplada en el royalty”, manifestó Núñez. El senador del PPD y presidente de la comisión, Ricardo Lagos Weber, destacó los tres fondos establecidos en el proyecto de royalty, en los que se inyectarán 450 millones de dólares a las comunas y regiones del país, con principal foco en las zonas mineras. Se tratan del Fondo de compensación de externalidades para las comunas mineras, que recibirá un aporte de 55 millones de dólares anuales; el Fondo de apoyo para la Equidad Territorial, de 170 millones anuales; y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, de 225 millones anuales. “Este ha sido un proceso de acercamiento gradual, el proyecto que se originó en la Cámara de Diputados y que llegó acá al Senado fue sustantivamente modificado, de manera bien estructural”, señaló. También enfatizó en el trabajo efectuado por los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Minería, Marcela Hernando, “de introducirle modificaciones al proyecto para equilibrar dos cosas: Generar mayor renta para el Estado, pero no desincentivar la inversión en minería, porque si pongo un sistema muy rígido, los que tienen plata para invertir en minería van a ir a otros países. Entonces, ahí se equilibró eso”. Fondo de compensación y determinación de comunas mineras Posteriormente, en una breve sesión fijada durante la tarde, parlamentarios de la comisión de Hacienda retomaron la discusión y despacharon el proyecto de royalty minero, aunque la instancia que no estuvo exenta de algunos reparos. En esa línea, la senadora UDI, Luz Ebensperger, manifestó sus dudas respecto a los criterios con que se determinaron las 32 comunas mineras que serían beneficiarias del fondo de compensación, señalando “si sólo se incluyen aquellas comunas mineras por cobre u otro metal o no metal. Las que no tienen cobre ¿No están incluidas? Porque si es así me falta Huara, en la Región de Tarapacá, que no está en este listado y donde está SQM, que se desarrolla en una gran faena”. El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Nicolás Cataldo, respondió que “es muy importante considerar que está pendiente el informe de COCHILCO (Comisión Chilena del Cobre), que es parte de lo que quedó, de hecho, en la última redacción que se aprobó durante la mañana y que nos va a entregar herramientas y elementos para poder hacer una mejor identificación de cuáles van a ser esas comunas. Por eso se puso harto énfasis en que esto es referencial y una proyección que no está determinada hasta que se pueda completar la información que tiene que entregar COCHILCO y, por otro lado, hacer los cruces con la información final a la hora de aprobar esto”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reforzó este planteamiento, mencionando que “hay que recordar que lo que está en este proyecto de ley es un criterio y una metodología para aplicarlo. El proyecto de ley no incluye una lista exhaustiva de comunas ni cifras exhaustivas de aporte por esta vía, de tal manera que en la medida de que, de acuerdo a los criterios que están definidos en la ley, haya alguna otra comuna que califique para este componente de los aportes provenientes del royalty minero por su puesto que se incorporará”. De este modo, el proyecto de royalty quedó listo para ser votado mañana en la Sala del Senado, en una sesión convocada a partir de las 16:00 horas.

