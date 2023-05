6dcacc9711

Economía Nacional Política Ministro Marcel y críticas de medios internacionales: “El litio es propiedad exclusiva del Estado” El secretario de Estado afirmó que la Política Nacional del Litio ha tenido una respuesta que “ha sido bastante positiva" de parte de los inversionistas privados. También se refirió a la imposibilidad de condonar el CAE por la falta de recursos. Osciel Moya Plaza Jueves 4 de mayo 2023 14:44 hrs.

El ministro de Hacienda Mario Marcel, defendió la Política Nacional del Litio impulsada por el Gobierno ante las críticas de medios internacionales a partir de una supuesta “nacionalización” del mineral que consideró “una premisa que nos parece equivocada”. En el contexto de una nueva transmisión del programa “Gobierno Informa”, a través de las plataformas oficiales, la autoridad junto a la junto a la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez y el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, abordó las políticas de descentralización para dar mayor poder a las regiones, dado que los gobernadores están sometidos a normas administrativas que dificultan su gestión. En esa línea destacó el proyecto que se debe discutir este mes de mayo sobre “Regiones Más Fuertes”, que apunta a establecer un conjunto de normas comunes a todos los gobiernos regionales y que va a permitir el aumento en general del presupuesto en un 20 por ciento, lo que significa un incremento del 70 por ciento de los ingresos propios. Marcel afirmó que junto con esta iniciativa, la próxima semana se vota el proyecto sobre el royalty minero. En ese marco, el secretario de Estado abordó las críticas de medios norteamericanos como el Financial Times y The Economist, que apuntaron contra la política del litio. Al respecto aclaró que ambos medios “partieron de una premisa que nos parece que es equivocada. Al hablar de nacionalización se entiende que es algo que es privado y del cual se hace cargo o se apropia el Gobierno”. “A estas alturas, debiéramos tener claro que el litio, de acuerdo a la legislación que data desde el año 79, es propiedad exclusiva del Estado, es un mineral que no es concesionable, como lo es el cobre y hasta ahora se ha incorporado al sector privado a través de contratos de arriendo en el Salar de Atacama con la CORFO“, precisó. El secretario de Estado indicó que la política del Gobierno “lo que hace es agregar la modalidad de asociaciones público-privada para desarrollar esa actividad y especialmente para desarrollar nuevos proyectos”. Subrayó que “esa modalidad es la más común de explotación de recursos naturales no renovables en el mundo, se aplica en distintos minerales, para el petróleo e infinidad de recursos no renovables. No es algo particularmente novedoso, es una manera distinta de incorporar al sector privado”. Marcel agregó que “más allá de lo que un medio pueda plantear, que es legítimo, lo más importante es ver cuál está siendo ya y cuál va a seguir siendo la respuesta de potenciales inversionistas privados a esta alternativa. Creemos que esa respuesta ha sido bastante positiva“. Otro de los aspectos que abordó el ministro fue el tema del Crédito con Aval del Estado (CAE), ante las demandas de legisladores oficialistas de implementar medidas administrativas para cumplir con este compromiso hecho durante la campaña presidencial. Al respecto indicó que el gran problema es el tema del financiamiento, que al igual que la PGU, las listas de espera o la universalización de las salas cunas, se ve afectado por el rechazo de la Reforma Tributaria. La autoridad indicó que después de la elección de este domingo 7 de mayo, esperan con los distintos sectores políticos que “se pueda avanzar en un camino de convergencia para establecer un pacto fiscal” que todos desean para una Reforma Tributaria y dar respuesta al CAE, entre otras demandas ciudadanas. “Cuando eso ocurra y discutamos en qué vamos a invertir los recursos de la Reforma Tributaria, ahí será el momento de mirar y hacer propuestas en materia del CAE, pero cada cosa tiene que ir a su tiempo”, indicó Marcel.

