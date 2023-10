292894b599

30e28d38c9

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Avanza opción “En Contra” en el oficialismo: Dirigentes califican propuesta constitucional como “tramposa” Mientras, desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Álvaro Elizalde, señaló que se debió hacer “un mejor esfuerzo” por llegar a un texto que representara a la diversidad que integra el país. Jocelyn Jara Lunes 30 de octubre 2023 18:35 hrs.

Compartir en

“Se debería haber hecho un mejor esfuerzo” consideró el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, frente a la propuesta de constitución que se está terminando de elaborar en el Consejo Constituyente y que desde el Gobierno y el oficialismo consideran que retrocede en derechos sociales e individuales. Para el secretario de Estado, el objetivo era “arribar a un texto que representara la diversidad de la sociedad chilena, para no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Una constitución debe ser un espacio de encuentro y debe proyectarse por décadas y para eso debe ser expresión de consenso sustantivo de nuestra sociedad”. Sobre la postura del Gobierno que aún no se revela oficialmente, sostuvo que “aquellos que han criticado al Gobierno, específicamente por la prudencia por la cual se ha actuado, antes criticaban por haber tenido una definición prematura en el proceso pasado”, agregando que “yo creo que en esto hay que ser consistentes, y el Gobierno ha sido claro, nosotros vamos a llevar adelante todas las tareas de difusión necesaria para que la ciudadanía concurra a las urnas de manera informada”. En cuanto a la campaña de difusión de cara al plebiscito, aseguró que la obligación del Ejecutivo es difundir la propuesta de nueva constitución. “En lo que respecta al Gobierno, nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación de informar, creemos que la ciudadanía tiene que concurrir a las urnas con toda la información posible para que se forme una convicción respecto de lo que considera mejor para el país, de manera tal que se exprese esa convicción en el plebiscito, entendiendo que estamos en democracia y hay distintos puntos de vista”, apuntó. Por su parte, Marco Velarde, presidente de Comunes, dijo sobre la campaña por el plebiscito, que “los partidos nos hemos ido preparando ya para en las próximas semanas, empezar una campaña que le diga a Chile por qué esta constitución no le conviene, por qué esta constitución abusa de la gente, no defiende nuestros derechos, desprotege nuestro medioambiente y que esta constitución no es buena para Chile”. En torno a la postura del oficialismo adelantó que “es evidente ya, y no hay que inventarle a la ciudadanía chilena cuál es nuestra posición, que es una constitución que no nos gusta, que primero no fue dialogada, los republicanos se llevaron la pelota para la casa, y es una constitución escrita por el puño de José Antonio Kast, preparada para su gobierno que él sueña. Pero a nosotros, no es sólo que no nos gusta, sino que no le conviene a Chile y eso los chilenos tienen que saberlo y tienen que informarse”. Por su parte, Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social indicó sobre la campaña por el “En Contra” que, “yo creo que más bien es la derecha la que se va posicionando, y en ese sentido, dentro de nuestras propias filas, nos han visto un poquito retrasados, por lo mismo, lentos. Creo que hay que apurar dentro del marco legal, el tranco”. Mulet afirmó sobre la propuesta que “creo que es una constitución muy tramposa”, dado que “hay trampas que colocaron ellos para buscar apoyo electoral. Eso lo tenemos que ir desactivando nosotros, esas normas tramposas que hay en la constitución”. Al respecto comentó que en la propuesta “dedicaron un capítulo a medioambiente y dicen ‘antes no había un capítulo de medioambiente’, pero ese capítulo es mucho menor de lo que hoy día hemos ido ganando con la ley, de manera que más bien están circunscribiendo y achicando lo que se ha ganado en materia medioambiental”. Por eso, el legislador comentó que “hay muchas trampas que están allí y que tienen que irse desactivando en una campaña y obviamente conociendo a fondo, y la gente va a ir conociendo la constitución para eso”. Imagen de portada: Agencia ATON

“Se debería haber hecho un mejor esfuerzo” consideró el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, frente a la propuesta de constitución que se está terminando de elaborar en el Consejo Constituyente y que desde el Gobierno y el oficialismo consideran que retrocede en derechos sociales e individuales. Para el secretario de Estado, el objetivo era “arribar a un texto que representara la diversidad de la sociedad chilena, para no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Una constitución debe ser un espacio de encuentro y debe proyectarse por décadas y para eso debe ser expresión de consenso sustantivo de nuestra sociedad”. Sobre la postura del Gobierno que aún no se revela oficialmente, sostuvo que “aquellos que han criticado al Gobierno, específicamente por la prudencia por la cual se ha actuado, antes criticaban por haber tenido una definición prematura en el proceso pasado”, agregando que “yo creo que en esto hay que ser consistentes, y el Gobierno ha sido claro, nosotros vamos a llevar adelante todas las tareas de difusión necesaria para que la ciudadanía concurra a las urnas de manera informada”. En cuanto a la campaña de difusión de cara al plebiscito, aseguró que la obligación del Ejecutivo es difundir la propuesta de nueva constitución. “En lo que respecta al Gobierno, nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación de informar, creemos que la ciudadanía tiene que concurrir a las urnas con toda la información posible para que se forme una convicción respecto de lo que considera mejor para el país, de manera tal que se exprese esa convicción en el plebiscito, entendiendo que estamos en democracia y hay distintos puntos de vista”, apuntó. Por su parte, Marco Velarde, presidente de Comunes, dijo sobre la campaña por el plebiscito, que “los partidos nos hemos ido preparando ya para en las próximas semanas, empezar una campaña que le diga a Chile por qué esta constitución no le conviene, por qué esta constitución abusa de la gente, no defiende nuestros derechos, desprotege nuestro medioambiente y que esta constitución no es buena para Chile”. En torno a la postura del oficialismo adelantó que “es evidente ya, y no hay que inventarle a la ciudadanía chilena cuál es nuestra posición, que es una constitución que no nos gusta, que primero no fue dialogada, los republicanos se llevaron la pelota para la casa, y es una constitución escrita por el puño de José Antonio Kast, preparada para su gobierno que él sueña. Pero a nosotros, no es sólo que no nos gusta, sino que no le conviene a Chile y eso los chilenos tienen que saberlo y tienen que informarse”. Por su parte, Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social indicó sobre la campaña por el “En Contra” que, “yo creo que más bien es la derecha la que se va posicionando, y en ese sentido, dentro de nuestras propias filas, nos han visto un poquito retrasados, por lo mismo, lentos. Creo que hay que apurar dentro del marco legal, el tranco”. Mulet afirmó sobre la propuesta que “creo que es una constitución muy tramposa”, dado que “hay trampas que colocaron ellos para buscar apoyo electoral. Eso lo tenemos que ir desactivando nosotros, esas normas tramposas que hay en la constitución”. Al respecto comentó que en la propuesta “dedicaron un capítulo a medioambiente y dicen ‘antes no había un capítulo de medioambiente’, pero ese capítulo es mucho menor de lo que hoy día hemos ido ganando con la ley, de manera que más bien están circunscribiendo y achicando lo que se ha ganado en materia medioambiental”. Por eso, el legislador comentó que “hay muchas trampas que están allí y que tienen que irse desactivando en una campaña y obviamente conociendo a fondo, y la gente va a ir conociendo la constitución para eso”. Imagen de portada: Agencia ATON