Economía Nacional Ranking The Economist: Especialistas expresan cautela ante optimismo de autoridades Pese a que el titular de las finanzas públicas consideró el informe del Banco Central como "una buena noticia" para la economía, expertos repararon ante el estancamiento del crecimiento e instaron a no conformarse con las cifras. Natalia Palma Miércoles 20 de diciembre 2023 19:37 hrs.

En su último Informe de Política Monetaria (IPoM) para este año fue que el Banco Central hoy miércoles informó que el PIB de este año cerrará con un 0% de crecimiento y estimó un rango de expansión de 1,25% y 2,25% para 2024 y 2025, respectivamente. El ente rector destacó, además, que la inflación convergerá a la meta de 3% en la segunda mitad de 2024. De acuerdo a los resultados del Ipom de diciembre, la evolución de la economía local se ha comportado en línea con lo previsto en el informe de septiembre y que la inflación “ha ido retrocediendo en el marco de la resolución de los desbalances macroeconómicos, que incluyen el cierre de la brecha de actividad, la normalización de la demanda agregada y el alivio de los shocks de costos de años anteriores”. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó como positivo este informe, puesto que, a su juicio, “reafirma que la economía ha recuperado su equilibrio, ha logrado controlar la espiral inflacionaria en la cual estuvo envuelta parte importante de 2021 y 2022 y, en la medida que eso ha ocurrido, el Banco Central puede continuar con un programa de normalización de la Política Monetaria, que va a mejorar significativamente las condiciones financieras de la economía chilena y particularmente las condiciones financieras para la inversión”. También el jefe de la billetera fiscal destacó la decisión del Banco Central de la tasa de interés en 75 puntos base, dejándolo en 8,25%, correspondiente a su menor nivel en 18 meses, y un “adelanto significativo” de la inflación subyacente al 3%. Por lo que remarcó que frente a estos antecedentes suponen “una buena noticia” y que “abre una perspectiva bastante auspiciosa para los próximos trimestres”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el economista y académico de la Casa de Bello, Alejandro Alarcón, se mostró cauto frente a estos indicadores y comentó que, pese a esta mejora en la trayectoria económica del país, el desempeño sigue siendo bajo. “Para este año pronostica un crecimiento nulo, creo que puede ser levemente negativo, -0,5%, pero claramente esa es una cifra que refleja mejor la realidad de este año. En qué sentido, que tuvimos una recesión y la trayectoria mejora un poco hacia 2024, pero todavía es una trayectoria muy débil y que ha impulsado una inercia que nos ha dado un crecimiento para el próximo año en la vecindad del 1%, que es muy bajo también”, expresó. Para Alarcón “el gran problema de este país es que no se reactiva la inversión y eso es lo que produce un crecimiento muy bajo y algo fundamental, que el Banco Central no explayó mucho en este informe, pero que tiene que ver con el desempleo. Este está aumentando y en este país como no tenemos mediciones del impacto del desempleo informal, que es un desempleo escondido, podemos predecir que va a haber todavía niveles muy altos de desempleo, lo que afecta a la gente más pobre”, añadiendo que este indicador podría situarse, incluso, cercano al 12%. Por lo mismo, esta situación apuntó “disminuye el ingreso disponible sobre todo de las familias más pobras y va a obligar al Gobierno a suplementar ingresos. Creo que ahí tiene que ser destinado el gasto público, cuidando que la expansión sea moderada, porque si volvemos a un gasto público excesivo tarde o temprano lleva a más inflación”. Ranking The Economist genera reacciones encontradas Tras conocerse este martes una publicación de la revista británica The Economist que ubica a nuestro país como la séptima mejor economía de los países OCDE, tanto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, como otras autoridades políticas salieron a destacar la cifra. De este modo, por ejemplo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, resaltó el “importante reconocimiento de la revista The Economist, con una mirada integral del desempeño general de nuestra economía”. En tanto, la diputada y presidenta de la comisión de Hacienda, Gael Yeomans manifestó que “espero ver los comentarios de los agoreros de la desgracia. Buen reconocimiento de The Economist al manejo económico de nuestro gobierno”. Sin embargo, hubo quienes pusieron énfasis en el rol que cumple el Banco Central para el control inflacionario, uno de los elementos más destacados en la publicación. El ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló a través de su cuenta de X, que “la inflación es un fenómeno monetario. Por eso su combate es resorte de los Bancos Centrales. En Chile tenemos un Banco Central de lujo. Ha hecho una labor excepcional en bajar alta inflación (mayoritariamente producida por políticas populistas). Un logro reconocido a nivel OCDE”. En tanto, la economista y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, si bien enfatizó en los esfuerzos de las distintas instituciones del Estado para contener la inflación, “también hay que darse cuenta de que en este año tuvimos un crecimiento nulo, es decir, la economía chilena no creció y, por tanto, no es una tan buena noticia como lo sería un crecimiento del orden del 4%, 3%”. En esa línea, la docente se distanció también de la publicación proporcionada por la revista inglesa “la economía chilena todavía no saldría de este margen de estancamiento y esto también es importante poderlo situar desde el mundo de la academia para que también los distintos actores no se conformen frente a un escenario que en realidad reproduce una lógica de estancamiento. Es así como la primera evaluación más importante de este período es interesante en términos de acción frente al escenario que existía; sin embargo, uno no se puede conformar con esta cifra, porque no es exitosa”, señaló Vera. La docente remarcó que “The Economist en efecto genera un comunicado que permite observar que Chile hizo un buen papel respecto de la inflación; sin embargo, el costo también fue bastante alto. La inflación llegó a estar sobre los dos dígitos en el indicador, lamentablemente esto implicó que el Banco Central tuviera que incidir fuertemente en la economía a través de un alza relevante en las Tasas de Política Monetaria para hacer un control monetario sobre la inflación, cuando esta obedecía no solo a factores monetarios, sino que también a aspectos que tenían que ver con un aumento en los costos, con un déficit en la oferta de productos y, por tanto, ese tipo de elementos no son controlados a través de herramientas monetarias”.

