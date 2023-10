2d33eb2f2e

Nacional Política Proceso Constituyente ¿A favor o En contra?: Oficialismo deja en suspenso definición y cuestiona “ansiedad” de Republicanos de cara al 17 de diciembre En reunión de la alianza de Gobierno, los presidentes de partido señalaron que anticiparse a campañas en post de una postura evidencia una falta de voluntad de diálogo y "sesgo ideológico de quienes quieren imponer sus ideas". Bárbara Paillal Viernes 13 de octubre 2023 16:24 hrs.

Mientras el Partido Republicano entró de lleno a la campaña por el “A favor”, con su líder José Antonio Kast desplegando su capital político, la Alianza de Gobierno recogerá opiniones en una cuenta ciudadana para, luego de una eventual Comisión Mixta, poder definir su postura oficial de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Fue una solicitud que las y los consejeros de Unidad para Chile hicieron explícita este viernes en reunión con los presidentes de los partidos del oficialismo, mientras en paralelo se llevaba a cabo las últimas votaciones de la Comisión Experta. Al respecto se refirió el timonel de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, quien detalló que será una instancia donde los delegados “van a dar cuenta del trabajo que realizaron, de los esfuerzos por diálogos, por consagrar el Estado social y democrático de derecho, y ahí estaremos los partidos acompañando”. La rendición pública se llevaría a cabo a fines de octubre ad portas de que el borrador del texto constitucional sea entregado oficialmente. Luego de aquello, para definir una posición única como Alianza de Gobierno, Ibáñez declaró que “vamos a tener nuestras instancias internas y a tomar una decisión definitiva respecto del plebiscito”. Consultado si le preocupa a la alianza de Gobierno que el centro y la derecha estén tomando partido por el “A favor”, el líder de CS respondió que “todavía ni siquiera ha terminado el proceso constituyente y ya están haciendo campaña, eso es una muestra de un fanatismo, de dogmatismo y de una falta de voluntad de diálogo efectiva. Si estás haciendo campaña antes de que termine el proceso, yo creo que eso solo revela el sesgo ideológico de quienes quieren imponer sus ideas“. En tanto, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, sostuvo que “algunos deben pensar que el oficialismo tiene una estrategia detrás de postergar continuamente la decisión respecto del plebiscito que se avecina, quiero decirle especialmente a la gente que lo que estamos haciendo es justamente de una responsabilidad”. “Aquellos que se apuran, se ponen ansiosos, quiere decir que están luchando por su modelo, quiere decir que se llevaron la Constitución ya para la casa y quieren proteger al máximo sus postulados para enfrentar el plebiscito, a ellos los llamo a ser ahora responsables”, añadió el timonel radical. Unidad para Chile: “En la Comisión Experta se dio un fenómeno que repetía un poco la lógica del Consejo Constitucional” Por lo demás, este viernes la Comisión Experta despachó las 622 observaciones al proyecto constitucional que ahora deberá ser visado por el Pleno del Consejo. El trabajo de las y los comisionados no cumplió con las expectativas de Unidad para Chile. En la cita oficialista se refirió al respecto el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle (Indp-PS), quien declaró a los presidentes de partido que “hasta ahora no hemos podido lograr sustantivamente ese contenido que le dé al país la posibilidad de que los distintos sectores que los integramos nos sintamos parte, nos sintamos representados por la nueva Constitución”, aunque recalcó que “el proceso no ha concluido, hay etapas pendientes (…), de modo que no vamos a anticipar ningún prejuicio al respecto”. En esa línea, la consejera María Pardo (CS) lamentó que “en la Comisión Experta se dio un fenómeno que repetía un poco la lógica del Consejo Constitucional, donde sabemos que el Partido Republicano tiene mayoría y poder de veto. En la Comisión Experta eso no es así y, sin embargo, yo creo que pensando en la votación del lunes, Chile Vamos tomó está posición de decir ‘no vamos a aprobar cosas que el Partido Republicano después no vaya a aceptar’“. En relación a definiciones de cara al plebiscito constitucional, Pardo declaró que “hay que calmar la ansiedad con eso porque todavía estamos terminando este proceso, todavía no sabemos cómo vamos a posicionarnos ni cuál va a ser la decisión del pueblo de chile el 17 de diciembre”. Por su parte, el consejero Alejandro Köhler (PS), apeló a que “cualquier llamado a votar en contra en estas circunstancias que estamos viviendo a nosotros nos parece que políticamente es una irresponsabilidad porque nuestro compromiso con Chile, con nuestros electores, es que debemos permanecer en este proceso hasta el último día, y, por lo tanto, aquí no hay una elección tomada frente a un eventual rechazo”. Imagen de Portada: Agencia ATON

