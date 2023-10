Sobre Gaza e Israel y lo que se lee en este lejano país

Al leer diferentes declaraciones y pronunciamientos en los medios locales y redes sociales sobre Gaza e Israel, más allá de la tristeza y desolación frente a la situación, surgen las siguientes preguntas:

¿No se puede escribir simplemente que esto es un horror en que sufren víctimas de ambos lados y que solo se puede pedir: paren? ¿Que dejen de matar a civiles, independientemente de quienes son y dónde viven?

¿Cómo se puede pensar en las víctimas de sólo un lado? ¿Cómo va a ser imposible emitir opiniones evitando jerarquías entre los unos y los otros extrayéndose de afinidades y lealtades ideológicas, comunitarias o religiosas, por cierto entendibles?

¿No les enseñaron que para vivir en sociedad debemos por todos los medios posibles evitar el linchamiento del otro? ¿Que, aunque me violenten, eso no me da derecho a violentar al otro?

¿Es acaso válido establecer una jerarquía de valor entre la masacre del 7 de octubre en Israel, perpetrada por Hamas, y la masacre actual en Gaza, perpetrada por el ejército de Israel? ¿Se puede comparar el horror de esas masacres sobre la base del número de víctimas o su identidad, los métodos empleados o el contexto?

Quizás a veces deberíamos pensar que hay espacios para recordar nuestra común humanidad, con todas sus vicisitudes, y pedir tan solo más compasión, y que, por otro lado, hay espacios para intentar entender o abogar por causas. Y lo esencial ante tanto sufrimiento es primero movilizar toda la compasión posible para intentar detener el horror. Sólo después de eso podrá abrirse el espacio para intentar entender y reparar.

Y sin duda, hoy la mayor urgencia es que los países del mundo obren para que cesen las hostilidades, se liberen los rehenes, pero, antes que nada, Israel detenga los bombardeos en Gaza y que se abstenga de invadir.

Andrea Slachevsky Chonchol

Académica

Facultad de Medicina, Universidad de Chile