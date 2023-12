6c665815f8

Entrevista Isapres Nacional Política Salud Patricio Meza y crisis de las isapres: “Es absolutamente urgente que el Gobierno tome definiciones lo antes posible” El presidente del Colmed relevó la importancia de que las aseguradoras paguen la deuda con sus afiliados. Mientras, desde el mundo político, criticaron que la ministra de Salud ideologizara la materia e instaron al Ejecutivo a agilizar la discusión. Jocelyn Jara Domingo 3 de diciembre 2023 18:55 hrs.

El presidente del Colegio Médico (Colmed), Patricio Meza abordó la situación de las isapres luego de que distintos centros de salud cancelaran sus convenios con las aseguradoras de salud. Así, enfatizó que lo más importante de la discusión es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y velar porque los usuarios del sistema no se vean perjudicados en sus tratamientos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Meza señaló que desde el Colegio Medico consideran “que es absolutamente urgente y totalmente necesario” que desde el Gobierno tomen “definiciones lo antes posible”, para solucionar la crisis e incorporar dos criterios que son fundamentales para el gremio: primero, que se cumpla adecuadamente el fallo; segundo, que el cumplimiento de este fallo no haga colapsar el sistema. Esto, “para que no se ponga en riesgo los beneficios y la continuidad de tratamiento de muchos pacientes que hoy son usuarios de isapres, lo que sería particularmente grave para quienes tienen enfermedades crónicas, y sobre todo pacientes que estén en tratamiento por cáncer”. Por otro lado, Meza sostuvo que es igual de importante “que las isapres asuman los costos de las prestaciones y se pongan al día en las deudas con los prestadores, puesto que hoy necesitamos, para solucionar todos los problemas de salud que tiene nuestro país, tener el 100% de la infraestructura, y los recursos humanos del sector público y del sector privado, trabajando al 100% de sus capacidades”. “De no contar con uno de ellos, obviamente no vamos a poder lograr las metas sanitarias que nos hemos propuesto como país”, destacó. Además, el líder del Colmed enfatizó que en caso de que las isapres se vayan a pérdida, “lo importante es que el sistema no colapse para no poner en riesgo a los usuarios y a los prestadores”. “Eso es lo fundamental, de tal modo que la implementación de la Ley Corta y del fallo se den de tal forma que los cambios se vayan produciendo con la gradualidad suficiente que permita que el sistema se adapte y no colapse. Porque si el sistema colapsa y las isapres quiebran, no se cumpliría el fallo y se perjudicaría tremendamente a los usuarios, a los centros médicos y a los médicos y médicas”, advirtió. Por último, sostuvo que si la quiebra de las isapres es inminente, “debería haber una discusión seria entre todos los actores y ver cuál es la reforma de salud que necesitamos para nuestro país. Todos reconocen, incluyendo el mismo mundo de las aseguradoras, que las isapres en la forma en cómo funcionan hoy, hay que modificarlas”. “¿Cómo va a funcionar a futuro? Algunos hablan de que se integren como seguros complementarios, pero eso hay que discutirlo entre todos los actores. Lo importante es que nos sentemos seriamente a discutir con todas las alternativas posibles, pensando en el beneficio de todos, y obviamente sin poner en riesgo la atención de los pacientes y el cumplimiento de las metas sanitarias de nuestro país”, recalcó el presidente del Colegio Médico. Ideologización en materia de isapres e “inacción del Gobierno” El diputado independiente e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás Lagomarsino se refirió a la gestión del Ministerio de Salud durante la crisis de las isapres, así como también abordó los recientes dichos de la ministra Ximena Aguilera, quien indicó que éste es “un tema extremadamente ideologizado de un lado y del otro”. “La única ideología que debe movernos, o que al menos a mí me ha movido hasta el día de hoy, es que no se jodan nuevamente a los cerca de 3 millones de afiliados a las isapres, que en dos ocasiones han sido ordenadas para restituir fondos cobrados en exceso, y que es el meollo y el punto central actualmente de esta crisis”, enfatizó. Asimismo, dijo que no quiere “pensar que la acusación de la ministra de Salud de ideología en esta materia, es una forma de distraer a la opinión pública de la falta de acción por parte de esa cartera de Estado, porque aquí lo que tenemos que poner en el centro son a las personas, a los afiliados, a los pacientes”. “Y no olvidarnos, por cierto, de todos los pacientes del sector público que están enfrentando tremendas listas de espera en términos de especialidad, en términos de cirugía y que también deben ser considerados, así como lo han sido hasta el momento, por el Ministerio de Salud”, planteó. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, sostuvo que “la inacción y atrincheramiento ideológico del Gobierno y la falta de liderazgo del Ministerio de Salud pueden traer consecuencias irreparables para la salud de los chilenos”. Chahuán subrayó que desde la Comisión de Salud del Senado, de la cual forma parte, se han hecho todos los esfuerzo para “proponer un camino que permitiera el cumplimiento de los fallos de los tribunales de Justicia, que nos permita avanzar y asegurar la provisión mixta; y por supuesto, poner a los pacientes por delante”. En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno “a no seguir perdiendo el tiempo y entender que es un imperativo ético y moral resolver de manera adecuada, eficiente y oportuna las listas de espera en el sector público y asegurar la provisión mixta de salud“. “En los próximos días tendremos reuniones al más alto nivel para lograr acuerdos. El llamado último que se le hace al Gobierno es que dejen su atrincheramiento ideológico y entiendan que la reforma a la salud es urgente y requiere un acuerdo transversal”, destacó. Mientras, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro apuntó a que “la magnitud de la crisis en el sector salud es real y por eso cuando hay el anuncio del fin de convenios entre clínicas e isapres, cuando 5 millones de personas se atienden allí y son de Fonasa, cuando hay cierre de centros de salud, no estamos hablando de problemas ideológicos, estamos hablando de realidades”. “Yo le pido a la ministra de la cartera que se haga cargo de la realidad. Eso significa evitar un colapso y una crisis aún peor de la que ya vive la ciudadanía en materia de salud. Por eso, en nada ayuda, si no hay acuerdo de Ley Corta de Isapres, si no hay voluntad de hacer una reforma a la salud y si no hay tiempo para leer las propuestas técnicas transversales que distinguidas autoridades y expertos les hemos entregado a la ministra, no sé cuándo será el tiempo”, instó el senador. Por último, advirtió que “es ahora o será demasiado tarde”. “Tenemos toda la voluntad de resolver , pero solos no podemos. Se requiere el concurso del Gobierno al más alto nivel y esas horas siguen corriendo y la crisis sigue ahondándose. Yo le pido al Gobierno que reaccione rápido antes que sea demasiado tarde”, declaró. Imagen de portada: Agencia ATON.

