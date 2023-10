1c4062b565

Nacional Política Proceso Constituyente Sebastián Sichel por proceso constitucional: “Ponerle apellido a una propuesta demuestra que algunos no creen en la democracia” El ex abanderado presidencial manifestó su inclinación por el “A favor” de cara al plebiscito de salida en diciembre y expresó que "no voy a aceptar otra vez esta caricatura del mundo de la izquierda que quiere Kastizar a la constitución". Diario UChile Domingo 15 de octubre 2023 10:23 hrs.

“Voy a votar a favor a pesar de José Antonio Kast, porque sé que el texto final no es el que quería ni el que le gustaría”, con esas palabras el ex candidato presidencial y ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, transparentó su postura a poco más de dos meses del plebiscito en el que la ciudadanía deberá pronunciarse si acepta o no la propuesta constitucional elaborada por el Consejo Constitucional. En conversación con La Tercera, Sichel tildó como una “caricatura” las discusiones que apuntan a una “constitución republicana”, señalando que “lo que estamos haciendo al final no es hablar de los contenidos de la constitución, sino de los autores o redactores de la constitución, lo que es un absurdo”. En ese sentido, afirmó que “soy de aquellos convencidos de que se requería una constitución redactada en democracia, por eso voté Apruebo en el plebiscito de inicio y por eso siempre desde mi tesis de pregrado he sido opositor a la idea de que la constitución del tiempo de Pinochet era legítima en su origen”. “Ponerle un apellido a la propuesta demuestra que algunos sectores no creen en la democracia porque están diciendo que lo que eligió la gente- sea a los republicanos hoy día, a La Lista del Pueblo ayer- está contaminado sino es tu sector”, expresó. El ex abanderado planteó que el texto que actualmente se está proponiendo en el nuevo proceso “cumple tres requisitos que son fundamentales”: “Uno, es una constitución que garantiza la libertad para quien gobierna de hacer su programa. Segundo, para mí, es una constitución que fue construida en dos procesos democráticos con distintos orígenes. Uno, consejeros electos, y dos, el Congreso. Y lo tercero, no creo en una constitución que sea 100% igual a lo que pienso”. Para Sichel esto último porque “dejaría de ser una constitución de todos los chilenos, y evidentemente tengo diferencias con algunos artículos de esta constitución, pero en el grueso, el 90%, estoy de acuerdo con la mirada que tiene”. Asimismo, afirmó que “es evidente que tengo diferencias sustantivas con José Antonio Kast y con el mundo republicano, éstas han sido públicas y conocidas” y añadió que “creo que el gran culpable de que haya ganado Gabriel Boric la presidencia es José Antonio Kast por haber extremado las posiciones en el tercio”. Con todo, indicó que “no voy a aceptar otra vez esta caricatura del mundo de la izquierda que quiere Kastizar a la constitución cuando para mí es una constitución en lo grueso que cumple los estándares democráticos que requiere Chile en el siglo XXI

