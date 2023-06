6c43884c98

52caf75162

Isapres Nacional Política “Generó desazón”: continúa la polémica tras los dichos de la ministra Ángela Vivanco El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, evitó criticar a la vocera, por lo que él considera son "declaraciones personales". En tanto, el senador de la DC, Iván Flores, deslizó la posibilidad de que Vivanco deje su cargo. Fernanda Araneda Lunes 5 de junio 2023 15:21 hrs.

Compartir en

Sigue la polémica por la entrevista que otorgó la ministra vocera de la Corte Suprema Ángela Vivando, donde plantea un criterio hasta ahora inexistente respecto a que el fallo que involucra a las isapres por el cobre excesivo a sus afiliados sólo sería efectivo en el caso de que las personas hayan demandado a estas empresas. Y mientras durante la mañana ya una afiliada a la Isapre Colmena presentó un recurso contra la aseguradora, el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, sostuvo que las de Vivanco eran “declaraciones personales”, intentando deslindar cualquier responsabilidad de los dichos de la magistrada en el Poder Judicial. “Yo no le puedo dar ninguna respuesta sobre el tema, porque es un tema absolutamente de la Tercera Sala y en su competencia, es esa sala a la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento o dictar cualquier resolución al respecto”, precisó Fuentes. El titular de la Corte Suprema agregó que “no voy a hacer ninguna crítica de la ministra, porque no me corresponde. Esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella”, afirmó. Sin embargo, las afirmaciones de Vivanco causaron preocupación en todo el arco político donde incluso se discute el alcance que debe tener una ley corta sobre las isapres que surgió precisamente a partir del fallo del tribunal y que se entendía que era en términos generales hasta las declaraciones de la magistrada en la entrevista del fin de semana. Al anuncio que hicieron los ministros del Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero, en el sentido que se pediría una aclaración a la Corte Suprema, se sumó la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, quien recordó que ya en enero se debió consultar también para despejar dudas respecto al fallo. “No basta con las solicitudes de aclaración que ya se habían presentado en su oportunidad por parte del Ejecutivo. No es primera vez que se evalúa la presentación de un recurso de aclaración, ya se ingresó uno, si no me equivoco en el mes de enero y, por lo tanto, lo que corresponde es insistir en la precisión, a propósito de las últimas declaraciones, porque efectivamente y como lo ha señalado nuestro ministro de Justicia, no calzan con el fallo que fue conocido por todos y todas”, dijo Vallejo. Asimismo, la secretaria de Estado indicó que la nueva lectura del fallo podría sentar “precedentes complejos”. “Hay muchos a los que se les rechazó la demanda por inadmisibilidad, a propósito de que siempre se entendió que no era necesario seguir denunciando y demandando”, expresó. “Hay varias cosas que deberían resolverse a propósito de esta entrevista y para nosotros lo fundamental, más allá de una entrevista, es que la Corte Suprema como institución y como poder autónomo y separado del poder ejecutivo, termine por aclarar y resolver este debate”, añadió. En tanto, desde el poder legislativo, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, apuntó directamente a la figura de Ángela Vivanco. “Si el presidente de la Corte Suprema señala que la señora Vivanco actúo de mutuo propio y no en representación de la Corte Suprema, yo me imagino que no podrá seguir siendo entonces vocera de la Corte Suprema, porque en esa instancia nadie improvisa o no se debería improvisar”, subrayó el legislador DC. En esa misma línea, Flores aseguró que con sus comentarios, Vivanco “generó desazón entre miles o cientos de miles de personas que están esperando que le devuelvan lo que les corresponde. El fallo tiene que cumplirse y habrá maneras de cómo seguir manteniendo la operatividad de la oferta privada de salud, pero no puede la señora Vivanco señalar una cosa tan distinta a lo que dijo en diciembre”, aseveró.

Sigue la polémica por la entrevista que otorgó la ministra vocera de la Corte Suprema Ángela Vivando, donde plantea un criterio hasta ahora inexistente respecto a que el fallo que involucra a las isapres por el cobre excesivo a sus afiliados sólo sería efectivo en el caso de que las personas hayan demandado a estas empresas. Y mientras durante la mañana ya una afiliada a la Isapre Colmena presentó un recurso contra la aseguradora, el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, sostuvo que las de Vivanco eran “declaraciones personales”, intentando deslindar cualquier responsabilidad de los dichos de la magistrada en el Poder Judicial. “Yo no le puedo dar ninguna respuesta sobre el tema, porque es un tema absolutamente de la Tercera Sala y en su competencia, es esa sala a la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento o dictar cualquier resolución al respecto”, precisó Fuentes. El titular de la Corte Suprema agregó que “no voy a hacer ninguna crítica de la ministra, porque no me corresponde. Esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella”, afirmó. Sin embargo, las afirmaciones de Vivanco causaron preocupación en todo el arco político donde incluso se discute el alcance que debe tener una ley corta sobre las isapres que surgió precisamente a partir del fallo del tribunal y que se entendía que era en términos generales hasta las declaraciones de la magistrada en la entrevista del fin de semana. Al anuncio que hicieron los ministros del Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero, en el sentido que se pediría una aclaración a la Corte Suprema, se sumó la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, quien recordó que ya en enero se debió consultar también para despejar dudas respecto al fallo. “No basta con las solicitudes de aclaración que ya se habían presentado en su oportunidad por parte del Ejecutivo. No es primera vez que se evalúa la presentación de un recurso de aclaración, ya se ingresó uno, si no me equivoco en el mes de enero y, por lo tanto, lo que corresponde es insistir en la precisión, a propósito de las últimas declaraciones, porque efectivamente y como lo ha señalado nuestro ministro de Justicia, no calzan con el fallo que fue conocido por todos y todas”, dijo Vallejo. Asimismo, la secretaria de Estado indicó que la nueva lectura del fallo podría sentar “precedentes complejos”. “Hay muchos a los que se les rechazó la demanda por inadmisibilidad, a propósito de que siempre se entendió que no era necesario seguir denunciando y demandando”, expresó. “Hay varias cosas que deberían resolverse a propósito de esta entrevista y para nosotros lo fundamental, más allá de una entrevista, es que la Corte Suprema como institución y como poder autónomo y separado del poder ejecutivo, termine por aclarar y resolver este debate”, añadió. En tanto, desde el poder legislativo, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, apuntó directamente a la figura de Ángela Vivanco. “Si el presidente de la Corte Suprema señala que la señora Vivanco actúo de mutuo propio y no en representación de la Corte Suprema, yo me imagino que no podrá seguir siendo entonces vocera de la Corte Suprema, porque en esa instancia nadie improvisa o no se debería improvisar”, subrayó el legislador DC. En esa misma línea, Flores aseguró que con sus comentarios, Vivanco “generó desazón entre miles o cientos de miles de personas que están esperando que le devuelvan lo que les corresponde. El fallo tiene que cumplirse y habrá maneras de cómo seguir manteniendo la operatividad de la oferta privada de salud, pero no puede la señora Vivanco señalar una cosa tan distinta a lo que dijo en diciembre”, aseveró.