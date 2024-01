70018af4dc

4a696c7f63

Isapres Nacional Política Ley corta de isapres: Reajuste en los precios bases se toma la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado La ministra de Salud, Ximena Aguilera, defendió la decisión del Gobierno de reponer la indicación que permitiría una nueva alza por parte de las aseguradoras. Mientras el senador Rojo Edwards insistió en una eventual quiebra del sistema. Camilo Vega Martinez Lunes 22 de enero 2024 19:32 hrs.

Compartir en

Este lunes se inició la revisión en la Comisión de Hacienda del Senado de la ley corta de isapres, la cual busca hacer viable la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre la nueva tabla de factores, cuya aplicación se prorrogó hasta mayo próximo. Previamente, el proyecto fue despachado de la comisión de Salud de la Corporación, con el rechazo de un articulado clave -el numeral 13- que dice relación con el alza del reajuste en los precios base de los planes y los plazos que tienen las aseguradores para pagar la deuda que mantienen con sus afiliados, que de acuerdo a la Superintendencia de Salud se estima en mil millones de dólares. En la instancia, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, defendió la reposición sin modificaciones de la controversial indicación: “Un componente muy importante es fortalecer a Fonasa y crear una nueva modalidad para los beneficiarios del sistema público denominada la modalidad de cobertura complementaria. Al mismo tiempo, se establece un marco jurídico para cumplir con la sentencias de la Corte en relación a la tabla única de factores por la Superintendencia, compatibilizando con los derechos de la persona y la continuidad de las prestaciones de salud que es lo que le interesa al Ejecutivo”. Asimismo, la secretaria de Estado destacó que la medida “establece nuevas facultades y atribuciones, provee soluciones regulatorias o ajustes de precio base de los planes de salud y la prima GES que puedan cobrar la isapres. Además, compromete el envío de uno o más proyectos de ley que se haga cargo una reforma del sistema de salud”. Con todo, esta exposición no logró convencer al senador exrepublicano, Rojo Edwards, quien expresó que “cuando el Gobierno propone que va a haber un alza hasta el 40% en los planes, lo que yo entiendo que va a ocurrir es que las personas individuales que crean que no puedan pagar eso y que no tengan preexistencia, que no tienen enfermedades problemáticas se van a ir a Fonasa, porque no van a pagar un 40% adicional. Lo que le va a ocurrir es que las isapres se van a quedar solamente con las personas que tienen problemas de salud, entonces, va a haber una quiebra en un tiempo más”. Frente a este emplazamiento, la respuesta de la autoridad sanitaria no se hizo esperar: “Más que intenciones, hemos demostrado con hechos el mantener la estabilidad del sistema, no por nada presentamos un articulado especial en la ley de reajuste. Si no hubiera voluntad, no habríamos presentado este proyecto de ley y el superintendente habría dado cumplimiento a la sentencia. Las isapres habrían ido a la quiebra hace más de un año”, aseguró Aguilera. Mientras el superintendente de Salud, Víctor Torres, afirmó que “que tanto las medidas administrativas como las legales han ido tendiendo a entregar condiciones con que las isapres puedan mantenerse al menos hasta tener una situación más definitiva mediante algunas circulares, como la prohibición de ciertos pasivos, medidas extracontables y con medidas legales. La ley corta lo que busca es que las isapres puedan cumplir con el fallo sin afectar la continuidad de la atención”. Se espera que la Comisión de Hacienda del Senado vote la iniciativa mañana martes para, posteriormente, continuar con su tramitación a la Sala. Foto en portada: Agencia Aton

Este lunes se inició la revisión en la Comisión de Hacienda del Senado de la ley corta de isapres, la cual busca hacer viable la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre la nueva tabla de factores, cuya aplicación se prorrogó hasta mayo próximo. Previamente, el proyecto fue despachado de la comisión de Salud de la Corporación, con el rechazo de un articulado clave -el numeral 13- que dice relación con el alza del reajuste en los precios base de los planes y los plazos que tienen las aseguradores para pagar la deuda que mantienen con sus afiliados, que de acuerdo a la Superintendencia de Salud se estima en mil millones de dólares. En la instancia, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, defendió la reposición sin modificaciones de la controversial indicación: “Un componente muy importante es fortalecer a Fonasa y crear una nueva modalidad para los beneficiarios del sistema público denominada la modalidad de cobertura complementaria. Al mismo tiempo, se establece un marco jurídico para cumplir con la sentencias de la Corte en relación a la tabla única de factores por la Superintendencia, compatibilizando con los derechos de la persona y la continuidad de las prestaciones de salud que es lo que le interesa al Ejecutivo”. Asimismo, la secretaria de Estado destacó que la medida “establece nuevas facultades y atribuciones, provee soluciones regulatorias o ajustes de precio base de los planes de salud y la prima GES que puedan cobrar la isapres. Además, compromete el envío de uno o más proyectos de ley que se haga cargo una reforma del sistema de salud”. Con todo, esta exposición no logró convencer al senador exrepublicano, Rojo Edwards, quien expresó que “cuando el Gobierno propone que va a haber un alza hasta el 40% en los planes, lo que yo entiendo que va a ocurrir es que las personas individuales que crean que no puedan pagar eso y que no tengan preexistencia, que no tienen enfermedades problemáticas se van a ir a Fonasa, porque no van a pagar un 40% adicional. Lo que le va a ocurrir es que las isapres se van a quedar solamente con las personas que tienen problemas de salud, entonces, va a haber una quiebra en un tiempo más”. Frente a este emplazamiento, la respuesta de la autoridad sanitaria no se hizo esperar: “Más que intenciones, hemos demostrado con hechos el mantener la estabilidad del sistema, no por nada presentamos un articulado especial en la ley de reajuste. Si no hubiera voluntad, no habríamos presentado este proyecto de ley y el superintendente habría dado cumplimiento a la sentencia. Las isapres habrían ido a la quiebra hace más de un año”, aseguró Aguilera. Mientras el superintendente de Salud, Víctor Torres, afirmó que “que tanto las medidas administrativas como las legales han ido tendiendo a entregar condiciones con que las isapres puedan mantenerse al menos hasta tener una situación más definitiva mediante algunas circulares, como la prohibición de ciertos pasivos, medidas extracontables y con medidas legales. La ley corta lo que busca es que las isapres puedan cumplir con el fallo sin afectar la continuidad de la atención”. Se espera que la Comisión de Hacienda del Senado vote la iniciativa mañana martes para, posteriormente, continuar con su tramitación a la Sala. Foto en portada: Agencia Aton