Entrevista Isapres Nacional Política Salud David Debrott: “El problema que tienen las isapres no tiene solución, inevitablemente van a entrar en un proceso de insolvencia” El académico del Magíster de Salud Pública de la Universidad de Santiago de Chile llamó a considerar otro antecedente: las aseguradoras que financian a los grandes holding financieros que las acogen. "Eso es una magnitud importante" advierte. Jocelyn Jara Sábado 23 de diciembre 2023 9:46 hrs.

Luego del adelanto del alza del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) de los planes de las isapres, la Asociación de Isapres lanzó un comunicado donde declararon que la iniciativa legal propuesta por el Gobierno, “no soluciona la crisis sistémica de la salud privada en Chile”. El economista y académico del Magíster de Salud Pública de la Universidad de Santiago de Chile, David Debrott, se refirió a estas declaraciones. David Debrott explicó que “las isapres lo que señalan es algo que se ha dicho bastante, que es que esa medida que se tomó de adelantar el ICSA es insuficiente para resolver la crisis financiera que tienen. En ese sentido, a mí me parece lógico que las isapres digan que no les resuelve el problema, el tema más de fondo, es que lo único que podría resolver una crisis de ese tipo, es que se tomaran un conjunto de medidas, de tal envergadura que signifique incumplir los fallos”. “El problema que tienen las isapres no tiene solución, inevitablemente van a entrar en un proceso de insolvencia, porque los fallos judiciales lo que establecen es que, por un lado, disminuyen los ingresos de las isapres, en una magnitud tal, que los hacen irremontables. Por otro lado, generan una deuda con los afiliados que tienen que devolver”, declaró el experto en entrevista con Radio Universidad de Chile. Añadió que “esas dos cosas juntas, hacen completamente inviable la industria, por lo tanto, lo que el Gobierno debiera hacer, es concentrarse en aquellas medidas que van a resolver el problema que van a tener los beneficiarios de las isapres, cuando estas vayan quebrando y mantener los flujos de recursos hacia las clínicas privadas, que en ese contexto, si es que no se hace nada, van a quebrar”. Debrott instó a que “esas son las cosas que tiene que hacer el Gobierno más que desgastarse en medidas que pretenden salvar a las isapres, porque eso no lo van a lograr”. En torno a los dichos sobre las isapres de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien señaló que “no podemos permitir que tengan una caída abrupta”, el experto sostuvo que “una cosa es decirlo, y otra cosa son las medidas en concreto, porque lo que está provocando la forma en que lo ha enfrentado el Gobierno, es hacer que la caída sea abrupta, porque no están tomando las medidas que corresponden”. “Las isapres tienen un problema financiero desde septiembre del 2021, donde varias de las isapres vienen pidiendo liberaciones de garantías a la Superintendencia. Eso es muy anterior a los fallos de tabla de factor y de la prima GES. Ese problema la Superintendencia no lo ha enfrentado, lo único que ha hecho es profundizar el problema financiero”, aseguró. También afirmó que “cuando realmente entren en insolvencia, ya no va a haber nada que hacer, ya no van a haber garantías para pagarle a los prestadores, tampoco va a haber plata para devolverle a los beneficiarios. Lo que ha ocurrido en un período de un año es una pérdida de tiempo, en medidas que en teoría tratan de mantener el equilibrio financiero de las isapres, pero que en la práctica no lo hacen, porque eso es ir en contra de los fallos”. Finalmente el académico de la USACH reflexionó con respecto a las aseguradoras que financian a los grandes holding financieros que las acogen. “Publiqué un artículo en CIPER sobre ese tema. Las isapres le transfieren a lo largo de la historia, recursos en calidad de préstamo a sus empresas relacionadas, particularmente los holding de los cuales dependen”, comentó. “Esos flujos de recursos, en primer lugar, están fuera del ámbito de giro que tienen las isapres, un giro específico que es para financiar prestaciones de salud y licencias médicas, pero además hacen este rol de ‘prestamista’ de sus grupos económicos. Eso es una magnitud importante, no son montos pequeños, han habido años donde les han transferido más de 100 mil millones a su holding. Esos recursos que van hacia afuera de las isapres, les permiten a los holding comprar clínicas, hacer inversiones y eso está afuera de las isapres, por lo tanto la pregunta que uno se hace es, ¿es cierto que las isapres no tienen cómo devolver el monto de la deuda que les instruyó la Corte Suprema?”. A su juicio la respuesta es: “No, no es cierto”. Argumenta que si uno ve el conglomerado completo, el grupo de empresas Banmédicas, inversiones en la construcción en el caso de Consalud, entre otras, el volumen de patrimonio, y el volumen de activos que manejan esos grupos es muy superior al que tiene la isapre, y por lo tanto están en condiciones de devolver esos dineros”, señaló. No obstante, “el problema ahí, es que la forma en que ha enfrentado esto el regulador y el Ministerio, está mal planteada, porque asume como que es la isapre, la unidad económica”.

