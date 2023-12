a0086253c3

Nacional Contra los “peces grandes”: Autoridades entregan detalles sobre Operación Tributos El director de la PDI, Sergio Muñoz, destacó el trabajo "en sintonía" con el Ministerio Público. En tanto, el subsecretario Manuel Monsalve, enfatizó en la importancia de seguir fortaleciendo a las instituciones encargadas de perseguir el delito. Diario UChile Lunes 18 de diciembre 2023 13:43 hrs.

Este lunes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en conjunto con el fiscal nacional, Ángel Valencia y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, dieron detalles sobre la “Operación Tributos”, acción que permitió detener a 55 personas acusadas de realizar el mayor fraude al Fisco de la historia. De acuerdo a información entregada por las autoridades, se trataría de una organización criminal compuesta por siete clanes, que a través de empresas de papel y más 100 mil facturas falsas, consiguieron defraudar un total de 240 mil millones de pesos. En ese contexto, el director de la PDI, Sergio Muñoz, destacó el trabajo “en sintonía o en colaboración cohesionada, permanente con el Ministerio Público, que permite desbaratar estas grandes organizaciones”. “Ese es un concepto que es importantísimo hoy día para el combate a este delito, la cohesión, el trabajo colaborativo, que se inicia con la Fiscalía, pero que necesariamente debieron participar el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas”, agregó. Muñoz además precisó que se necesitaron “dos años de un trabajo investigativo, que permitieron establecer el momento propicio para hacer las detenciones, irrumpir en los domicilios y poder encontrar la evidencia necesaria para poder lograr, hasta ahora, la detención de 22 personas”, puntualizó. El fiscal nacional, Ángel Valencia, coincidió con Muñoz en la importancia del trabajo entre instituciones y aseguró que con la “Operación Tributos” además se cumple la promesa del Ministerio Público de ir contra “los peces grandes”. “Sabemos que la comunidad espera que vayamos no solo por los más lentos, los más torpes, aquellos que suelen detenerse con más frecuencia y que producen menos prejuicio social. La comunidad espera y así nos lo han dicho, que vayamos no solo por los peces pequeños, por peligrosos que sean en el entorno de la comunidad, sino que también vayamos por los peces grandes. Con esto estamos demostrando que el Ministerio Público no solo se atreve sino que además muestra resultados en la persecución de grandes peces”, planteó. Por su parte, el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, enfatizó en la relevancia de que el Estado fortalezca a las instituciones encargadas de perseguir el delito. “Muchas veces se piden resultados, resultados importantes, lo que muestra también la fortaleza de las instituciones que tiene el país, pero lo acertado que es que el país decida fortalecer esas instituciones. Lo importante es que el país persista en la estrategia de fortalecer las capacidades de sus instituciones, que son las que permiten tener resultados como los que el país ve el día de hoy, desarticular una organización criminal dedicada a delitos económicos, que producen un prejuicio enorme al patrimonio fiscal y a todos los chilenos y chilenas”, concluyó.

