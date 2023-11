0a2586acdd

a19affcd67

Educación Nacional Política Crisis educacional en Atacama: Ministro Nicolás Cataldo descarta suspensión del Simce en la región El titular del Mineduc manifestó que pese a que la rendición de la prueba no podrá ser posible en los establecimientos educacionales que no cuenten con las condiciones para hacerlo, existen otros instrumentos de diagnóstico para aplicar en la zona. Diario UChile Miércoles 8 de noviembre 2023 10:28 hrs.

Compartir en

La mañana de este miércoles el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en Educación, Gino Cortez, supervisaron el inicio de la rendición de la prueba Simce de Lenguaje y Matemáticas a estudiantes de cuarto básico en todo el país. Durante la actividad, que se desarrolló en el Colegio Eduardo Frei Montalva, en la comuna de Ñuñoa, el secretario de Estado comentó que “estamos en el segundo año post pandemia en el que se aplica esta prueba, que es muy importante porque nos va a entregar herramientas, insumos para tomar decisiones, sobre todo en un contexto de reactivación educativa”. Según especificó el titular del Mineduc serán más de 500 mil estudiantes que rendirán este examen en cuarto básico y segundo medio. “Eso es algo muy importante. Con esa información podemos seguir tomando decisiones, podemos seguir avanzando en la reactivación educativa, podemos tener una foto de qué es lo que está pasando con los aprendizajes de nuestros estudiantes en ámbitos tan esenciales, como es lenguaje y comunicación, matemáticas”, indicó. Además, en el marco de la crisis educacional que vive la Región de Atacama, en el que más 30 mil estudiantes están en riesgo de perder el año escolar, Cataldo descartó la suspensión del Simce en la zona. Sin embargo, señaló que “la condición particular de paralización hace poco probable de que pueda llevarse con éxito”. “Sabemos que hay establecimientos educacionales, son más de 16, que sí van a poder hacerlo, porque están activos, porque están funcionando. Obviamente, donde no hay condiciones de poder aplicarla no se va a hacer”, afirmó. Consultado sobre cómo esta falta de información en la zona podría afectar la toma de decisiones del Mineduc, el ministro aseguró que “no tener el dato no significa que no se pueda construir el dato. De hecho, para eso también existen otras herramientas diagnósticas, como el DIA, que es el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, que se usa por parte de la Agencia de la Calidad también y que se ha utilizado para la toma de decisiones en materia de reactivación”. “Obviamente para nosotros es importante el Simce porque nos da una foto, una mirada del estado del arte a nivel nacional, porque es un instrumento de carácter censal. No obstante, donde tengamos que buscar otras formas de evaluar para la toma de decisiones, lo vamos a hacer con los instrumentos que tenemos”, remarcó. Por otra parte, respecto de la manifestación de docentes de Atacama programada para esta jornada en La Moneda, en la que se espera soliciten al Presidente Gabriel Boric que declare la región en “emergencia educativa”, Cataldo sostuvo que “se ha estado conversando y efectivamente existiría la posibilidad de contar con algún intercambio durante el día de hoy, eso no está firme aún”. “Sin duda, tal como lo dije ayer después de la comisión de Educación en la Cámara de Diputados, el Gobierno y particularmente el Ministerio de Educación siempre va a estar disponible al diálogo y avanzar en lo que se pueda en un acuerdo con las comunidades del territorio”, dijo.

La mañana de este miércoles el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en Educación, Gino Cortez, supervisaron el inicio de la rendición de la prueba Simce de Lenguaje y Matemáticas a estudiantes de cuarto básico en todo el país. Durante la actividad, que se desarrolló en el Colegio Eduardo Frei Montalva, en la comuna de Ñuñoa, el secretario de Estado comentó que “estamos en el segundo año post pandemia en el que se aplica esta prueba, que es muy importante porque nos va a entregar herramientas, insumos para tomar decisiones, sobre todo en un contexto de reactivación educativa”. Según especificó el titular del Mineduc serán más de 500 mil estudiantes que rendirán este examen en cuarto básico y segundo medio. “Eso es algo muy importante. Con esa información podemos seguir tomando decisiones, podemos seguir avanzando en la reactivación educativa, podemos tener una foto de qué es lo que está pasando con los aprendizajes de nuestros estudiantes en ámbitos tan esenciales, como es lenguaje y comunicación, matemáticas”, indicó. Además, en el marco de la crisis educacional que vive la Región de Atacama, en el que más 30 mil estudiantes están en riesgo de perder el año escolar, Cataldo descartó la suspensión del Simce en la zona. Sin embargo, señaló que “la condición particular de paralización hace poco probable de que pueda llevarse con éxito”. “Sabemos que hay establecimientos educacionales, son más de 16, que sí van a poder hacerlo, porque están activos, porque están funcionando. Obviamente, donde no hay condiciones de poder aplicarla no se va a hacer”, afirmó. Consultado sobre cómo esta falta de información en la zona podría afectar la toma de decisiones del Mineduc, el ministro aseguró que “no tener el dato no significa que no se pueda construir el dato. De hecho, para eso también existen otras herramientas diagnósticas, como el DIA, que es el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, que se usa por parte de la Agencia de la Calidad también y que se ha utilizado para la toma de decisiones en materia de reactivación”. “Obviamente para nosotros es importante el Simce porque nos da una foto, una mirada del estado del arte a nivel nacional, porque es un instrumento de carácter censal. No obstante, donde tengamos que buscar otras formas de evaluar para la toma de decisiones, lo vamos a hacer con los instrumentos que tenemos”, remarcó. Por otra parte, respecto de la manifestación de docentes de Atacama programada para esta jornada en La Moneda, en la que se espera soliciten al Presidente Gabriel Boric que declare la región en “emergencia educativa”, Cataldo sostuvo que “se ha estado conversando y efectivamente existiría la posibilidad de contar con algún intercambio durante el día de hoy, eso no está firme aún”. “Sin duda, tal como lo dije ayer después de la comisión de Educación en la Cámara de Diputados, el Gobierno y particularmente el Ministerio de Educación siempre va a estar disponible al diálogo y avanzar en lo que se pueda en un acuerdo con las comunidades del territorio”, dijo.