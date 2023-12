48835b188d

Nacional Política Fortalecer Chile Vamos distanciándose de Kast: La apuesta que empujan personeros de la UDI, RN y Evópoli en próximos comicios El senador Moreira (UDI) instó a su coalición a "no más seguirle el juego a Republicanos". Mientras que, el diputado Guzmán (Evópoli) pidió que se deje de insistir con los que imponen "su visión de Chile a otros y no han logrado sintonizar". Bárbara Paillal Martes 26 de diciembre 2023 15:39 hrs.

“Chile no necesita extremos“. Es la frase que se aquilata en la interna de Chile Vamos y que mejor refleja la aspiración de la coalición por presentar un proyecto político que recoja el sentir de la ciudadanía tras el rechazo de las dos propuestas constitucionales. El conglomerado ve ésta como la oportunidad para recuperar el protagonismo en la oposición y exponerse como la gran carta de cara a las municipales y presidenciales. Sin embargo, el Partido Republicano se ha adelantado a dichas aspiraciones. “Si Dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí“, declaró José Antonio Kast dando pie a su candidatura presidencial. El problema es que en las pretensiones de Kast estaría avanzar sin participar de primarias con el resto de los partidos de derecha. En Chile Vamos esta declaración fue mal vista e intensificó los llamados a tomar una dirección propia porque, además, consideran que el proyecto republicano fue ya “rechazado” en el plebiscito. El senador de la UDI, Iván Moreira, calificó de “patética” la temprana candidatura presidencial de Kast, instando a su coalición a “no más seguirle el juego a Republicanos porque ya quedó demostrado que nosotros tenemos, y el país tiene, una mirada distinta que un extremo encabezado por Kast”. El parlamentario también exhortó a avanzar con un congreso doctrinario de la UDI para zanjar la dirección de la tienda. “Podrá haber algún tipo de acuerdo con Republicanos en algunas materias siempre por el bien del país, de la misma forma que muchas veces hemos llegado a acuerdos con la izquierda cuando se trata de Chile (…), pero creo que lo esencial es que Chile Vamos y, en especial la UDI, tomemos una decisión y la decisión debe ser alejarse de Kast y más bien alejarse de Republicanos que son el símbolo de la extrema derecha”, sostuvo. Cuestionando que la colectividad liderada por Arturo Squella no asuma la derrota y no muestre capacidad de diálogo, Moreira sostuvo que hoy hay una sociedad distinta y más exigente y “tenemos que saber comprender esa sociedad y creo que la UDI y RN y los sectores políticos tenemos que irnos más al centro“. El sentir es recogido también por la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, quién de partida lamentó que Kast no sea proclive a participar de un “acto un poquito más democrático de primarias, mal que mal somos distintos sectores de la misma derecha”. No obstante, Ossandón afirmó que de cara a las municipales “el fuerte hoy día es el pacto de Chile Vamos, no Chile Vamos y Republicanos”. Esta decisión para la parlamentaria no es en base a la coyuntura constitucional porque afirmó “no es decisivo para las elecciones que vienen”, sino que responde a una decisión anterior. “Chile Vamos lo que tiene clarísimo es que el pacto es Chile Vamos: Renovación Nacional, UDI y Evópoli. Y luego de eso se van a ver espacios de coordinaciones en los lugares que corresponda y que sea políticamente correcto con Republicanos e incluso con Amarillos y Demócratas”, zanjó. Lo anterior es replicado por el subjefe de la bancada de diputados de Evópoli, Jorge Guzmán, quién declaró que “Chile no necesita extremos, Chile necesita construir en base a ciertos mínimos comunes y dejar de lado las posiciones maximalistas. Y esos mínimos comunes, yo siento que los representan de mejor forma la centro-derecha y eventualmente los sectores más de centro, por tanto, creo que es muy necesario y hoy más que nunca fortalecer la figura de Chile Vamos“. “Basta de jugar o de improvisar con ciertas posiciones maximalistas que han tratado de imponer su visión de Chile a otros y no han logrado sintonizar, no han logrado llegar a consenso en beneficio de Chile”, instó. “Una vez fortalecida nuestra alianza como sector se podrán construir otros pactos electorales con el centro, por ejemplo, Amarillos, Demócratas que claramente han demostrado poner a Chile por delante de sus intereses más bien partidistas”, apuntó. Desde las tres colectividades eso sí, se apunta a un “pacto por omisión” con Republicanos de cara a las municipales. En el caso de las presidenciales, sostienen a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, como su firme candidata, pero advierten que hoy las preocupaciones son otras. Imagen de Portada: Agencia ATON.

