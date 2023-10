ae1b8f948f

Nacional Plebiscito Proceso Constituyente Trabajo CUT y ANEF se movilizan contra el “sabotaje político al proceso constituyente” en materia de derechos laborales Desde ambas organizaciones criticaron la labor de los consejeros republicanos y de Chile Vamos quienes aprobaron una serie de normas que restringen y prohíben derechos sindicales y laborales en la propuesta constitucional. Jocelyn Jara Martes 3 de octubre 2023 18:30 hrs.

Esta tarde frente a la sede Congreso Nacional en Santiago, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) encabezó una movilización en contra de las enmiendas que para ellos representan un retroceso en materia de libertad sindical y derechos laborales. Recordemos que el pasado 21 de septiembre el Consejo Constitucional aprobó una serie de enmiendas impulsadas por el Partido Republicano y Chile Vamos, donde se limita el derecho a huelga y a la negociación colectiva y donde se plantea que no podrán hacer uso de este derecho los trabajadores del sector público. El presidente de la CUT, David Acuña señaló que “nosotros como trabajadores y trabajadoras vemos con temor este proceso, ya que es lamentable. Hemos participado de todas las instancias institucionales de este proceso constituyente, pero lamentablemente no se nos ha tomado en cuenta. Eso lo vemos con mucho pesar, ya que hemos participado activamente, pero nuestra voz no se escucha, no es respetada, y es ahí donde nuestros derechos como ciudadanos, lamentablemente están en peligro”. A su vez enfatizó en que “lamentamos que este proceso haya sido capturado y secuestrado por el Partido Republicano y Chile Vamos, solamente para instalar sus ideas retrógradas y medievales para poder también cercenar muchas veces nuestros derechos colectivos y, sobre todo, muchos derechos individuales que hoy día hemos ganado con lucha y con fuerza en la calle”. Por otro lado, afirmó que como CUT “hemos apuntado a poder contar hoy día en Chile con una Constitución que sea habilitante de derechos y no prohibitiva de derechos, tal cual como lo encausa hoy el Partido Republicano con Chile Vamos”. Finalmente recalcó que “los derechos laborales son fundamentales para poder desarrollar la labor sindical y la prohibición que nos quieren hacer con el derecho a huelga y la negociación colectiva para el mundo público nos genera una prohibición, lo cual no es bueno para el desarrollo de nuestro país”. Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) José Pérez, comentó que “como ANEF nos hicimos presentes en esta convocatoria que hizo nuestra CUT, entendiendo que tenemos que levantar la voz y rodeando al debate de estos consejeros y consejeras, particularmente del Partido Republicano y la derecha empresarial que pretenden invisibilizar y desconocer las conquistas sindicales donde hoy día en el texto que se está proponiendo, no está el derecho a sindicalizarnos, el derecho a negociación colectiva y menos el derecho a la huelga”. Además, apuntó a que “tenemos la responsabilidad quienes somos sindicalistas, del sector público, en particular de la ANEF, a levantar la voz con fuerza, a salir y bajar la información de nuestras bases y también a decir que las conquistas sindicales se defienden”. Imagen de portada: Agencia ATON

