Proceso Constituyente “La libertad está resguardada en todas sus formas”: Exministra Kantor y exconvencional Toloza desestimaron críticas sobre la propuesta constitucional En el marco de "Debates Constitucionales" de la Universidad de Chile, los representantes por el "A Favor" reconocieron que hay aspectos del texto constitucional que pueden ser perfectibles, pero defendieron avances en derechos fundamentales. Diario UChile Miércoles 13 de diciembre 2023 15:19 hrs.

Con especial enfoque en los derechos fundamentales y con la apertura a mejorar ciertos aspectos de la propuesta constitucional, la ex ministra del Deporte y vocera del comando “Mujeres por el A Favor”, Pauline Kantor, y el ex integrante UDI de la Convención Constitucional, Pablo Toloza, se refirieron a sus motivaciones para defender la nueva constitución durante el segundo debate organizado por la Universidad de Chile, en la antesala del plebiscito del 17 de diciembre. Al contrario de sus contendores políticos en el panel, los ex comisionados Gabriel Osorio (PS) y Antonia Rivas (CS), quienes pusieron en duda el ejercicio de la libertad en el texto, la ex secretaria de Estado desestimó estas observaciones. “Acá la libertad queda resguardada en todas sus formas y yo creo que la libertad para un ser humano es una de las cosas más importantes que uno puede querer en la vida”, afirmó Kantor. En esa línea, comentó que “una persona Estado-dependiente, que tu vida de alguna manera la tengas que entregar al Estado y vas a depender de lo que el Estado te puede entregar o no, creo que eso no es lo que te va a permitir desarrollarte. Creo que el Estado sí se tiene que preocupar y, en eso, se hace cargo en esta constitución también del concepto que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver cómo tú generas las oportunidades, cómo generas esa cancha para que haya igualdad”. Así, por ejemplo, apuntó que “el que exista paridad de entrada y paridad de salida es lo que marca una diferencia en términos de participación política. Creo que eso efectivamente te pone en una misma cancha a hombres y mujeres o el caso de igualdad salarial, que a mí me llamó mucho la atención en el video de la ex Presidenta Bachelet que pueda llegar y decir que acá no hay igualdad salarial, creo que es la primera constitución donde está constitucionalizado el hecho de tener el mismo salario en el mismo puesto”. En tanto, Toloza reforzó la idea de que el texto “recoge esta situación de que la persona sepa y pueda elegir, pero esta libertad no se va a sostener por sí sola si no hay igualdad o, en el caso que yo creo más, la equidad, pero sobre todo en lo que es la fraternidad”. En ese sentido, reconoció que sobre este último aspecto “el texto quizá le faltó hacer un poco más redondo en la parte de la fraternidad, de entender que acá no nos salvamos solos, que vivimos en sociedad porque nos necesitamos todos y, por tanto, creo que es importante obviamente haber consagrado ciertas cosas en este texto que quizá puede ser perfectible”. Con todo consideró que “el avance que se da en materia de los derechos fundamentales es realmente importante, creo que es importante haber consagrado una serie de derechos fundamentales que tengan un sustento y que no solo sea un catálogo”. “El gran problema de los últimos tiempos en nuestro país es que nos hemos acostumbrado a las listas de supermercado. Yo creo que acá ningún grupo puede arrogarse lo que quiere la sociedad, eso nos pasó en la primera parte de la Convención, nos pasó exactamente lo mismo”, afirmó. Revisa el debate completo en el siguiente enlace:

