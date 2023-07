5b6f6056c4

Nacional Política Oficialismo blinda al ministro Montes: “Está haciendo lo que tiene que hacer” Luego de que la UDI pidiera la salida del titular de Vivienda, los timoneles del PC y el PPD respaldaron al secretario de Estado. “El único que puede pedir la renuncia de un ministro es el Presidente", aseveró Natalia Piergentili. Fernanda Araneda Lunes 3 de julio 2023 15:25 hrs.

El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, y la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, respaldaron al ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego de que desde la oposición pidieran su renuncia. Después de haber participado del comité político en La Moneda, la timonel del PDD, Natalia Piergentili, destacó el actuar del Gobierno frente al “Caso Convenios” y señaló que: “El único que puede pedir la renuncia de un ministro es el Presidente de la República (…), de modo que ni los presidentes de la oposición ni los presidentes de los partidos oficialistas podemos opinar sobre ese tema”. Piergentili además relevó la figura del ministro Carlos Montes, quien, a su juicio “está haciendo lo que tiene que hacer. Tomar el problema, hacerse cargo y delimitar las instancias que le corresponden a lo administrativo, a lo judicial y a lo político”. En tanto, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, habló de un aprovechamiento político por parte de la oposición. “Donde es importante que haya pronunciamientos de los partidos de la derecha, es frente a una agenda de probidad en lo que es la discreción en que se usan algunos recursos de los que son beneficiarios instituciones privadas”. “Tengamos una drasticidad, porque no pueden haber recursos públicos que no tengan fiscalización, no tengan control y no tengan una transparencia respecto a porqué se asignan a una u otra institución”, añadió. Los cuestionamientos de la UDI Desde la oposición, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, criticó el manejo del Gobierno tras la revelación del caso Democracia Viva y planteó que para recuperar la confianza de la ciudadanía se hace necesaria la salida del ministro Montes. “Lamentablemente en esta situación el Presidente no ha estado a la altura de lo que los chilenos esperábamos. Por lo mismo, hacemos un llamado también a entender que si se quiere retomar la credibilidad pública, necesita hacer gestos. Nosotros creemos que el ministro Montes debe dar un paso al costado y tiene que ser el propio Presidente de la República el que le solicite la renuncia”, declaró. Tales declaraciones siguen la misma línea de lo señalado por el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien indicó que “se hace difícil la permanencia de ministros que están directamente relacionados con esta situación”. “Obviamente son los principales responsables políticos, ya sea por acción o por omisión, en situaciones que están ocurriendo en el Ministerio de Vivienda”, agregó Macaya en entrevista con Tele 13 Radio. Cabe mencionar que este mismo lunes el propio Carlos Montes descartó su salida de la cartera de Vivienda asegurando que: “El Presidente me ha dado ciertos objetivos, ciertas tareas, ciertos desafíos, y ahora han aparecido estos hechos que obligan a responder, porque es lo que corresponde a un ministro de Estado y yo voy a seguir en el ministerio mientras el Presidente así lo determine”, dijo. “Yo no voy a renunciar, el Presidente es el que define hasta el día en que yo estoy”, insistió.

