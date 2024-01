e7eda44a1d

Cultura Estación Central se llena de música en el segundo de los conciertos de “Santiago Sinfónico” Más de 4 mil personas repletaron la Alameda para disfrutar de una nueva interpretación de la clásica pieza, gracias a la iniciativa impulsada por el Gobierno de Santiago y organizada por la Universidad de Chile. Diario UChile Miércoles 24 de enero 2024 8:26 hrs.

Un espacio identitario de la capital y uno de sus centros neurálgicos cambió su rutina para vivir un particular evento cultural. Este martes 23 de enero, la Estación Central se llenó de música y arte con la presentación de “Carmina Burana”, interpretación a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. La iniciativa “Santiago Sinfónico”, impulsada por el Gobierno de Santiago y organizada por la Universidad de Chile, ha apostado por llevar la obra sinfónico-coral más importante del siglo XX a distintos espacios de la capital. Sumado a Bajos de Mena en Puente Alto el pasado jueves 18 de enero -espectáculo del que disfrutaron más de cuatro mil personas- hoy se sumó la explanada de la Estación Central, donde el público disfrutó y agradeció la llegada de espectáculos que “sobre todo son gratuitos”, tal como lo señaló Isabel que llegó junto a su familia y destacó que oportunidades como esta “estén al alcance de los bolsillos. No siempre uno tiene el presupuesto como para ir a una actividad sinfónica, entonces, esto es bueno, uno, por la cultura que llega a todas partes y a toda la gente y otra cosa es que son en espacios que hay que empezar a recuperar”. Antonia y Sofía también llegaron hasta la Plaza Argentina, y contaron que asistieron “por curiosidad sobre cómo sonaba la música en vivo. Es mi primera vez y estoy súper emocionada. He escuchado música clásica y me gusta, me gusta mucho, y siento que escucharla en vivo va a ser súper bacán”. “Como Gobierno de Santiago estamos comprometidos con recuperar la ciudad para las personas y eso significa no solamente invertir en limpieza de fachadas, en nuevos espacios públicos, en nuevas veredas, sino que también permitir el acceso a la cultura a todas y a todos los ciudadanos en el espacio público. Este ciclo de conciertos, que hemos financiado como Gobierno de Santiago en alianza con la Universidad de Chile, pretende revivir nuestra ciudad, alimentar el espíritu y el corazón de nuestros habitantes y lo más importante, democratizar el acceso a la cultura de calidad”, señaló el Gobernador Claudio Orrego. La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, añadió que “hoy nos encontramos en Estación Central, un lugar que evoca el viaje y nos recuerda nuestra diversidad, que nos habla de la historia de la ciudad y de su constante evolución. Nos habla también de la educación superior, con la importante presencia de nuestra universidad hermana, la Universidad de Santiago, con la cual compartimos camino y construimos futuro. Y no podemos olvidar que cerca de este lugar estuvo la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez, que fuera la primera institución formadora de maestros habilitados para desempeñarse en la docencia y la enseñanza básica en Chile y en Latinoamérica. Esta música es también para honrar esa historia, la de los fundadores de la educación pública”. “Al promover estas manifestaciones culturales buscamos contribuir a la construcción de una sociedad más cohesionada y también más solidaria, valorando siempre la diversidad cultural, algo de lo cual Estación Central sabe mucho, al ser un lugar que ha acogido históricamente a quien llega a la ciudad desde otros lugares. Reiteramos nuestro compromiso con el anhelo de un destino común. Las y los invitamos a sentir esa comunión que se puede lograr a través de la música”, agregó la rectora Devés. Para el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, “llenar los espacios con cultura también es parte de la recuperación de nuestra comuna. Este evento, en este lugar, para nosotros es muy significativo. Hace algunos años acá había 600 toldos y mafias organizadas y hoy podemos disfrutar de un concierto de primer nivel. Agradecemos al gobernador, al Gore RM, al Core, a la U. de Chile y a todos los músicos y quienes hicieron posible este tremendo espectáculo”. El encargado de dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile fue el maestro Rodolfo Saglimbeni, mientras el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile estuvo a cargo de Juan Pablo Villarroel. Por su parte, Dominique Thomann, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la U. de Chile, agradeció a las y los vecinos la oportunidad “porque para nosotros es un honor, un privilegio poder salir a la calle y compartir el arte que hacemos. Es un momento que tiene que ver con unirnos en un espacio de reflexión, un lugar para la familia, de distensión”. Añadió que “este momento para nosotros es muy especial, porque son nuevas audiencias y nosotros vivimos de los públicos. Gracias por acompañarnos en esta velada”. El recorrido de “Carmina Burana” por Santiago continúa el jueves 25 de enero en el Templo Votivo de Maipú – a las 19:30 horas – y el cierre del ciclo es el sábado 27 de enero en la Plaza Italia, Providencia, a las 20:30 horas. Este encuentro cuenta con el apoyo de Metro, Mall Arauco Estación y Uchile TV, Radio Universidad de Chile, El Mostrador, Radio Bio Bio como media partners. Más información en gobiernosantiago.cl Foto: Prensa UChile.

