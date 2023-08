947857fe25

04577d713e

Entrevista Nacional Política Senador Daniel Núñez por salida de ministro Jackson: “Se buscó una especie de chivo expiatorio en la cual hacer síntesis de los problemas del Gobierno” El senador del Partido Comunista consideró como "insaciable" los constantes condicionamientos de la derecha al Gobierno. "Ellos quieren dejar al Presidente Boric sin ninguna capacidad de acción", apuntó el legislador. Diario UChile Lunes 14 de agosto 2023 11:03 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, se refirió a la salida del ministro de Giorgio Jackson de la cartera de Desarrollo Social, en medio de las complicaciones que ha significado para el Gobierno el caso Convenios. Ante las presiones de la oposición por insistir en la renuncia del titular como moneda de cambio para avanzar en el debate sobre pacto fiscal y reforma previsional, el legislador dijo no entender “cuál es el error político del ministro Jackson, en el sentido de que eso lo hubiera llevado a tener que dejar su cargo. Creo que es injusto porque al final se buscó una especie de chivo expiatorio, una figura en la cual hacer síntesis de todos los problemas que estaba viviendo el Gobierno, el país y al final a Giorgio se le termina culpando por en el fondo ser el fundador de Revolución Democrática”. Según el parlamentario “a mí me parece que tú no puedes castigar por los errores y actos de corrupción gravísimos, que yo no relativizo en nada, que cometa un militante, como puede ser este personaje (Daniel) Andrade u otro que aparezca el día de mañana a una figura política de un partido como Giorgio. Entonces, creo que esto es muy injusto, fue un chivo expiatorio, pero ante esa realidad la derecha se ha quedado sin excusas”. “Lo que a mí me parece indignante es que usen como rehén a las pensionadas, los pensionados, que quieren mejorar sus pensiones y que lo necesitan porque es un cambio urgente de este momento y eso es lo que nosotros estamos exigiendo a la derecha. Que se sienten a la mesa a conversar, a votar una reforma de pensiones que mejora hoy día las pensiones de las chilenas y los chilenos”, expresó. En esa línea, el senador cuestionó que “cómo puede haber tanta falta de humanidad, tanta falta de empatía con los problemas que vive la gente que la UDI, Renovación Nacional o Evópoli, Republicanos para qué decir, siguen dando un portazo al Gobierno porque, lo último que he escuchado, ahora no basta que renuncie Giorgio, o sea, el Presidente Boric tiene que pedir disculpas tres veces y, además, cambiar todo su gabinete. Esto es una cosa insaciable, en que al final no les interesa Chile, no les interesa mejorar las pensiones, lo que les interesa es golpear al Presidente Gabriel Boric”. Consultado si fue un error que el Ejecutivo haya dado el brazo a torcer con la salida del ministro Jackson, Núñez hizo suyo los dichos del exministro Francisco Vidal, quien en una entrevista con El Mostrador dijo que el país estaba frente “a la ofensiva de la derecha más profunda desde el 90”. “Tenemos una derecha que ha pasado a la posición extrema, incluso, ya es abiertamente pinochetismo y, desde ese punto de vista, parece que está insaciable. El problema era Giorgio, ahora es (Carlos) Montes, el día de mañana probablemente van a inventar algo para pedirle la cabeza a la ministra Camila Vallejo y si no van a ir por Carolina Tohá, el ministro (Luis) Cordero, o sea, acá no son problemas de los errores del Gobierno, son problemas de lo que ellos quieren dejar al Presidente Boric sin ninguna capacidad de acción, con un Gobierno totalmente hackeado y eso al final daña al país”, apuntó. Con todo, planteó que sobre la decisión del titular del MIDESO de dar un paso al costado “se dio cuenta en lo personal, que hizo la reflexión de que, aunque él ganara la acusación constitucional y ella se rechazara, ya no era un interlocutor aquí en el Parlamento que pudiera aportar. Entonces, creo que tomó esa actitud y el Presidente entiende que no es la solución del problema, pero de alguna y otra manera podría por lo menos eliminar una excusa para el discurso de la derecha”. Revisa la entrevista acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, se refirió a la salida del ministro de Giorgio Jackson de la cartera de Desarrollo Social, en medio de las complicaciones que ha significado para el Gobierno el caso Convenios. Ante las presiones de la oposición por insistir en la renuncia del titular como moneda de cambio para avanzar en el debate sobre pacto fiscal y reforma previsional, el legislador dijo no entender “cuál es el error político del ministro Jackson, en el sentido de que eso lo hubiera llevado a tener que dejar su cargo. Creo que es injusto porque al final se buscó una especie de chivo expiatorio, una figura en la cual hacer síntesis de todos los problemas que estaba viviendo el Gobierno, el país y al final a Giorgio se le termina culpando por en el fondo ser el fundador de Revolución Democrática”. Según el parlamentario “a mí me parece que tú no puedes castigar por los errores y actos de corrupción gravísimos, que yo no relativizo en nada, que cometa un militante, como puede ser este personaje (Daniel) Andrade u otro que aparezca el día de mañana a una figura política de un partido como Giorgio. Entonces, creo que esto es muy injusto, fue un chivo expiatorio, pero ante esa realidad la derecha se ha quedado sin excusas”. “Lo que a mí me parece indignante es que usen como rehén a las pensionadas, los pensionados, que quieren mejorar sus pensiones y que lo necesitan porque es un cambio urgente de este momento y eso es lo que nosotros estamos exigiendo a la derecha. Que se sienten a la mesa a conversar, a votar una reforma de pensiones que mejora hoy día las pensiones de las chilenas y los chilenos”, expresó. En esa línea, el senador cuestionó que “cómo puede haber tanta falta de humanidad, tanta falta de empatía con los problemas que vive la gente que la UDI, Renovación Nacional o Evópoli, Republicanos para qué decir, siguen dando un portazo al Gobierno porque, lo último que he escuchado, ahora no basta que renuncie Giorgio, o sea, el Presidente Boric tiene que pedir disculpas tres veces y, además, cambiar todo su gabinete. Esto es una cosa insaciable, en que al final no les interesa Chile, no les interesa mejorar las pensiones, lo que les interesa es golpear al Presidente Gabriel Boric”. Consultado si fue un error que el Ejecutivo haya dado el brazo a torcer con la salida del ministro Jackson, Núñez hizo suyo los dichos del exministro Francisco Vidal, quien en una entrevista con El Mostrador dijo que el país estaba frente “a la ofensiva de la derecha más profunda desde el 90”. “Tenemos una derecha que ha pasado a la posición extrema, incluso, ya es abiertamente pinochetismo y, desde ese punto de vista, parece que está insaciable. El problema era Giorgio, ahora es (Carlos) Montes, el día de mañana probablemente van a inventar algo para pedirle la cabeza a la ministra Camila Vallejo y si no van a ir por Carolina Tohá, el ministro (Luis) Cordero, o sea, acá no son problemas de los errores del Gobierno, son problemas de lo que ellos quieren dejar al Presidente Boric sin ninguna capacidad de acción, con un Gobierno totalmente hackeado y eso al final daña al país”, apuntó. Con todo, planteó que sobre la decisión del titular del MIDESO de dar un paso al costado “se dio cuenta en lo personal, que hizo la reflexión de que, aunque él ganara la acusación constitucional y ella se rechazara, ya no era un interlocutor aquí en el Parlamento que pudiera aportar. Entonces, creo que tomó esa actitud y el Presidente entiende que no es la solución del problema, pero de alguna y otra manera podría por lo menos eliminar una excusa para el discurso de la derecha”. Revisa la entrevista acá: