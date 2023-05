Presidente Boric: “Nosotros no podemos como Gobierno validar que se pretenda hacer un perdonazo a las Isapres”

Desde Cerro Navia y tras reunirse con una beneficiaria de Copago Cero, el Presidente Gabriel Boric reiteró la necesidad de que las Isapres cumplan con el fallo de la Corte Suprema que las mandata a aplicar la tabla de factores de la Superintendencia de Salud (SIS) de 2019 y devolver más de 1,1 billón de dólares a 725 mil usuarios. No sin extender la disposición del Ejecutivo a escuchar las propuestas de las propias administradoras privadas.

“Nosotros como ha expresado la ministra, estamos disponibles a escuchar cuáles son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las Isapres para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. A lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del Estado independiente como el Poder Judicial que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema”, sostuvo.

Junto con escuchar nuevas alternativas, el Mandatario aseguró que el Gobierno está llano “a mejorar el proyecto de ley que ingresamos. Nos interesa por sobre todo asegurarle la continuidad de tratamiento a todos los usuarios del sector privado, nos interesa que el sistema tenga solvencia, pero esto cumpliendo la ley y en esto somos muy claros: nosotros no podemos como Gobierno validar que se pretenda hacer un perdonazo a las Isapres”.

Dicho eso, el Presidente relevó que si “las Isapres no se podían dar el lujo de incorporar a personas enfermas, acá hay una responsabilidad importante que asuman. Nosotros como Gobierno asumimos la nuestra que es la oportunidad y garantizar la salud de los chilenos y chilenas, para eso estamos trabajando y para eso estamos disponibles a escuchar alternativas que hagan más eficiente el cumplimiento del fallo”.

“De hecho el Superintendente de Salud ya realizó la solicitud y fue aprobada para una extensión del plazo que otorgó la Corte Suprema para el cumplimiento del fallo. Eso demuestra la disposición del Gobierno y sus organismos para ser flexibles en este tema, pero insisto, las resoluciones del Poder Judicial se tienen que cumplir, no cuestionar”, acotó.

A su vez, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, exhortó a “que hubiera un planteamiento respecto a propuestas de cómo cumplir el fallo de parte de ellos (Isapres) más que estos anuncios catastróficos que en realidad justamente estamos discutiendo un proyecto de ley para evitar todos esos escenarios”.

“Por cierto que yo no comparto que se hagan ese tipo de declaraciones porque lo único que generan es temor en la población y un temor que en realidad nosotros estamos haciendo todo lo posible por mitigarlo, como dijo el Presidente”, puntualizó.

Cabe destacar que la senadora Ximena Rincón (Demócratas) envió un oficio a la Corte Suprema para que se pronuncie por el proyecto presentado por la oposición para resolver el fallo de la Suprema. La iniciativa busca que las empresas puedan recalcular los precios bases de los planes suscritos antes de abril 2020 con el fin de que el precio final por contrato sea lo más similar posible al valor que el cotizante estaba pagando a la fecha de la sentencia.

De esta manera, los excedentes a devolver serían menores e incluso nulos. En caso de existir, la propuesta incluye una regulación para que la Superintendencia de Salud determine la entrega del dinero de manera gradual y en forma de beneficios.