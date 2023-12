a0086253c3

fae7dbe9ea

Política Alberto Undurraga (DC) celebró fin del proceso constitucional: “Chile requiere acuerdos” El timonel de la Democracia Cristiana criticó a quienes renunciaron al partido para incorporarse a otros colectivos como Amarillos y Demócratas. "También fueron derrotados", dijo. Camilo Vega Martinez Lunes 18 de diciembre 2023 18:24 hrs.

Compartir en

La Democracia Cristiana se pronunció durante esta mañana tras conocerse los resultados del plebiscito 2023. La victoria del “En contra” en estas votaciones dio por cerrado el proceso constitucional, de acuerdo a la reflexión del líder de la DC, Alberto Undurraga. Este apuntó ahora a los debates futuros por las reformas que busca impulsar el Gobierno. El diputado vio como positivo el resultado del plebiscito. “Valoramos que lo que dijimos siempre en la campaña, que Chile requiere acuerdos, hoy sea reconocido por todos”, expresó Undurraga durante un punto de prensa, para luego lanzar una fuerte crítica a los miembros del centro que se cambiaron de partido durante este proceso. “Respecto al análisis más político, así como el presidente de la UDI reconoció la derrota, también fueron derrotados Amarillos y Demócratas, que cambiaron su domicilio político y son los nuevos integrantes de la derecha”, señaló el timonel de la DC. En la instancia, el también diputado fue categórico en el fin del proceso constituyente tras el último plebiscito. “El proceso se cerró con amplio respaldo del pueblo de Chile. Dos veces ha rechazado los textos constitucionales que se proponen. No hay ninguna posibilidad de otra convención u otro consejo”, afirmó. Asimismo, Undurraga abordó las derrotas de la extrema izquierda y la extrema derecha en estos procesos constitucionales. “Eso da una mirada de cómo tenemos que trabajar hacia adelante. Los extremos no conversan, no escuchan, más bien intentan imponer sus ideas y no buscar acuerdo”, subrayó.

La Democracia Cristiana se pronunció durante esta mañana tras conocerse los resultados del plebiscito 2023. La victoria del “En contra” en estas votaciones dio por cerrado el proceso constitucional, de acuerdo a la reflexión del líder de la DC, Alberto Undurraga. Este apuntó ahora a los debates futuros por las reformas que busca impulsar el Gobierno. El diputado vio como positivo el resultado del plebiscito. “Valoramos que lo que dijimos siempre en la campaña, que Chile requiere acuerdos, hoy sea reconocido por todos”, expresó Undurraga durante un punto de prensa, para luego lanzar una fuerte crítica a los miembros del centro que se cambiaron de partido durante este proceso. “Respecto al análisis más político, así como el presidente de la UDI reconoció la derrota, también fueron derrotados Amarillos y Demócratas, que cambiaron su domicilio político y son los nuevos integrantes de la derecha”, señaló el timonel de la DC. En la instancia, el también diputado fue categórico en el fin del proceso constituyente tras el último plebiscito. “El proceso se cerró con amplio respaldo del pueblo de Chile. Dos veces ha rechazado los textos constitucionales que se proponen. No hay ninguna posibilidad de otra convención u otro consejo”, afirmó. Asimismo, Undurraga abordó las derrotas de la extrema izquierda y la extrema derecha en estos procesos constitucionales. “Eso da una mirada de cómo tenemos que trabajar hacia adelante. Los extremos no conversan, no escuchan, más bien intentan imponer sus ideas y no buscar acuerdo”, subrayó.