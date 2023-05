0f63b4016f

Isapres Nacional Política Salud Crisis de las Isapres: Colmed y exsuperintendentes de Salud entregan propuestas al Senado Entre los consensos y principios generales a los que llegaron en el gremio médico destacan el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema y que se hagan todos los esfuerzos para evitar la insolvencia del sistema de aseguramiento privado. Joana Carvalho Martes 30 de mayo 2023 15:49 hrs.

En la comisión de Salud del Senado continúa el análisis de la Ley Corta de Isapres. En esta ocasión parlamentarios y autoridades relacionadas con la materia evaluaron propuestas respecto a cómo darle cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, que obliga a las aseguradoras a restituir cobros excesivos que les hicieron a sus usuarios desde 2019, los cuales están avaluados en mil 400 millones de dólares. En el encuentro de hoy asistieron como invitados la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres; el director de Fonasa, Camilo Cid; el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón; y el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, entre otros. Patricio Meza expuso la propuesta emanada por la última Asamblea General del gremio que encabeza que intenta dar solución a la crisis actual de las compañías. Entre los consensos y principios generales a los que llegó el rubro de profesionales de la salud señalan algunos puntos base como el cumplimiento de la sentencia judicial emanada de la Corte Suprema, que se hagan todos los esfuerzos para evitar la insolvencia del sistema de aseguramiento privado, no interrumpir las prestaciones a los asegurados y resguardar los pagos a los prestadores individuales e institucionales. La propuesta del Colegio Médico se divide en las referidas al cumplimiento del fallo, en la protección de los prestadores y sobre la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de FONASA. Una amplia propuesta que por cierto fue valorada por la ministra de Salud Ximena Aguilera. Meza destacó que las recomendaciones son consensos generales a los que llegó la asociación gremial junto a sus distintos consejeros nacionales. “Nuestro mensaje final es que el proyecto de ley en discusión busca superar una contingencia del sistema sanitario que se desencadena por la larga data de problemas profundos”, señaló respecto a la Ley Corta de Isapres propuesta por el Gobierno. No obstante, el dirigente reconoció que “se trata de un mecanismo para hacer frente a una situación coyuntural”. Por lo mismo el Colmed sostuvo que es “totalmente necesario avanzar en una reforma al sistema de salud planificada y altamente consensuada que se haga cargo de un sistema regido por los principios de seguridad social”. Asimismo, en la instancia el exsuperintendente de Salud Héctor Sánchez, presentó un estudio realizado por la Universidad Andrés Bello, en la que tanto él como el doctor Manuel Inostroza y un equipo técnico participaron. El documento fue suscrito por los exsuperintendentes de Salud César Oyarzo, Alejandro Ferreiro, José Pablo Gómez, Sebastián Pavlovic y Patricio Fernández. El documento tiene el objetivo de indicar ciertos criterios metodológicos para calcular la devolución de excedentes de las Isapres por el fallo de la Corte de Suprema. Así, algunas de las conclusiones y recomendaciones a las que llegaron es que el dictamen judicial “dado que es de general aplicación y obligatorio para todas las personas del sistema se transforma en una política pública, por lo que es de plena facultad del Gobierno y los parlamentarios abordarla”. Los superintendentes señalan que aquello no tiene por qué significar confrontaciones con el poder judicial ya que “inspirándose en los criterios de los jueces, parlamentarios y parlamentarias, podrán definir una buena política pública que cumpla los objetivos del fallo sin poner en riesgo la estabilidad del sistema”. Además, el informe enfatiza que el Congreso Nacional debe ejercer con toda su potestad la definición de esta política pública, la cual al estar motivada por un dictamen judicial es parte de sus obligaciones impulsarla. “Nuestro aporte metodológico tiene como objetivo mostrar algunos caminos alternativos para enfrentar el dilema al cual en cinco meses no se ha podido resolver a través de una solución viable que cumpla los tres consensos alcanzados: aplicar y cumplir, no desestabilizar y no solucionar con mayor gasto fiscal”, declaró. Las y los integrantes de la comisión quedaron citados para el lunes 5 de junio en el Congreso a las 12 del día con el propósito de abordar la temática del método de cálculo de la deuda de la rebaja de ingresos en el sistema, partiendo por la visión de las Isapres, luego la Superintendencia de Salud y otras propuestas como las que se hicieron hoy. Lagomarsino: “Proyecto de oposición es más realista que ley corta de Isapres” El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarsino (PR), afirmó que el proyecto alternativo de los senadores de Demócratas Matías Walker y Ximena Rincón “tiene más realismo financiero que el proyecto de ley corta del Gobierno”. En entrevista con radio Pauta, el parlamentario radical dijo que, no obstante esa cuota de realismo, el proyecto de Walker y Rincón podría tener “un grado de inconstitucionalidad al buscar condonar la deuda que tienen las Isapres con sus respectivos afiliados”. Sin embargo, añadió, “también en la medida que se extrapole en el tiempo, no es exactamente inconstitucional, podría ser interpretable porque el mecanismo no es que permita un perdonazo propiamente tal, sino que reajusta a futuro los planes de tal forma de que la deuda se va eliminando progresivamente, pero sin tener que devolver los dineros. En eso, por supuesto que no respeta el espíritu del fallo, pero tampoco lo incumple”. Además, dijo que el desafío está en “cómo incorporamos este principio de realismo financiero del proyecto de reforma constitucional de los senadores Walker y Rincón al proyecto de ley corta del Gobierno, sin que por supuesto eso implique condonar la deuda. Las Isapres tienen que pagar“. También aseguró que “es impensado en un corto plazo la salud pública o el sistema de salud sin las Isapres. Eso no significa que quienes quizás soñamos con una forma distinta de entender la seguridad social en salud, sigamos trabajando por algo distinto, pero para bastantes años más”.

