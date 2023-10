2697242191

Nacional Política Proceso Constituyente A horas de que comience el trabajo de los expertos: Miembros de Chile Vamos se abren a volver a la redacción inicial del Estado social y democrático de derecho En la oposición manifestaron su optimismo respecto al resultado que pueda salir de esta etapa. En tanto, en el oficialismo si bien valoraron las señales de la derecha, insistieron en que la propuesta tal cual como está no los representa. Natalia Palma Viernes 6 de octubre 2023 14:31 hrs.

Continúan las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas en la antesala del trabajo que deberán realizar los representantes de la Comisión Experta cuando reciban mañana sábado el borrador de la propuesta constitucional evacuada por los consejeros. Durante esta jornada en el sector de la Cámara del Congreso en Santiago se desarrolla una nueva reunión técnica entre Chile Vamos y Republicanos y las colectividades de Amarillos y Demócratas para seguir abordando los contenidos del texto susceptibles de correcciones por parte de los expertos. La consejera de Renovación Nacional, Pilar Cuevas, se mostró optimista respecto del resultado que pueda salir de esta etapa y manifestó la disposición del sector a aprobar eventuales cambios, en la medida que estos formen parte de un amplio acuerdo desde el Partido Republicano hasta Socialismo Democrático. Mientras su par de la UDI, Ivonne Guerra, compartió este diagnóstico e, incluso, afirmó su apertura de volver a la idea inicial planteada en el anteproyecto sobre la consagración del Estado Social y democrático de derecho. En esa línea, la gremialista comentó que “todo aquello que le hace bien a Chile, que tenga sentido y que vaya en la mirada de lo que espera la ciudadanía de nosotros, estamos siempre dispuestos a poder escuchar y creo que estos cinco días que tiene la Comisión Experta va a ser muy importante”. “Lo importante es salir de las trincheras políticas y estar pensando en que debemos tener un texto que le entregué gobernabilidad al país. Han sido cuatro años de mucha incertidumbre y creo que la ciudadanía no aguanta, no resiste más otro proceso”, complementó Guerra. Mientras el comisionado también de la UDI, Máximo Pavez, planteó que “uno de los aspectos más importantes que tenemos que acordar es que los primeros artículos que van a definir el carácter de la futura Carta Fundamental tengan un grado importante de acuerdo. Yo estoy muy optimista de que todas las fuerzas políticas van a lograr un entendimiento para que el Estado social de derecho, la dignidad de la persona humana, las autonomías sociales y las familias estén recogidos en un artículo primero”. En tanto, la comisionada de RN, Katherine Martorell, aseveró que de cara a esta nueva fase “no existen temas vetados, no hay temas sobre los que no vayamos a conversar y es muy difícil sentarse a dialogar si uno parte diciendo ‘esto no lo voy a conversar’. Aquí lo importante es que hay ideas, cada uno representa esas ideas y vamos a tratar de encontrar los equilibrios como lo hicimos en el anteproyecto”. Además, Martorell dijo no compartir la intención de un sector de la oposición de dejar fuera de los acuerdos al PC y al Frente Amplio. “A mí no me parece que tengamos que excluir, lo que debemos hacer es convocar. La constitución es un pacto político, un pacto social en que todos debemos sentirnos representados. Eso no significa que sea perfecta, que sea exactamente lo que yo quiero, sino que implica y yo sienta que con esas reglas del juego pueda desarrollar mi vida”, dijo. En el oficialismo, la comisionada de Convergencia Social, Antonia Rivas, si bien valoró las señales de apertura de la derecha, insistió en que el texto tal como está trabajado desde el Consejo no los representa. “Es importante que la ciudadanía sepa que nosotros los expertos tenemos un rol que es relevante, siempre y cuando haya un acuerdo político completo para revisarlo todo”, expresó. “Esas revisiones pueden ser técnicas, pero también políticas, como el cambio del Estado social y democrático de derecho y, en ese sentido, celebro la apertura, pero es importante señalar que hoy día nosotros no estamos en este texto, no estamos reconocidos, no somos parte”, mencionó. Consultado sobre el tema, el comisionado del Partido Socialista, Gabriel Osorio, sostuvo que “el Estado social y democrático de derecho no solamente se traduce en el artículo uno o segundo como hasta ahora, sino también se traduce en la manera en que los derechos civiles, económicos, sociales se configuran a través de la propuesta del artículo 16 de también la manera en que el Estado y los particulares intervienen en la provisión de estos derechos. Entonces, creo que la discusión no solamente acaba en la ubicación del Estado social, sino también cómo este se configura en todo el texto constitucional”. Gobierno confirma impresión de textos de cara al plebiscito Esta mañana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó la impresión de textos con la propuesta constitucional como parte de la campaña de información para el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre. Según comentó la secretaria de Estado “nosotros hicimos solicitud de recursos hace rato ya. Nos corresponde informar y, por lo tanto, esos recursos ya están aprobados. El objetivo de esto es abrir las licitaciones para desarrollar la campaña informativa del plebiscito”. “El Presidente lo pidió, lo dijo en una entrevista. Esto no es solamente la campaña digital, la publicidad que se puede hacer en redes o en los canales de televisión, sino que también en el impreso. Por lo tanto, aunque (la campaña) es más acotada, vamos a cumplir con ese mandato”, añadió.

