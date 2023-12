e30f11ec30

Entrevista Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Cristián Leporati sobre plebiscito: “Hubo una sobredosis de marketing en esta campaña y muy poco de comunicación política” El experto en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales comentó acerca de las campañas por el "A favor" y "En Contra". Además, abordó las opciones que podrían barajar desde el Gobierno y la oposición según los resultados de hoy. Diario UChile Domingo 17 de diciembre 2023 16:54 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile el experto en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Leporati se refirió a las campañas por el “En contra y el “A favor” y el rol que ha tenido el marketing político históricamente. Cristián Leporati señaló que “yo creo que hubo una sobredosis de marketing en esta campaña y muy poco de comunicación política”. Además, sostuvo que esta dinámica “te sobrexpone mucho, genera mucha expectativa, porque se trata de vender”, y que “cuando estás vendiendo conceptos, principios o un intangible como es la constitución política, indudablemente usar el marketing es un error garrafal. Hubo mucha carencia de comunicación y carencia de rostros”. Consultado por la sensación de abandono de la política con respecto a la población y si esto se podría revertir junto con recuperar las confianzas, el experto comentó que “en el corto y mediano plazo no, ya se cruzó el umbral (…), no hay afán de diálogo, como lo hubo en el primer Gobierno después de la dictadura con Aylwin. Entramos en una etapa de no diálogo”. Con respecto a los resultados del plebiscito, Leporati aseguró que “aquí van a haber derrotados claramente. Hay que separar lo político de lo comunicacional, en lo comunicacional va a haber un derrotado, porque uno dijo que se jodan, y otros dijeron no, no queremos jodernos. En esos dos ejes comunicacionales, el que gane o pierda, si gana el “A favor” o el “En contra”, solamente acotando lo comunicacional, hay un derrotado”. “En lo político, yo creo que es muy bueno, porque va a obligar al sistema político, si gana el “A favor” empieza todo el trabajo constitucional: aprobar leyes, de elegir qué personas del Gobierno van a hacerse cargo de este tema. Pero si gana el “En contra”, creo que va a ser bien interesante, porque finalmente después del apocalipsis de septiembre del año pasado para el Gobierno, va a focalizarse en uno o dos proyectos, no se puede aspirar a más. Ojalá que mejoren la gestión, que ha sido bastante deficiente, hay que ser muy sincero en eso, no ha sido muy buena la gestión política del Gobierno, ni tampoco la gestión gubernamental”, reflexionó. Por último, recalcó que de fracasar la opción del “En contra”, el Ejecutivo debería “tratar de sacar adelante la administración que queda, y en eso yo creo que va a estar a favor la oposición, porque ellos no pueden estar intentando permanentemente obstruir la gestión del Gobierno”. Sigue la transmisión en vivo de la cobertura especial del plebiscito constitucional en el siguiente enlace:

